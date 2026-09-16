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Бенвер - Книга Исход

Бенвер - Книга Исход
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational
Series Открытая кафедра (23 books)

Курс по книге Исход представляет собой фундаментальное экзегетическое и богословское исследование одного из центральных текстов Ветхого Завета, прочитанное доктором Полом Бенвером в стенах Библейского института Муди. Главная цель курса заключается в том, чтобы провести студента последовательным путем через драматические и судьбоносные события Священной истории: от безнадежного рабства Израиля в Египте, через явление всемогущества Яхве в судах над египетскими богами и чудесное избавление у Красного моря, к заключению завета у горы Синай и возведению Скинии собрания. Профессор систематически вскрывает исторический, культурный и географический контекст повествования, помогая учащимся увидеть за каждым событием последовательное развертывание суверенного Божьего плана искупления Своего народа.

Для русскоязычной аудитории этот курс обладает исключительной ценностью, предоставляя надежный противовес распространенным крайностям — сухому законничеству, поверхностному морализаторству или произвольной аллегоризации древнего текста. Доктор Бенвер раскрывает книгу Исход как колыбель библейского богословия, где закладываются непреложные основания учения о заместительном искуплении через кровь пасхального агнца, святости Создателя, природе Божьего закона и благодати. Особое внимание уделено подробному разбору устройства Скинии, в деталях которой лектор показывает прообразы совершенной первосвященнической жертвы и ходатайства Иисуса Христа, связывая ветхозаветное откровение с практическим пастырским служением и проповедью.

Бенвер Пол – Книга Исход – Курс Библейского института Муди

Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 189 с. — (Открытая кафедра : серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению). Текст лекций — Пол Н. Бенвер; перевод на русский язык, редакция и оформление серии — Богословский клуб «Эсхатос».

Бенвер Пол – Книга Исход – Содержание

  1. О преподавателе

  2. О курсе

  3. Лекция 1. Введение в книгу Исход: Зарождение нации и призвание Моисея

    • Введение и значение книги Исход

    • Ветхозаветные истоки: обетования книги Бытие

    • Исход 1: Демографический рост и египетское угнетение

    • Богобоязненность повивальных бабок и третий указ фараона

    • Исход 2:1–10: Рождение и чудесное спасение Моисея

    • Исход 2:11–15: Выбор веры, плотские методы и бегство в Мадиам

    • Исход 2:16–25; 3:1: Сорок лет в Мадиаме и путь к горе Хорив

  4. Лекция 2. Призвание у горящего куста, противостояние с фараоном и обетования завета

    • Исход 3: Явление в горящем кусте и первые возражения Моисея

    • Исход 4:1–17: Три знамения, косноязычие и Божий гнев

    • Исход 4:18–31: Путь в Египет, суд на ночлеге и встреча со старейшинами

    • Исход 5: Первая аудиенция у фараона и ужесточение рабства

    • Исход 6: Вопль Моисея, откровение имени Господа и семь обетований завета

    • Исход 7:1–7: Моисей как бог фараону и троякая цель грядущих судов

  5. Лекция 3. Казни египетские, установление Пасхи и начало Исхода

    • Исход 7: Жезл Аарона, египетские волхвы и первая казнь над Нилом

    • Исход 7–8: Сверхъестественная природа казней, нашествие жаб, мошек и песьих мух

    • Исход 9–10: Казни над скотом, язвы, град, саранча, тьма и четыре компромисса фараона

    • Исход 11–12: Возвещение десятой казни и установление пасхального агнца

    • Исход 12: Нанесение крови агнца, заместительное искупление и вера пяти домов

    • Исход 12–13: Праздник опресноков, полночный суд, исход из Египта и столп облачный

  6. Лекция 4. Переход через Чермное море, песнь избавления, хлеб с неба и вода из скалы

    • Исход 13:17–14:14: Божественное водительство, тупик у Чермного моря и ответ веры Моисея

    • Исход 14:15–31: Разделение вод, сокрушение египетского войска и великое спасение

    • Исход 15: Торжество поклонения, горечь Мерры и четыре случая ропота до Синая

    • Библейская анатомия ропота: уроки книги Чисел, духовные последствия и победа благодарением

    • Исход 16: Пустыня Син, хлеб с неба, вечерние перепела и масштабы Божьего обеспечения

    • Исход 16:22–17:7: Субботний покой, память о манне, жажда в Рефидиме и вода из скалы Хорива

  7. Лекция 5. Завет у горы Синай, назначение Закона и первые заповеди Декалога

    • Исход 17:8–19:2: Битва с амаликитянами в Рефидиме, руки Моисея и прибытие к Синаю

    • Исход 19:1–6: Предложение завета искупленному народу, условный Моисеев завет и безусловные обетования

    • Исход 19:7–25: Четыре условия приближения к Богу и природа Моисеева Закона

    • Богословие Закона: назначение заповедей, нравственные абсолюты и первая заповедь Декалога

    • Исход 20:2–4: Уникальность Господа, шестая глава Второзакония и запрет идолов во второй заповеди

    • Исход 20:4–6: Святая ревность Бога, последствия идолопоклонства и новозаветные предостережения

  8. Лекция 6. Имя Господа, субботний покой, почитание родителей и святость жизни

    • Идолопоклонство в современном мире: признаки, опасность и откровение Божьих имен

    • Исход 20:7: Третья заповедь — святость имени Господня, клятвы и благоговение речи

    • Исход 20:8–11: Четвертая заповедь — субботний покой, ритм творения и четыре цели субботы

    • Суббота в Новом Завете и Пятая заповедь: почитание родителей как основа семейного порядка

    • Исход 20:12: Обетование долголетия, послушание родителям и стабильность общества

    • Исход 20:13: Шестая заповедь — святость человеческой жизни, запрет убийства и границы применения

  9. Лекция 7. Заповеди второй скрижали: чистота брака, честность, истина и победа над вожделением

    • Шестая заповедь: святость жизни, брак и суд над прелюбодеянием

    • Исход 20:14: Седьмая заповедь — Божий замысел о браке, закон убывающей отдачи и Нагорная проповедь

    • Семь последствий сексуального греха, ловушки плоти и библейский путь к духовной победе

    • Исход 20:15–16: Восьмая и Девятая заповеди — запрет воровства, реституция и суд над лжесвидетельством

    • Девятая заповедь: истина пред Богом, «грех молчания», определение лжи и этические дилеммы

    • Исход 20:17: Десятая заповедь — падение Ахана, порочное вожделение и Закон, судящий сердце

  10. Лекция 8. Книга Завета, золотой телец, скиния собрания и величие Господа: завершение книги Исход

  • Десятая заповедь: последствия любостяжания, исцеление и благодать во Христе

  • Исход 20:18–24:18: Страх Божий у Синая, «Книга Завета» и торжественное скрепление завета кровью

  • Исход 32–34: Грех золотого тельца, сокрушение скрижалей, ходатайство Моисея и откровение святого имени

  • Исход 25–31, 35–39: Скиния собрания — доброхотные приношения, мастера Духа и священная утварь

  • Медный жертвенник и умывальник, хождение священника во святилище и слава Господня, наполнившая скинию

  • Богословский итог книги Исход: народ, закон и земля — от обетования Аврааму до скинии и книги Левит

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Rating 5.0 / 5
Added 16.09.2026
Author zealot
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5.0/5 (2)

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