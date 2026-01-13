Бернстайн - Жизнь в Пограничности
«Что происходит с этими животными?» — вопрос супервизора, открывающий книгу Джерома Бернстайна, обнажает глубокий тектонический сдвиг в западной психике. Автор утверждает, что современное сознание вступает в эпоху «Пограничности» — фазу эволюции, в которой человеческое Эго, веками изолировавшееся от природы, начинает вновь воссоединяться с ней. Тема животных и природных сил в снах и видениях пациентов — это не просто метафоры, а реальные клинические данные, свидетельствующие о прорыве трансрациональной реальности в наш рационацентричный мир.
Бернстайн анализирует «травму отделения», корни которой уходят в Книгу Бытия и рождение западного самосознания, оторванного от естественной среды. Он критикует ограниченность дарвиновского и ньютоновского подходов, предлагая рассматривать психику как часть сложной адаптивной системы. В центре внимания автора — люди, чья чувствительность к экологическим катастрофам и природным ритмам настолько высока, что традиционная психиатрия часто ошибочно клеймит их как «пограничных личностей» (Borderline), не осознавая сакральной природы их опыта.
Особую ценность представляет предложенный в книге клинический мост между западным психоанализом и исцеляющими практиками индейцев Навахо. Бернстайн показывает, как интеграция трансрационального опыта и признание синхронистичности могут привести к исцелению «комплекса экологических заболеваний». Это призыв к построению нового сознания, где душа и тело, человек и природа больше не разделены пропастью, а встречаются в пространстве Пограничности для взаимного искупления и эволюции.
Джером Бернстайн — Жизнь в Пограничности
Эволюция сознания и путь к исцелению травмы. — «Касталия», 2026. — 324 с.
ISBN 978-5-907969-88-9
Джером Бернстайн — Жизнь в Пограничности — Содержание
Часть I. Истоки и Структура: Рождение западного эго, структура психе, оторванной от природы, и выход за пределы дарвинизма.
Часть II. Клиническое применение: «Великая скорбь», порталы в Пограничность и различие между пограничной организацией личности и сознанием Пограничности.
Часть III. Новое сознание: Встреча систем исцеления Навахо и западного подхода, преодоление разрыва между душой и телом.
Трансрациональное и Экология: Синхронистичность в клиническом контексте и комплекс экологических заболеваний.
Эпилог: Пограничность как место возможной встречи человеческого и природного.
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