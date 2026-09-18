Толковая Библия священнослужителя - Иуды, Римлянам – Том 9
Девятый том «Толковой Библии священнослужителя» объединяет Соборное послание Иуды и Послание апостола Павла к Римлянам — два существенно разных, но богословски взаимодополняющих новозаветных текста. Послание Иуды раскрывается прежде всего как призыв хранить «веру, однажды преданную святым», противостоять лжеучению и одновременно с милостью относиться к сомневающимся и заблуждающимся. Послание к Римлянам представлено как развернутое изложение Евангелия: от всеобщности греха и необходимости оправдания через веру — к освящению, жизни в Святом Духе, проблеме Израиля, христианской этике, церковному единству и миссии.
Издание построено как практический экзегетико-гомилетический инструмент. Каждый библейский отрывок сопровождается тематическим планом, последовательным комментарием, пояснениями отдельных греческих понятий, многочисленными параллельными местами Писания и выводами для практического применения. Особое внимание уделено подготовке проповедей и библейских занятий: структура текста заранее расчленена на основные тезисы и подпункты, а предметные указатели позволяют использовать том как справочник по богословским и пастырским темам.
Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Иуды, Римлянам – Том 9
Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – [Б. м. : б. и.], 2018. – 361 с.
Толковая Библия священнослужителя – Иуды, Римлянам – Содержание
Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя
Соборное послание апостола Иуды
Вступление
Характеристика истинных верующих
Предупреждение против отступления: характеристика и осуждение ложных учителей
Призыв верующим
План и предметный указатель
Послание апостола Павла к Римлянам
Введение
Приветствие и тема: благовестие и Божия праведность
Личность Павла: раб Христа
Интерес Павла к Римской церкви: раб благовестия
Смелость Павла в деле Христа: не стыдится благовествовать
Грех и осуждение: нужда мира наладить отношения с Богом
Божие отношение ко всякому человеческому нечестию и неправедности: почему Бог проявляет гнев
Божие отношение ко всякому человеческому нечестию и неправедности: как Бог проявляет Свой гнев
Божие отношение к судящим других: осуждение
Божие отношение к законникам
Аргументы законников против веры сердцем
Божие отношение ко всем людям
Вера и оправдание: как миру наладить отношения с Богом
Праведность: способ налаживания отношений с Богом
Вера: как человеку покончить с хвастовством, гордыней, самоправедностью и упованием на добрые дела
Очевидность того, что человек оправдывается верой
Обряды, законы и установления: неверное направление человека в поисках оправдания
Закон: неверный способ оправдания человека
Авраам: пример человека, оправданного по вере
Необыкновенная Божия любовь: последствия оправдания
Необыкновенная Божия любовь: великая глубина оправдания
Адам и Христос: два основных момента истории
Святость и освящение: как верующему освободиться от греха
Верующий не должен пребывать во грехе: его место во Христе
Верующий должен быть живым во Христе
Верующий не имеет права грешить
Борьба и исповедание: верующий должен быть свободен от закона
Два положения закона по отношению к человеку
Цель закона
Исповедание борющейся человеческой души
Избавление и искупление: верующий будет освобождён от борьбы и страданий Святым Духом
Находящийся во Христе Иисусе освобождён от осуждения: сила Духа
Вся тварь будет освобождена от борьбы и страданий
Бог обеспечивает избавление от борьбы и страданий
Израильский народ и Евангелие праведности
Преимущество израильского народа и его трагическая ошибка
Истинный Израиль, или дети Божии
Отвержение Израиля: Божие право явить милость и справедливость по Своей воле
Трагическая ошибка Израиля: непонимание Божией праведности
Евангелие праведности по вере — не только для Израиля, но для всех
Не все сердца израильтян ожесточились: есть остаток
Ожесточение Израиля не окончательно: произойдёт восстановление
Ожесточение Израиля как предостережение другим народам
Восстановление Израиля и его гарантия
Верующий и его ежедневное поведение
Верующий и Бог
Верующий сам по себе
Верующий и другие верующие
Верующий и неверующие
Верующий и власти
Верующий и его ближние
Верующий и время
Сильный и немощный верующий: спорные вопросы поведения и христианская свобода
Отличительные черты зрелого богослужения в церкви
Посланник Божий и его планы
Посланник, или служитель Божий
Посланник и его служение
Приветствия посланника
Заключительное предостережение: остерегаться производящих разделения
Товарищи посланника
Благословение посланника: Бог силен утвердить верующих
План и предметный указатель
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