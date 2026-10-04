Книга Сулагны Сенгупты «Юнг в Индии» представляет собой историко-психологическую реконструкцию единственного путешествия Карла Густава Юнга по Британской Индии и Цейлону зимой 1937–1938 годов. Автор восстанавливает маршрут поездки по архивным документам, газетным публикациям, частной переписке, воспоминаниям современников и материалам семьи Юнга, рассматривая не только известные эпизоды, но и практически забытые обстоятельства его участия в Индийском научном конгрессе, болезнь в Калькутте, публичные лекции, встречи с индийскими учёными, поездки в Бенарес, Дарджилинг, Ориссу, Мадрас, Майсур, Тривандрам и на Цейлон. Путешествие включено в широкий контекст колониальной Индии 1930-х годов, становления индийской науки, национально-освободительного движения и интенсивного взаимодействия европейской и восточной интеллектуальных традиций.

При этом книга не сводится к хронике перемещений Юнга. Сенгупта прослеживает его интерес к Индии задолго до самой поездки: чтение Упанишад, веданты и тантрических текстов, знакомство с трудами Артура Авалона, Рихарда Вильгельма, Генриха Циммера, Сарвепалли Радхакришнана и традицией Рамакришны, семинары по кундалини-йоге и участие в конференциях «Эранос». Центральной темой становится столкновение теоретически сконструированного Юнгом «Востока» с реальной Индией — религиозной, колониальной, социальной и интеллектуальной. Автор показывает, как непосредственный опыт скорректировал его прежнюю идеализацию Востока, усилил различение западной психологии и индийской метафизики и одновременно способствовал дальнейшему осмыслению Самости, коллективного бессознательного, религиозного опыта, индивидуации и культурной полярности Востока и Запада.

Сенгупта Сулагна – Юнг в Индии

Сулагна Сенгупта. Юнг в Индии / пер. с англ. Константина Барабанова. — Касталия, 2026. — 330 с.

ISBN 978-5-908110-93-8

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