Гигерих - Работа со сновидениями
Название «Работа со сновидениями» дает нам понять, что говорить мы будем именно о практических аспектах интерпретации снов. Книга в первую очередь адресована аналитикам, кто в рамках своих психотерапевтических сессий с пациентами, или «анализантами», сталкиваются со снами и необходимостью работы с ними. Поскольку я пишу в рамках юнгианской психологической традиции, я не буду предлагать вам общую теорию о снах, что они собой представляют, как возникают и так далее. Я не буду пытаться объяснить: являются ли они свойством «психического аппарата», отражением событий биографии сновидца или его каждодневной жизни, работой мозга или другими нейрофизиологическими процессами, как отражено в ряде новых исследований. Не буду говорить о снах с точки зрения проявления в них архетипов или о снах как «голосе Бога или ангелов». Меня интересует лить сам феномен «сна» в контексте человеческого опыта (особенно в контексте психотерапии) и наш подход к этому феномену.
Как я уже отметил, главное, на чем фокусируется «Работа со сновидениями»,— практические аспекты. Но здесь сразу же возникает вопрос, что означает «практический» в психологии. В отличие от науки и технологий, психология не может быть «практической» в смысле «сосредоточенности на объекте», то есть мы не можем применить ее напрямую к сновидению. Основополагающим для психологии является то, что она не должна забывать свою суть — психологически мыслящий субъективный разум, сознание, которое мыслит. По этой причине данное исследование, несмотря на то, что оно посвящено практике интерпретации снов, не является каким-то руководством, инструкцией, по толкованию сновидений. Также книга не изобилует примерами разбора сновидений и символикой снов, ее точно не стоит использовать как сонник. Главная цель этой книги, как любого психологического исследования, — тренировка, «прокачка» психологического мышления читателя, развитие собственного психологического видения относительно снов. Ключевой вопрос, на который мы ищем ответ: как мы должны рассматривать наши сны с чисто психологической точки зрения? Эта книга — объемное размышление на тему базовых принципов психологической интерпретации сна.
Вопрос о том, когда работа со снами носит действительно психологический характер, а когда — нет, является очень важным. Если нас интересует сам феномен сновидения, и мы не рассматриваем сны в контексте общей (научной или метафизической) теории, это не означает, что мы полностью свободны от теоретической базы. Напротив, я пишу с позиции теоретика. Теоретическая подоплека этого исследования заключена в строгой психологической концепции — «психологии с душой», «психологии, ориентированной на душу» (Карл Густав Юнг) или «психологии как дисциплине внутреннего мира». Слово «психология» буквально означает «науку о душе». Но психология, как ее традиционно воспринимают в настоящее время, принципиально отказалась от понятия души (хотя слово «душа» время от времени используется, но с оттенком иронии). Такому отношению тон задал Фридрих Альберт Ланге, который в своей влиятельной работе «История материализма» (1866 г.) решительно настаивал на понятии «психология без души». Обычная психология больше не является изучением души и поэтому пребывает в противоречии со своей собственной терминологией и названием. Сегодня предмет психологии можно описать как «поведение человека».
Вольфганг Гигерих - Работа со сновидениями - Что душа говорит о себе
«Касталия», 2025. — 282 с.
ISBN 978-5-907969-454-907969
Вольфганг Гигерих - Работа со сновидениями - Содержание
- Об авторе
- Аббревиатуры
- Вступление
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Часть 1. Что есть сон?
- Сон как осознанное явление: Сон как текст
- Онтологический разрыв
- Сон как интерпретация (толкование)
- «Онтология» внутреннего мира сновидения
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Часть 2. Почему сны?
- Значение снов в психотерапии
- Когда пациенты не видят сны
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Часть 3. Правильное отношение к сновидениям
- Переход через реку
- Три возможности «перехода через реку» и три формы инаковости
- Психотерапия как создание психологии
- Сон как «мертвец»
- Незнание как исходный пункт
- Необходимость дальнейшего спуска
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Часть 4. Толкователь снов
- К кому обращается терапевт, работая со сновидениями?
- Кто интерпретирует сон «внутри терапевта» ?
- Моя интерпретация
- «Настоящее» интерпретации снов
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Часть 5. Интерпретация фактического текста сновидений
- «Уровень объекта», «уровень субъекта» и объективная психика
- Ловушка: толкование сновидения как перевод на язык психологической теории
- Начинаем с субъекта. Обход вокруг сновидения
- Обращаясь к «объекту»: сон как субъект и самость
- Внутренняя бесконечность и первозданный живой образ
- Фактическая работа со сновидениями
- Определение правильного горизонта и контекста для отдельных элементов сновидения
- Сновидец, или «Я во сне»
- Фигура «Я во сне» и Другой
- Часть 6. Пример сна и его психологическое толкование
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Часть 7. Сон и пациент
- Терапевтическая ситуация как то, что мешает толкованию сновидений
- Погружение пациента в сон
- «Итак, сон мне показывает это. И что теперь?»
- Ужасные образы сновидений, невыносимые для пациента?
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Часть 8. Разные вопросы
- Виды и темы сновидений
- Несет ли в себе сон послание для нас?
- Архетипические мотивы сновидений. Нуминозные, религиозные сны?
- Чей это сон?
- «Большие» сны
- Серии сновидений
- Можно ли научиться толковать сны?
- Часть 9. Скрытая цель и назначение толкования сновидений: от природы к искусству
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Часть 10. За пределами работы со снами
- Отталкиваясь от измерения истинной жизни души
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