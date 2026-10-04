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Сенгупта - Юнг в Индии

Сенгупта - Юнг в Индии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, Religious Studies Atheism

Книга Сулагны Сенгупты «Юнг в Индии» представляет собой историко-психологическую реконструкцию единственного путешествия Карла Густава Юнга по Британской Индии и Цейлону зимой 1937–1938 годов. Автор восстанавливает маршрут поездки по архивным документам, газетным публикациям, частной переписке, воспоминаниям современников и материалам семьи Юнга, рассматривая не только известные эпизоды, но и практически забытые обстоятельства его участия в Индийском научном конгрессе, болезнь в Калькутте, публичные лекции, встречи с индийскими учёными, поездки в Бенарес, Дарджилинг, Ориссу, Мадрас, Майсур, Тривандрам и на Цейлон. Путешествие включено в широкий контекст колониальной Индии 1930-х годов, становления индийской науки, национально-освободительного движения и интенсивного взаимодействия европейской и восточной интеллектуальных традиций.

При этом книга не сводится к хронике перемещений Юнга. Сенгупта прослеживает его интерес к Индии задолго до самой поездки: чтение Упанишад, веданты и тантрических текстов, знакомство с трудами Артура Авалона, Рихарда Вильгельма, Генриха Циммера, Сарвепалли Радхакришнана и традицией Рамакришны, семинары по кундалини-йоге и участие в конференциях «Эранос». Центральной темой становится столкновение теоретически сконструированного Юнгом «Востока» с реальной Индией — религиозной, колониальной, социальной и интеллектуальной. Автор показывает, как непосредственный опыт скорректировал его прежнюю идеализацию Востока, усилил различение западной психологии и индийской метафизики и одновременно способствовал дальнейшему осмыслению Самости, коллективного бессознательного, религиозного опыта, индивидуации и культурной полярности Востока и Запада.

Сенгупта Сулагна – Юнг в Индии

Сулагна Сенгупта. Юнг в Индии / пер. с англ. Константина Барабанова. — Касталия, 2026. — 330 с.
ISBN 978-5-908110-93-8

Сулагна Сенгупта – Юнг в Индии – Содержание

  • Предисловие

    • Структура книги

  • Благодарности

  • Карта маршрута путешествия Юнга по Индии

  • Глава 1. Введение

    • Начало

    • Синхронистичность — личностные и объективные факторы

    • Значение истории пребывания Юнга в Индии

    • Архивные и литературные источники

  • Глава 2. Индия в сознании Карла Юнга до путешествия

    • Индия — 1930-е годы

    • Карл Юнг в 1937 году

    • Orbis Pictus

    • Ex Libris — индийская литература в библиотеке Юнга

    • Связи Карла Густава Юнга с Востоком

    • Артур Авалон и его направление востоковедческих исследований

    • Связи европейской культуры с Индией

    • Путь Инициации

    • Юнг и Радхакришнан

    • Юнг и миссия Рамакришны

  • Глава 3. Как началось путешествие. Юнг и Британская Индия

    • «Гомункул в реторте»

    • Научное наследие Индии

    • Исторический фон Конгресса, проводившегося по случаю серебряного юбилея

    • Приглашение для Юнга в Индию

    • Юнг и Англия

    • Фаулер Маккормик — единственный спутник Юнга в путешествии

    • Подготовка к Юбилейному научному конгрессу

    • На борту судна “Cathay”

  • Глава 4. Простор континента позади

    • Из Марселя в Бомбей

    • Participation mystique

    • Предшествующие события

    • Путешествие по Большой железной дороге индийского полуострова

    • Живописная Индия — Хайдарабад, Аджанта, Эллора, Санчи

    • Агра, Дели и Дехрадун

    • Элис Бонер и история посещения Юнгом Бенареса

    • Дарджилинг и первые признаки заболевания Юнга

  • Глава 5. В водовороте Калькутты

    • Торжественная встреча

    • Калькутта — первая столица Британской Индии

    • «Благословенный остров в бурном море новых впечатлений»

    • Две необычные лекции

    • «Эмоциональный всплеск», произошедший у Юнга, и некоторые неизвестные встречи

    • Беседы за столом

    • Я — Фаулер Маккормик из Чикаго

    • «Внешние» события моей жизни должны оставаться случайными

    • Учёные прощаются с Калькуттой

  • Глава 6. Юнг посещает Конарак, Мадрас, Майсур, Тривандрам, Мадур и Цейлон

    • Диалектика Востока и Запада

    • «Огромный тёмный каменный блок, плавающий в пространстве»

    • «К великим небесным тайнам»

    • Летний дворец махараджи в Майсуре и Субраманья Айер

    • Поразительное великолепие индийского искусства

    • «Бессознательное» — лекция Юнга в Тривандраме

    • Отъезд Юнга из Дханушкоди

    • Прикосновение к раю и Южные моря — остров Цейлон

    • Общество Ротерфилда и лекция Юнга о сновидениях

  • Глава 7. Связи Юнга с Индией после 1937 года

    • Сурендранат Дасгупта — встреча в Цюрихе

    • «Центральный лагерь для интернированных лиц» и новости из Индии

    • Индра Сен — «Разве юнгианская психология не нуждается в юнгианской йоге?»

    • Фрейд — «не пророк, но... фигура пророческого масштаба»

    • “Aurora consurgens” — свет рассвета

    • «Полтора часа с К. Г. Юнгом»

    • «Сотрудничество с индийской мыслью»

  • Глава 8. Заключение

    • Путь на Восток

    • Итоги восточного опыта Юнга

    • Мистерия психе

    • «Легенда о Марко Поло»

  • Приложение А. Архивные материалы. Публичные выступления Юнга

  • Приложение В. Архивные материалы. Личные воспоминания

  • Разрешения и благодарности

Views 56
Rating 5.0 / 5
Added 04.10.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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