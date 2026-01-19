Салливан - Таинство аналитической работы
Книга Барбары Стивенс Салливан «Таинство аналитической работы» представляет собой уникальное междисциплинарное исследование, в котором соединяются две величайшие реки глубинной психологии: юнгианский анализ и британский психоанализ в лице Уилфреда Биона. Автор приглашает читателя заглянуть за кулисы терапевтического кабинета, где процесс исцеления рассматривается не как сухая передача интерпретаций, а как живое, мистическое сопричастие двух личностей. Салливан утверждает, что подлинная трансформация происходит в пространстве «О» — непостижимой абсолютной истины момента, которую аналитик должен научиться выдерживать без стремления к немедленному пониманию.
Центральное место в работе занимает переосмысление роли аналитика. Опираясь на концепции Биона об «альфа-функции» и юнгианскую «символическую установку», Салливан детально описывает процесс переработки эмоционального опыта. Она показывает, как аналитик, становясь «контейнером» для невыносимых переживаний пациента, помогает превратить хаотичные «бета-элементы» в осмысленные «альфа-элементы», пригодные для сновидения и мышления. Особое внимание уделено деликатности клинического слушания: автор предостерегает от поспешных интерпретаций, которые могут быть восприняты пациентом как атака, и призывает к состоянию «незнания», веры и присутствия «здесь и сейчас».
Вторая часть книги наполнена богатым клиническим материалом, где на примерах Сьюзан, Сары и Пенни демонстрируются трансформации в аналитической ситуации. Салливан мастерски анализирует структуру психопатологии, включая нарциссические комплексы и «всемогущие» структуры характера, предлагая путь к индивидуации через признание приоритетной роли отношений. Это глубоко философская и одновременно практическая работа для специалистов, стремящихся вывести свою практику на уровень подлинного искусства и духовного таинства.
Б. Стивенс Салливан — Таинство аналитической работы
Сплетение подходов К. Г. Юнга и У. Р. Биона. — М.: Касталия, 2026. — 346 с.
ISBN 978-5-908110-00-6
Б. Стивенс Салливан — Таинство аналитической работы — Содержание
Часть I. Теоретические соображения:
Глава 1-2. Основы: Сопричастность, символическая установка и концепция «О» как абсолютной истины. Отношения «Я» и Самости.
Глава 3. Труд жизни: Эмоциональная проработка, альфа-функция и развитие контактного барьера. Сеанс как совместный сон.
Глава 4. Структура психопатологии: Нарциссизм, комплекс «Бог и червь» и отражение патологии в сновидениях.
Глава 5. Истина и ложь: Влечение к индивидуации и природа истины в анализе.
Часть II. Клинические последствия:
Глава 6. Процесс слушания: Состояние «без памяти и желания», трансцендентная функция и вера в анализе.
Глава 7. Трансформация: Клинические примеры трансформации в «К» (знании) и «О» (бытии).
Comments (1 comment)