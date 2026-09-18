Толковая Библия священнослужителя - Иуды, Римлянам – Том 9

Девятый том «Толковой Библии священнослужителя» объединяет Соборное послание Иуды и Послание апостола Павла к Римлянам — два существенно разных, но богословски взаимодополняющих новозаветных текста. Послание Иуды раскрывается прежде всего как призыв хранить «веру, однажды преданную святым», противостоять лжеучению и одновременно с милостью относиться к сомневающимся и заблуждающимся. Послание к Римлянам представлено как развернутое изложение Евангелия: от всеобщности греха и необходимости оправдания через веру — к освящению, жизни в Святом Духе, проблеме Израиля, христианской этике, церковному единству и миссии.

Издание построено как практический экзегетико-гомилетический инструмент. Каждый библейский отрывок сопровождается тематическим планом, последовательным комментарием, пояснениями отдельных греческих понятий, многочисленными параллельными местами Писания и выводами для практического применения. Особое внимание уделено подготовке проповедей и библейских занятий: структура текста заранее расчленена на основные тезисы и подпункты, а предметные указатели позволяют использовать том как справочник по богословским и пастырским темам.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Иуды, Римлянам – Том 9

Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – [Б. м. : б. и.], 2018. – 361 с.

Толковая Библия священнослужителя – Иуды, Римлянам – Содержание