Уинборн - Интерпретация в юнгианском анализе

Во время обучения анализу я часто ломал голову над вопросом: «Что отличает юнгианский анализ от других форм терапии?» Когда я не работал со сновидениями, мне зачастую казалось, что я не в состоянии четко отличить юнгианскую модель терапии от других моделей. Во время раздумий над этим вопросом я заметил, что некоторые из моих учителей и супервизоров, казалось, подходили к аналитической интервенции совершенно иначе, чем другие аналитики, с которыми я работал. Наиболее выдающейся среди них была Мел Маршак, которая прошла обучение в Лондоне в Обществе аналитической психологии. В начале моего обучения, когда она зачитывала заметки из практики, я был поражен ясностью, эмоциональной вовлеченностью и своеобразием ее психотерапевтического метода. В то время я еще не понимал, что она приводит примеры интерпретации. В моем склонном к идеализации воображении такая ее способность вмешиваться в рабочий процесс была проявлением уникального дара, присущего лишь ей. Со временем я познакомился с психоаналитической литературой и обнаружил, что в основе того, что делала Маршак, лежал метод. Более того, я пришел к пониманию, что аналитическая интерпретация — это процесс, которому можно учиться и обучать. Сосредоточившись на технике анализа, интерпретации в частности, я смог увидеть значительные различия между аналитической работой и другими терапевтическими методами не только в интерпретации сновидений, но и в процессе всего аналитического взаимодействия. Не менее важно и то, что изучение интерпретационных процессов заставило меня осознать наличие творческих, художественных элементов аналитического процесса.

Предмет интерпретации является основополагающим для процесса анализа или аналитической психотерапии. В анализе множество факторов способствует развитию трансформирующего опыта, например глубокое чувство вовлеченности, умение аналитика внимательно слушать и способность в течение долгого времени выдерживать неопределенность. Однако аналитическая интерпретация остается наиболее заметным средством, с помощью которого воплощается искусство аналитической психологии. Если представить аналитический сосуд как холст, то интерпретации — это краски, которые глубинно-ориентированный психолог использует вместе с пациентом для создания аналитической картины. Что аналитик говорит во время анализа, почему аналитик решает сказать именно это, как и когда аналитик это говорит — вот основополагающие строительные блоки интерпретационного процесса.

Иногда, когда мы впервые слышим об интерпретации и технике,3 может возникнуть ощущение, что они являются чем-то сухим и механистичным. На самом деле процесс интерпретации — это тот момент, когда творческий аспект анализа проявляется в полную силу, когда аналитик становится поэтом: тщательно взвешивает слова, ощущая их эмоциональную наполненность, представляя, как они будут встраиваться в эмоциональный контекст того, что было до и будет после. В конечном счете интерпретация — это попытка уловить посредством формулировки и интонации высказывания суть чего-то, видимого лишь отчасти, чего-то, еще скрытого полупрозрачной завесой. Левальд (Loewald, 1980) пишет: «Таким образом, речь в своей наиболее специфической функции в анализе — интерпретации — является творческим актом, подобным тому, который имеет место в поэзии, когда находятся слова для явлений, контекстов, связей и переживаний, ранее неизвестных и невысказываемых» (с. 242). Согласно Хиллману (Hillman, 1983, с. 108), фундаментальный сдвиг происходит, когда мы начинаем рассматривать терапию как творческий процесс, т. е. позволяем «творческой фантазии» существовать вне существующей фантазии терапии. Этот сдвиг позволяет дебуквализировать терапию и защищает нас от переоценки как терапии, так и искусства.

