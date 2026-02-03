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Эдингер - Библия и психе

Эдингер - Библия и психе
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, Religious Studies Atheism

Книга выдающегося юнгианского аналитика Эдварда Ф. Эдингера «Библия и психе» представляет собой уникальный синтез древней мудрости и современной глубинной психологии. Автор рассматривает тексты Ветхого Завета не просто как исторические или религиозные хроники, а как грандиозную карту процесса индивидуации — становления человеческой души и её самореализации.

Эдингер видит в библейских сюжетах — от сотворения мира и грехопадения Адама до видений пророков и мессианских ожиданий — символическое отражение этапов развития психики. Столкновения патриархов с Яхве интерпретируются как драматические отношения между человеческим Эго и объективной психической реальностью (Самостью). Исход из Египта, блуждания в пустыне и Вавилонское пленение становятся метафорами внутренних кризисов, освобождения от старых паттернов и обретения новой духовной опоры.

Особое внимание в книге уделяется алхимическому принципу Coniunctio (священного брака) на примере «Песни Песней» и появлению феминного аспекта божественности. Эта работа помогает читателю увидеть в библейских образах живые символы, которые и сегодня продолжают направлять человека на пути к целостности, превращая чтение древнего Писания в глубокий психотерапевтический опыт.

Эдвард Ф. Эдингер — Библия и психе. Символы индивидуации в Пятикнижии Моисеевом

«Касталия», 2026. — 266 с.
ISBN 978-5-908110-10-5

Эдвард Ф. Эдингер — Библия и психе — Содержание

  • НАЧАЛО: Творение, Адам и Ева, Потоп и Вавилонская башня, Авраам и Яхве.

  • ИАКОВ И ЕГО СЫНОВЬЯ: Борьба Иакова, Иосиф и его братья как психологические типы.

  • МОИСЕЙ И ЯХВЕ: Исход и Богоявление в пустыне; Десять заповедей как структура психики.

  • ГЕРОИ И ЦАРИ: Иисус Навин, Гедеон, Самсон; Саул, Давид и Соломон (власть и дух).

  • ПРОРОКИ: Илия, Елисей и видение Иезекииля.

  • ИЗГНАНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ: Психология избранного народа и Вавилонское пленение.

  • ФЕМИННОСТЬ И СОЮЗ: Есфирь, Святая Мудрость и Coniunctio в «Песни Песней».

  • МЕССИЯ: Реализация Самости, Сын Человеческий и Мессианский Век.

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Added 03.02.2026
Author brat Vadim
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