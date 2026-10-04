Сенгупта - Юнг в Индии
Книга Сулагны Сенгупты «Юнг в Индии» представляет собой историко-психологическую реконструкцию единственного путешествия Карла Густава Юнга по Британской Индии и Цейлону зимой 1937–1938 годов. Автор восстанавливает маршрут поездки по архивным документам, газетным публикациям, частной переписке, воспоминаниям современников и материалам семьи Юнга, рассматривая не только известные эпизоды, но и практически забытые обстоятельства его участия в Индийском научном конгрессе, болезнь в Калькутте, публичные лекции, встречи с индийскими учёными, поездки в Бенарес, Дарджилинг, Ориссу, Мадрас, Майсур, Тривандрам и на Цейлон. Путешествие включено в широкий контекст колониальной Индии 1930-х годов, становления индийской науки, национально-освободительного движения и интенсивного взаимодействия европейской и восточной интеллектуальных традиций.
При этом книга не сводится к хронике перемещений Юнга. Сенгупта прослеживает его интерес к Индии задолго до самой поездки: чтение Упанишад, веданты и тантрических текстов, знакомство с трудами Артура Авалона, Рихарда Вильгельма, Генриха Циммера, Сарвепалли Радхакришнана и традицией Рамакришны, семинары по кундалини-йоге и участие в конференциях «Эранос». Центральной темой становится столкновение теоретически сконструированного Юнгом «Востока» с реальной Индией — религиозной, колониальной, социальной и интеллектуальной. Автор показывает, как непосредственный опыт скорректировал его прежнюю идеализацию Востока, усилил различение западной психологии и индийской метафизики и одновременно способствовал дальнейшему осмыслению Самости, коллективного бессознательного, религиозного опыта, индивидуации и культурной полярности Востока и Запада.
Сенгупта Сулагна – Юнг в Индии
Сулагна Сенгупта. Юнг в Индии / пер. с англ. Константина Барабанова. — Касталия, 2026. — 330 с.
ISBN 978-5-908110-93-8
Сулагна Сенгупта – Юнг в Индии – Содержание
Предисловие
Структура книги
Благодарности
Карта маршрута путешествия Юнга по Индии
Глава 1. Введение
Начало
Синхронистичность — личностные и объективные факторы
Значение истории пребывания Юнга в Индии
Архивные и литературные источники
Глава 2. Индия в сознании Карла Юнга до путешествия
Индия — 1930-е годы
Карл Юнг в 1937 году
Orbis Pictus
Ex Libris — индийская литература в библиотеке Юнга
Связи Карла Густава Юнга с Востоком
Артур Авалон и его направление востоковедческих исследований
Связи европейской культуры с Индией
Путь Инициации
Юнг и Радхакришнан
Юнг и миссия Рамакришны
Глава 3. Как началось путешествие. Юнг и Британская Индия
«Гомункул в реторте»
Научное наследие Индии
Исторический фон Конгресса, проводившегося по случаю серебряного юбилея
Приглашение для Юнга в Индию
Юнг и Англия
Фаулер Маккормик — единственный спутник Юнга в путешествии
Подготовка к Юбилейному научному конгрессу
На борту судна “Cathay”
Глава 4. Простор континента позади
Из Марселя в Бомбей
Participation mystique
Предшествующие события
Путешествие по Большой железной дороге индийского полуострова
Живописная Индия — Хайдарабад, Аджанта, Эллора, Санчи
Агра, Дели и Дехрадун
Элис Бонер и история посещения Юнгом Бенареса
Дарджилинг и первые признаки заболевания Юнга
Глава 5. В водовороте Калькутты
Торжественная встреча
Калькутта — первая столица Британской Индии
«Благословенный остров в бурном море новых впечатлений»
Две необычные лекции
«Эмоциональный всплеск», произошедший у Юнга, и некоторые неизвестные встречи
Беседы за столом
Я — Фаулер Маккормик из Чикаго
«Внешние» события моей жизни должны оставаться случайными
Учёные прощаются с Калькуттой
Глава 6. Юнг посещает Конарак, Мадрас, Майсур, Тривандрам, Мадур и Цейлон
Диалектика Востока и Запада
«Огромный тёмный каменный блок, плавающий в пространстве»
«К великим небесным тайнам»
Летний дворец махараджи в Майсуре и Субраманья Айер
Поразительное великолепие индийского искусства
«Бессознательное» — лекция Юнга в Тривандраме
Отъезд Юнга из Дханушкоди
Прикосновение к раю и Южные моря — остров Цейлон
Общество Ротерфилда и лекция Юнга о сновидениях
Глава 7. Связи Юнга с Индией после 1937 года
Сурендранат Дасгупта — встреча в Цюрихе
«Центральный лагерь для интернированных лиц» и новости из Индии
Индра Сен — «Разве юнгианская психология не нуждается в юнгианской йоге?»
Фрейд — «не пророк, но... фигура пророческого масштаба»
“Aurora consurgens” — свет рассвета
«Полтора часа с К. Г. Юнгом»
«Сотрудничество с индийской мыслью»
Глава 8. Заключение
Путь на Восток
Итоги восточного опыта Юнга
Мистерия психе
«Легенда о Марко Поло»
Приложение А. Архивные материалы. Публичные выступления Юнга
Приложение В. Архивные материалы. Личные воспоминания
Разрешения и благодарности
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