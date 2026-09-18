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Толковая Библия священнослужителя - Иуды, Римлянам – Том 9

Толковая Библия священнослужителя - Иуды, Римлянам – Том 9
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Homiletics, Educational, Reference
Series Толковая Библия священнослужителя (12 books)

Девятый том «Толковой Библии священнослужителя» объединяет Соборное послание Иуды и Послание апостола Павла к Римлянам — два существенно разных, но богословски взаимодополняющих новозаветных текста. Послание Иуды раскрывается прежде всего как призыв хранить «веру, однажды преданную святым», противостоять лжеучению и одновременно с милостью относиться к сомневающимся и заблуждающимся. Послание к Римлянам представлено как развернутое изложение Евангелия: от всеобщности греха и необходимости оправдания через веру — к освящению, жизни в Святом Духе, проблеме Израиля, христианской этике, церковному единству и миссии.

Издание построено как практический экзегетико-гомилетический инструмент. Каждый библейский отрывок сопровождается тематическим планом, последовательным комментарием, пояснениями отдельных греческих понятий, многочисленными параллельными местами Писания и выводами для практического применения. Особое внимание уделено подготовке проповедей и библейских занятий: структура текста заранее расчленена на основные тезисы и подпункты, а предметные указатели позволяют использовать том как справочник по богословским и пастырским темам.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Иуды, Римлянам – Том 9

Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – [Б. м. : б. и.], 2018. – 361 с.

Толковая Библия священнослужителя – Иуды, Римлянам – Содержание

  • Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя

  • Соборное послание апостола Иуды

    • Вступление

    • Характеристика истинных верующих

    • Предупреждение против отступления: характеристика и осуждение ложных учителей

    • Призыв верующим

    • План и предметный указатель

  • Послание апостола Павла к Римлянам

    • Введение

    • Приветствие и тема: благовестие и Божия праведность

      • Личность Павла: раб Христа

      • Интерес Павла к Римской церкви: раб благовестия

      • Смелость Павла в деле Христа: не стыдится благовествовать

    • Грех и осуждение: нужда мира наладить отношения с Богом

      • Божие отношение ко всякому человеческому нечестию и неправедности: почему Бог проявляет гнев

      • Божие отношение ко всякому человеческому нечестию и неправедности: как Бог проявляет Свой гнев

      • Божие отношение к судящим других: осуждение

      • Божие отношение к законникам

      • Аргументы законников против веры сердцем

      • Божие отношение ко всем людям

    • Вера и оправдание: как миру наладить отношения с Богом

      • Праведность: способ налаживания отношений с Богом

      • Вера: как человеку покончить с хвастовством, гордыней, самоправедностью и упованием на добрые дела

      • Очевидность того, что человек оправдывается верой

      • Обряды, законы и установления: неверное направление человека в поисках оправдания

      • Закон: неверный способ оправдания человека

      • Авраам: пример человека, оправданного по вере

      • Необыкновенная Божия любовь: последствия оправдания

      • Необыкновенная Божия любовь: великая глубина оправдания

      • Адам и Христос: два основных момента истории

    • Святость и освящение: как верующему освободиться от греха

      • Верующий не должен пребывать во грехе: его место во Христе

      • Верующий должен быть живым во Христе

      • Верующий не имеет права грешить

    • Борьба и исповедание: верующий должен быть свободен от закона

      • Два положения закона по отношению к человеку

      • Цель закона

      • Исповедание борющейся человеческой души

    • Избавление и искупление: верующий будет освобождён от борьбы и страданий Святым Духом

      • Находящийся во Христе Иисусе освобождён от осуждения: сила Духа

      • Вся тварь будет освобождена от борьбы и страданий

      • Бог обеспечивает избавление от борьбы и страданий

    • Израильский народ и Евангелие праведности

      • Преимущество израильского народа и его трагическая ошибка

      • Истинный Израиль, или дети Божии

      • Отвержение Израиля: Божие право явить милость и справедливость по Своей воле

      • Трагическая ошибка Израиля: непонимание Божией праведности

      • Евангелие праведности по вере — не только для Израиля, но для всех

      • Не все сердца израильтян ожесточились: есть остаток

      • Ожесточение Израиля не окончательно: произойдёт восстановление

      • Ожесточение Израиля как предостережение другим народам

      • Восстановление Израиля и его гарантия

    • Верующий и его ежедневное поведение

      • Верующий и Бог

      • Верующий сам по себе

      • Верующий и другие верующие

      • Верующий и неверующие

      • Верующий и власти

      • Верующий и его ближние

      • Верующий и время

      • Сильный и немощный верующий: спорные вопросы поведения и христианская свобода

      • Отличительные черты зрелого богослужения в церкви

    • Посланник Божий и его планы

      • Посланник, или служитель Божий

      • Посланник и его служение

      • Приветствия посланника

      • Заключительное предостережение: остерегаться производящих разделения

      • Товарищи посланника

      • Благословение посланника: Бог силен утвердить верующих

    • План и предметный указатель

Views 45
Rating 5.0 / 5
Added 18.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 day ago
Благодарю.

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