Тем не менее интерпретация подобна другим творческим процессам; развитие гибкости и спонтанности требует усилий и практики. Деятели искусства, будь то поэты, танцоры, музыканты, живописцы, скульпторы или композиторы, тысячи часов оттачивают технику своего ремесла. Джазовые музыканты годами учат гаммы, аккорды, лады, стандартные пассажи и техники владения конкретным инструментом, прежде чем смогут свободно импровизировать. Начинающие писатели-романисты практикуют эффективное использование литературных методов, таких как развитие персонажа, предыстория, повороты сюжета, предзнаменования и разные повествовательные уловки. Поэты оттачивают мастерство использования ритма, формы, рифмы, метафоры, аллюзии и аллитерации. Интерпретация — необходимый навык для аналитического психотерапевта, но эффективно ее использовать он сможет, только если будет владеть этой техникой свободно и применять ее с удовольствием. Заниматься анализом без изучения искусства и ремесла интерпретации — это как быть живописцем, который хочет рисовать только одной кистью и одним цветом. Да, с помощью этих материалов можно создать картину, но возможности сильно ограничены.

Уинборн М. - Интерпретация в юнгианском анализе - Искусство и техника

М.: Практическая медицина, 2022. — 208 с.

ISBN 978113 8 05 8118 (англ.)

ISBN 978-5-98 811-640-0 (рус.)

Уинборн М. - Интерпретация в юнгианском анализе – Содержание

Список иллюстраций

Благодарности

Разрешения и отметки об авторских правах

Введение

Примечания

1. Обзор техники и интерпретации

Техника в аналитической психологии

Что такое интерпретация?

Определение интерпретации

Взгляд К.Г. Юнга на технику и интерпретацию

Тенденции в постъюнгианских взглядах на интерпретацию

Резюме

Примечания

2. Основы трансформационного дискурса: язык, метафора и поэтика в интерпретации

Интерпретация и язык

Метафора и интерпретация

Поэтика интерпретации

Резюме

Упражнения для читателя

Примечания

3. Интерпретационный ЦИКЛ

Цикл интерпретации

Конфронтационное наблюдение

Логическое объяснение

Интерпретация

Конструирование

Резюме

Упражнения для читателя

Примечания

4. Аналитическая позиция и ее основополагающие принципы

Аналитическая позиция

Основополагающие принципы

Резюме

Упражнения для читателя

Примечания

5. Процесс интерпретации

Opus

Подготовка к интерпретации

Предынтерпретация

Интерпретация

Постинтерпретация

Резюме

Упражнения для читателя

Примечания

6. Категории интерпретации

Пробные интерпретации

Интерпретация переноса

Интерпретация контрпереноса

Межличностные интерпретации

Интерпретация защиты

Интерпретация сопротивления

Интрапсихические интерпретации

Архетипические интерпретации

Ситуационно-средовые интерпретации

Интерпретация фантазий и сновидений

Интерпретация поведения

Упражнения для читателя

7. Юнгианские взгляды на интерпретацию

Сознание и инсайт

Теория комплексов

Диалог с комплексами

Циркумамбуляция комплекса

Архетипы, теория архетипов и коллективное бессознательное

Архетипическая интерпретация аналитического диалога

Резюме

Упражнения для читателя

Примечания

8. Ревери И интерпретация

Что такое ревери?

Понятие ревери

Ревери и аналитическая психология

Метафора ревери

Ревери и нейробиология

Мультидетерминантная природа ревери

Соматический компонент ревери

Переживание ревери

Приостановка и капитуляция в ревери

Конфигурации ревери

Способность кревери

Применение ревери

Резюме

Упражнения для читателя

Примечания

9. Конфронтация и интерпретация

Концептуальные параллели конфронтации

Архетипические аспекты конфронтации

Амбивалентное отношение к конфронтации

Конфронтация и напряжение противоположностей

Конфронтация и аналитические роли

Язык конфронтации

Конфронтация с защитой и сопротивлением

Конфронтация и терапевтические факторы

Резюме

Упражнения для читателя

Примечания

10. Гибкость и консолидация

Гибкость

Консолидация

Примечания

Заключение

Приложение

Исследование интерпретации в аналитической психотерапии

Примечания

Литература