В прежние времена считалось само собой разумеющимся, что каждое живое существо стремится наиболее полным образом воплотить заложенное в нем природой. Но в наше рационалистическое время с его увеличивающимся спросом на специализацию, этот факт кажется почти забытым, хотя в бессознательном по мере вытеснения и забвения стремления к целостности, желание быть таковым становится все сильнее. Весьма сложным представляется объяснить современному читателю, что же такое «целостность», хотя большинство людей по-прежнему испытывают огромное удовлетворение, когда видят, например, дерево или растение, раскрывшее максимально возможный потенциал своего существования.

В то время как человеческое тело следует неизбежному жизненному сценарию, присущему любому другому животному, увеличивая свою силу до середины жизни, а затем медленно угасая, вплоть до неизбежной смерти, наш дух, кажется, очень точно символизируется образом дерева, продолжая развиваться, становясь сильнее и целостнее, пока, как в случае с деревом, лесник не решит, что пришла пора перемен; он срубает дерево, и оно превращается в другую форму. Так и наша духовная, психическая жизнь развивается до тех пор, пока удар лесника, ведущий к смерти тела, не превращает ее в другую, неизвестную форму.

Одна из основных причин стремления к целостности, позабытая сегодня, заключается в том, что христианская религия на протяжении двух тысяч лет побуждала человека стремиться к совершенству. Но стремление к совершенству неизбежно однобоко. В попытке развить исключительно светлую сторону человека, темная сторона отвергалась, как греховная, ей полагалось противостоять любой ценой; но все существующее содержит обе стороны: светлую и темную. Швейцарский психолог К. Г. Юнг, будучи еще ребенком, понял, что однобокие традиционные попытки западного человека достигнуть совершенства во всех добродетелях уже не приводят к удовлетворяющей жизни, сейчас жизнь требует признания тех идей, что приходят из другой, темной стороны человека1. Последующий опыт и аналитическая практика укрепили это раннее убеждение. Невозможность достижения христианского идеала привела и все продолжает вести к чувству неполноценности и неврозу. Конечно, сам святой Павел сетовал на эту слабость христианского учения: «Ибо добро, что я желаю, я не творю, но творю зло, которого я не желаю» (Римлянам 6:19). Насколько масштабнее стала эта проблема в нашем сложном, перенаселенном современном мире, где темная сторона человека процветает как никогда раньше! Юнг все сильнее убеждался, что действенное разрешение противоречий, связанных с этой однобокостью, возможно только при отказе от стремления к совершенству и замене его на стремление к целостности.

Изучая человеческую психику во всем ее многообразии, Юнг обнаружил, что эмпирические данные показывают четырехчастную структуру центра психики. Возможно, массовому читателю трудно понять крайнюю важность числа «четыре» в реальности психики, но с момента своего появления человечество бессознательно воплощало это число в каждой области мира. Пифагор (ок. 582-507 до н.э.), вероятно, первым осознал, что «четыре» - это число целостности, и обратил внимание на этот важнейший факт. Ранние восточные мандалы (санскритское слово, используемое для священного образа четырехчастности) создавались на основе квадрата или круга, который обычно разделялся на четыре или кратные четырем части. Тот же образ мы находим в культуре Майя и фактически во всех ранних попытках человека создать образ божества или внутреннего центра души.

Барбара Ханна - Стремление к целостности

Переводчик: Валентина Ким. - М.: «Касталия», 2024. — 352 с.

ISBN 978-5-521-24212-2

Барбара Ханна - Стремление к целостности – Содержание

Благодарности

Примечания автора

1. Введение

2. Сознательное и бессознательное

3. Роберт Льюис Стивенсон

4. Мэри Уэбб

5. Дети Бронте

6. Шарлотта

7. Бренуэлл

8. Энн

9. Эмили

10. Грозовой перевал

11. Современные возможности

Библиография