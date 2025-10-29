Название «Работа со сновидениями» дает нам понять, что говорить мы будем именно о практических аспектах интерпретации снов. Книга в первую очередь адресована аналитикам, кто в рамках своих психотерапевтических сессий с пациентами, или «анализантами», сталкиваются со снами и необходимостью работы с ними. Поскольку я пишу в рамках юнгианской психологической традиции, я не буду предлагать вам общую теорию о снах, что они собой представляют, как возникают и так далее. Я не буду пытаться объяснить: являются ли они свойством «психического аппарата», отражением событий биографии сновидца или его каждодневной жизни, работой мозга или другими нейрофизиологическими процессами, как отражено в ряде новых исследований. Не буду говорить о снах с точки зрения проявления в них архетипов или о снах как «голосе Бога или ангелов». Меня интересует лить сам феномен «сна» в контексте человеческого опыта (особенно в контексте психотерапии) и наш подход к этому феномену.

Как я уже отметил, главное, на чем фокусируется «Работа со сновидениями»,— практические аспекты. Но здесь сразу же возникает вопрос, что означает «практический» в психологии. В отличие от науки и технологий, психология не может быть «практической» в смысле «сосредоточенности на объекте», то есть мы не можем применить ее напрямую к сновидению. Основополагающим для психологии является то, что она не должна забывать свою суть — психологически мыслящий субъективный разум, сознание, которое мыслит. По этой причине данное исследование, несмотря на то, что оно посвящено практике интерпретации снов, не является каким-то руководством, инструкцией, по толкованию сновидений. Также книга не изобилует примерами разбора сновидений и символикой снов, ее точно не стоит использовать как сонник. Главная цель этой книги, как любого психологического исследования, — тренировка, «прокачка» психологического мышления читателя, развитие собственного психологического видения относительно снов. Ключевой вопрос, на который мы ищем ответ: как мы должны рассматривать наши сны с чисто психологической точки зрения? Эта книга — объемное размышление на тему базовых принципов психологической интерпретации сна.

Вопрос о том, когда работа со снами носит действительно психологический характер, а когда — нет, является очень важным. Если нас интересует сам феномен сновидения, и мы не рассматриваем сны в контексте общей (научной или метафизической) теории, это не означает, что мы полностью свободны от теоретической базы. Напротив, я пишу с позиции теоретика. Теоретическая подоплека этого исследования заключена в строгой психологической концепции — «психологии с душой», «психологии, ориентированной на душу» (Карл Густав Юнг) или «психологии как дисциплине внутреннего мира». Слово «психология» буквально означает «науку о душе». Но психология, как ее традиционно воспринимают в настоящее время, принципиально отказалась от понятия души (хотя слово «душа» время от времени используется, но с оттенком иронии). Такому отношению тон задал Фридрих Альберт Ланге, который в своей влиятельной работе «История материализма» (1866 г.) решительно настаивал на понятии «психология без души». Обычная психология больше не является изучением души и поэтому пребывает в противоречии со своей собственной терминологией и названием. Сегодня предмет психологии можно описать как «поведение человека».

Вольфганг Гигерих - Работа со сновидениями - Что душа говорит о себе

«Касталия», 2025. — 282 с.

ISBN 978-5-907969-454-907969

Вольфганг Гигерих - Работа со сновидениями - Содержание