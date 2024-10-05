Пайнс – Влюбленность

Психея была божественно красива. Великолепие этой смертной женщины стало настолько известным, что люди ехали издалека, чтобы увидеть ее и восхититься ею. Это пробудило зависть в Афродите (Венере), богине любви и красоты, которая обратилась за помощью к своему сыну Эросу. Он был прекрасным крылатым юношей, и от его любовных стрел не мог уклониться никто ни на земле, ни на небе. Злобный план богини заключался в том, чтобы Эрос заставил Психею влюбиться в уродливого монстра. Но когда бог любви увидел совершенную красоту Психеи, то сам безумно влюбился в нее, словно одна из пущенных им стрел пронзила его же собственное сердце. Он похитил девушку и, завязав ей глаза, унес в свой волшебный замок (см. рис.1), где она стала его женой. Было одно лишь условие: она никогда не должна была видеть своего мужа. Но Психея не устояла перед соблазном и однажды ночью зажгла свечу, чтобы взглянуть на своего спящего супруга. Его красота оказалась настолько поразительной, что рука девушки дрогнула, и сорвавшаяся капля горячего воска разбудила Эроса. Он понял, что произошло, и тут же исчез. Психея, отныне отчаянно влюбленная в своего мужа, в попытках вернуть его взывала к богам, в том числе к Афродите. И только лишь после многих испытаний и при помощи Зевса (Юпитера), самого главного из богов, который понял, что даже он не в силах противиться богу любви, Психея стала бессмертной, а ее брачный союз с Эросом был одобрен. С тех пор любовь (Эрос) и душа (Психея) навечно стали единым целым.

С первой встречи в нем было нечто влекущее. На самом деле, тогда я встречалась с другим, но именно в его поведении было то, что все больше привлекало меня. Раньше такое уже бывало с несколькими мужчинами, которые мне нравились. Это понятно сразу. И речь не о похоти. Определенно есть люди намного красивее него. Но именно в нем было что-то особенное или, может, сочетание чего-то... его взгляд, то, как он подавал себя... что-то вроде животного магнетизма.

Это было очень забавно. Когда я впервые встретил ее, у меня сложилось неверное впечатление. Она была привлекательной белокурой цыпочкой, которая жила рядом с моим другом Бобом. Я подумал, что она из тех, кто любит тусоваться. Но когда узнал ее поближе, оказалось, что я полностью ошибался. Мы с Бобом проводили много времени вместе, поэтому ее я тоже встречал часто. Даже помогал ей с итальянским. И вскоре оказалось, что ее итальянский гораздо лучше, чем мой.

Моя подруга хотела, чтобы мы с ним познакомились, потому что она была безумно влюблена в него. Когда я впервые его увидела, то абсолютно не поняла, что она в нем нашла. Но на следующей встрече я, наконец, поняла, в чем дело. Он был интересным, и с ним было по-настоящему приятно общаться. Он смешил меня, и со временем я в него влюбилась. Она казался мне очаровательным, забавным, чутким... да, у меня был парень на тот момент, но я очень быстр, потеряла к нему интерес. Я делала все, чтобы чаще видеть его. Даже изменила свой велосипедный маршрут, чтобы проезжать мимо его дома. Он как будто ничего не замечал. А позже я поняла, что он просто очень застенчив. Думал, что я встречаюсь с кем-то другим, и не хотел вмешиваться. Так что потребовалось много времени, чтобы он решился. Прошло примерно полгода, прежде чем мы начали встречаться. Помню, сказала что-то вроде: «Тот парень в прошлом», и он ответил: «Что ж, тогда давай встречаться». С тех пор у нас начались отношения. Сейчас между нами настоящая страсть. Мы все время вместе.

Она училась в классе, где я преподавал. Ей очень нравилась учеба, и она проводила много времени со мной. Со временем мы стали хорошими друзьями. Сначала она никак меня не привлекала. Но сейчас все по-другому... мне жаль людей, у которых нет таких отношений. Она словно дополняет меня. Самое классное - жить вместе... мы не испытываем никаких проблем. Мы любим друг друга и наши отношения. Она как-то сказала мне по телефону: «Я влюблена в саму мысль о любви к тебе».

Айала Малах Пайнс – Влюбленность - Почему мы выбираем именно тех, кого выбираем

М.: Касталия, 2024. - 348 с.

ISBN 978-5-521-24194-1

Айала Малах Пайнс – Влюбленность – Содержание

Благодарности

Предисловие

Часть первая. Осознанный выбор партнера

Глава 1. Близость: невидимый сват

Глава 2. Возбуждение: эликсир любви

Глава 3. Красота и характер

Глава 4. Птицы одного полета, или Противоположности притягиваются?

Глава 5. З^овлетворение потребностей и взаимная любовь: мы любим тех, кто любит нас

Глава 6. Путь романтической любви: влюбленность как процесс

Глава 7. О мужчинах, женщинах и любви: роль статуса и красоты

Часть вторая. Бессознательный выбор

Глава 8. Открытость любви

Глава 9. Сын влюбляется в «мать», дочь - в «отца»

Глава 10. Внутренний романтический образ

Глава 11. Четыре истории

Часть третья. Романтическая любовь в длительных отношениях

Глава 12. Превращение любовных проблем в возможности для роста

Глава 13. Любовь и работа: взаимосвязь между их бессознательным выбором

Приложение 1. Семинары, посвященные романтическому выбору: Как понять причину вашего романтического влечения?

Приложение 2. Анализ романтических отношений

Приложение 3 . Результаты исследований

Библиография

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Психотерапия/самосовершенствование