Книга Барбары Стивенс Салливан «Таинство аналитической работы» представляет собой уникальное междисциплинарное исследование, в котором соединяются две величайшие реки глубинной психологии: юнгианский анализ и британский психоанализ в лице Уилфреда Биона. Автор приглашает читателя заглянуть за кулисы терапевтического кабинета, где процесс исцеления рассматривается не как сухая передача интерпретаций, а как живое, мистическое сопричастие двух личностей. Салливан утверждает, что подлинная трансформация происходит в пространстве «О» — непостижимой абсолютной истины момента, которую аналитик должен научиться выдерживать без стремления к немедленному пониманию.

Центральное место в работе занимает переосмысление роли аналитика. Опираясь на концепции Биона об «альфа-функции» и юнгианскую «символическую установку», Салливан детально описывает процесс переработки эмоционального опыта. Она показывает, как аналитик, становясь «контейнером» для невыносимых переживаний пациента, помогает превратить хаотичные «бета-элементы» в осмысленные «альфа-элементы», пригодные для сновидения и мышления. Особое внимание уделено деликатности клинического слушания: автор предостерегает от поспешных интерпретаций, которые могут быть восприняты пациентом как атака, и призывает к состоянию «незнания», веры и присутствия «здесь и сейчас».

Вторая часть книги наполнена богатым клиническим материалом, где на примерах Сьюзан, Сары и Пенни демонстрируются трансформации в аналитической ситуации. Салливан мастерски анализирует структуру психопатологии, включая нарциссические комплексы и «всемогущие» структуры характера, предлагая путь к индивидуации через признание приоритетной роли отношений. Это глубоко философская и одновременно практическая работа для специалистов, стремящихся вывести свою практику на уровень подлинного искусства и духовного таинства.

Б. Стивенс Салливан — Таинство аналитической работы

Сплетение подходов К. Г. Юнга и У. Р. Биона. — М.: Касталия, 2026. — 346 с.

ISBN 978-5-908110-00-6

Б. Стивенс Салливан — Таинство аналитической работы — Содержание