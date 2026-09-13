Синка - Очерк литургики – Часть I

Материалы в книге расположены в соответствии с программой обучения литургике, принятой в духовных семинариях в Польше. Автор не претендует на исчерпывающее изложение всех вопросов, связанных с литургикой, поскольку она является живой дисциплиной, которая продолжает развиваться, причем во всех областях. Автор пытался представить общее видение совокупности Литургии Церкви, указать на освящающее действие Бога в Литургии Церкви, через Христа в Святом Духе и на поклонение, которое Бог принимает от верных через Христа в Том же Святом Духе.

Данные материалы предназначены, прежде всего, для семинаристов, в качестве учебного пособия, и для введения в литургику в семинарии. Они являются вспомогательным средством, поскольку написанное никогда не заменит живой лекции, личности преподавателя и его компетенции. Оно не заменит личной заинтересованности и учебы, систематических практических упражнений, необходимых в будущей священнической жизни. И прежде всего, оно не заменит активного участия в Литургии и ее переживания.

Синка Тарсиций – Очерк литургики – Часть I

Перевод Т. Захаровой; научный редактор прелат А. Гей; корректор А. Кудрик. Санкт-Петербург: Католическая высшая духовная семинария «Мария — Царица Апостолов», 2002. 130 с.

Синка Тарсиций – Очерк литургики – Часть I – Содержание