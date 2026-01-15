Юнг - Психология йоги и медитации – Том 2

С 1933 по 1941 год К. Г. Юнг читал лекции в Швейцарской высшей технологической школе (ЕТН). В 1935 году он был назначен там профессором. Это означало возобновление его университетской карьеры после долгого перерыва, так как он оставил свой пост преподавателя медицинского факультета в Цюрихском университете в 1914 году. В предшествующий период преподавательская деятельность Юнга состояла главным образом в серии семинаров в Цюрихском Психологическом клубе, в состав которого входили только его собственные ученики или последователи. Лекции в ЕТН были открытыми, и аудитория для лекций состояла из студентов ЕТН, широкой публики и последователей Юнга. Посещаемость каждой лекции исчислялась сотнями: Йозеф Ланг в письме Герману Гессе говорил о шестистах слушателях в конце 1933 г. Юнг насчитал четыреста в октябре 1935 г. Курт Бинсвангер, присутствовавший на лекциях, вспоминал, что люди часто не могли найти себе места и что слушатели «были всех возрастов и всех социальных классов: студенты ...; люди среднего возраста; также много пожилых людей, много дам, которые когда-то были в анализе у Юнга»; сам Юнг приписывал этот успех новизне своих лекций и ожидал постепенного снижения численности: «Из-за огромной толпы мои лекции должны проходить в самой большой аудитории. Конечно, именно их сенсационная природа очаровывает людей. Как только люди поймут, что эти лекции касаются серьезных вопросов, их число станет более скромным».

Из-за этого контекста язык лекций гораздо более доступен, чем опубликованные работы Юнга в настоящее время. Бинсвангер также отметил, что «Юнг готовил каждую из этих лекций чрезвычайно тщательно. После лекций часть слушателей всегда оставалась, чтобы задать вопросы, в совершенно естественной и непринужденной обстановке. Было также приятно, что Юнг никогда не появлялся в последнюю минуту, как это делали многие другие преподаватели. Он, напротив, уже присутствовал перед лекцией, сидел на одной из скамеек в коридоре; и люди могли пойти и посидеть с ним. Он был общителен и открыт».

Карл Густав Юнг - Психология йоги и медитации – Том 2