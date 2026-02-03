Книга выдающегося юнгианского аналитика Эдварда Ф. Эдингера «Библия и психе» представляет собой уникальный синтез древней мудрости и современной глубинной психологии. Автор рассматривает тексты Ветхого Завета не просто как исторические или религиозные хроники, а как грандиозную карту процесса индивидуации — становления человеческой души и её самореализации.

Эдингер видит в библейских сюжетах — от сотворения мира и грехопадения Адама до видений пророков и мессианских ожиданий — символическое отражение этапов развития психики. Столкновения патриархов с Яхве интерпретируются как драматические отношения между человеческим Эго и объективной психической реальностью (Самостью). Исход из Египта, блуждания в пустыне и Вавилонское пленение становятся метафорами внутренних кризисов, освобождения от старых паттернов и обретения новой духовной опоры.

Особое внимание в книге уделяется алхимическому принципу Coniunctio (священного брака) на примере «Песни Песней» и появлению феминного аспекта божественности. Эта работа помогает читателю увидеть в библейских образах живые символы, которые и сегодня продолжают направлять человека на пути к целостности, превращая чтение древнего Писания в глубокий психотерапевтический опыт.

Эдвард Ф. Эдингер — Библия и психе. Символы индивидуации в Пятикнижии Моисеевом

«Касталия», 2026. — 266 с.

ISBN 978-5-908110-10-5

Эдвард Ф. Эдингер — Библия и психе — Содержание