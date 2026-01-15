Юнг - Психология йоги и медитации - Том 2
С 1933 по 1941 год К. Г. Юнг читал лекции в Швейцарской высшей технологической школе (ЕТН). В 1935 году он был назначен там профессором. Это означало возобновление его университетской карьеры после долгого перерыва, так как он оставил свой пост преподавателя медицинского факультета в Цюрихском университете в 1914 году. В предшествующий период преподавательская деятельность Юнга состояла главным образом в серии семинаров в Цюрихском Психологическом клубе, в состав которого входили только его собственные ученики или последователи. Лекции в ЕТН были открытыми, и аудитория для лекций состояла из студентов ЕТН, широкой публики и последователей Юнга. Посещаемость каждой лекции исчислялась сотнями: Йозеф Ланг в письме Герману Гессе говорил о шестистах слушателях в конце 1933 г. Юнг насчитал четыреста в октябре 1935 г. Курт Бинсвангер, присутствовавший на лекциях, вспоминал, что люди часто не могли найти себе места и что слушатели «были всех возрастов и всех социальных классов: студенты ...; люди среднего возраста; также много пожилых людей, много дам, которые когда-то были в анализе у Юнга»; сам Юнг приписывал этот успех новизне своих лекций и ожидал постепенного снижения численности: «Из-за огромной толпы мои лекции должны проходить в самой большой аудитории. Конечно, именно их сенсационная природа очаровывает людей. Как только люди поймут, что эти лекции касаются серьезных вопросов, их число станет более скромным».
Из-за этого контекста язык лекций гораздо более доступен, чем опубликованные работы Юнга в настоящее время. Бинсвангер также отметил, что «Юнг готовил каждую из этих лекций чрезвычайно тщательно. После лекций часть слушателей всегда оставалась, чтобы задать вопросы, в совершенно естественной и непринужденной обстановке. Было также приятно, что Юнг никогда не появлялся в последнюю минуту, как это делали многие другие преподаватели. Он, напротив, уже присутствовал перед лекцией, сидел на одной из скамеек в коридоре; и люди могли пойти и посидеть с ним. Он был общителен и открыт».
Карл Густав Юнг - Психология йоги и медитации – Том 2
Лекции по психологии йоги и восточной медитации 5
Зимний семестр 1938/1939
Лекция 13 — 17 февраля 1939 года
Лекция 14 — 24 февраля 1939 года
Лекция 15 — 3 марта 1939 года
Летний семестр 1939 года
Лекция 1 — 28 апреля 1939 года
Лекция 2 — 5 мая 1939 года
Лекция 3 — 12 мая 1939 года
Лекция 4 — 19 мая 1939 года
Лекция 5 — 26 мая 1939 года
Лекция 6 — 2 июня 1939 года
Лекция 7 — 9 июня 1939 года
Лекция 8 — 16 июня [вопросы, остальное в томе 7]
Лекция 9 — 23 июня [вопросы, остальное в томе 7]
Приложение. Зимний семестр 1940/1941
Лекция 1 — 8 ноября 1940 года
Лекция 2 — 15 ноября 1940 года
Аббревиатуры
Библиография
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