Эдингер - Библия и психе
Книга выдающегося юнгианского аналитика Эдварда Ф. Эдингера «Библия и психе» представляет собой уникальный синтез древней мудрости и современной глубинной психологии. Автор рассматривает тексты Ветхого Завета не просто как исторические или религиозные хроники, а как грандиозную карту процесса индивидуации — становления человеческой души и её самореализации.
Эдингер видит в библейских сюжетах — от сотворения мира и грехопадения Адама до видений пророков и мессианских ожиданий — символическое отражение этапов развития психики. Столкновения патриархов с Яхве интерпретируются как драматические отношения между человеческим Эго и объективной психической реальностью (Самостью). Исход из Египта, блуждания в пустыне и Вавилонское пленение становятся метафорами внутренних кризисов, освобождения от старых паттернов и обретения новой духовной опоры.
Особое внимание в книге уделяется алхимическому принципу Coniunctio (священного брака) на примере «Песни Песней» и появлению феминного аспекта божественности. Эта работа помогает читателю увидеть в библейских образах живые символы, которые и сегодня продолжают направлять человека на пути к целостности, превращая чтение древнего Писания в глубокий психотерапевтический опыт.
Эдвард Ф. Эдингер — Библия и психе. Символы индивидуации в Пятикнижии Моисеевом
«Касталия», 2026. — 266 с.
ISBN 978-5-908110-10-5
Эдвард Ф. Эдингер — Библия и психе — Содержание
НАЧАЛО: Творение, Адам и Ева, Потоп и Вавилонская башня, Авраам и Яхве.
ИАКОВ И ЕГО СЫНОВЬЯ: Борьба Иакова, Иосиф и его братья как психологические типы.
МОИСЕЙ И ЯХВЕ: Исход и Богоявление в пустыне; Десять заповедей как структура психики.
ГЕРОИ И ЦАРИ: Иисус Навин, Гедеон, Самсон; Саул, Давид и Соломон (власть и дух).
ПРОРОКИ: Илия, Елисей и видение Иезекииля.
ИЗГНАНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ: Психология избранного народа и Вавилонское пленение.
ФЕМИННОСТЬ И СОЮЗ: Есфирь, Святая Мудрость и Coniunctio в «Песни Песней».
МЕССИЯ: Реализация Самости, Сын Человеческий и Мессианский Век.
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