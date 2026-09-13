Синка - Очерк литургики – Часть I
Материалы в книге расположены в соответствии с программой обучения литургике, принятой в духовных семинариях в Польше. Автор не претендует на исчерпывающее изложение всех вопросов, связанных с литургикой, поскольку она является живой дисциплиной, которая продолжает развиваться, причем во всех областях. Автор пытался представить общее видение совокупности Литургии Церкви, указать на освящающее действие Бога в Литургии Церкви, через Христа в Святом Духе и на поклонение, которое Бог принимает от верных через Христа в Том же Святом Духе.
Данные материалы предназначены, прежде всего, для семинаристов, в качестве учебного пособия, и для введения в литургику в семинарии. Они являются вспомогательным средством, поскольку написанное никогда не заменит живой лекции, личности преподавателя и его компетенции. Оно не заменит личной заинтересованности и учебы, систематических практических упражнений, необходимых в будущей священнической жизни. И прежде всего, оно не заменит активного участия в Литургии и ее переживания.
Синка Тарсиций – Очерк литургики – Часть I
Перевод Т. Захаровой; научный редактор прелат А. Гей; корректор А. Кудрик. Санкт-Петербург: Католическая высшая духовная семинария «Мария — Царица Апостолов», 2002. 130 с.
Синка Тарсиций – Очерк литургики – Часть I – Содержание
Введение
Литургия в жизни семинариста
В служении Христу
Литургия — школа веры
Литургия — школа нравственности
Литургия — школа молитвы
Литургия — школа аскетизма
Литургия — школа эстетики
Общее введение в литургику
Предмет литургики
Связь литургики с другими науками
Понятие Литургии
Понятие богопочитания, его проявления и признаки
Цель Литургии
Активное участие в Литургии
Общественный и иерархический характер Литургии
Распределение функций в литургическом собрании
Литургия и личное благочестие
Литургическое право
Исторический очерк
Апостольский Престол, епископ и конференции епископов
Литургические книги
Литургический язык
Рубрики в литургических книгах
Литургические обычаи
История Литургии
Об источниках Литургии
Еврейское, греческое и римское влияние
Развитие Литургии в раннехристианский период
Литургические группы на Востоке и Западе
Римская Литургия с IV по VIII век
Римские литургические книги
Развитие римской Литургии в Средние века
Возникновение и развитие литургики
Тридентский Собор и обновление Литургии
Движение за литургическое обновление
Второй Ватиканский Собор и реформа Литургии
История Литургии в Польше
Литургическая символика
О литургических знаках
Литургические жесты
Природные элементы в Литургии
Словесные формы
Церковь и ее внутреннее устройство
Литургические облачения и литургические сосуды
Литургический год
Значение литургических периодов и праздников
Празднование тайн искупления
Воскресенье
Цикл празднований Рождества Христова
Празднование Рождества Христова
Цикл пасхальных праздников
Рядовое время года
Дни прошений и Четыре Времени
Почитание святых в течение литургического года
Литургический год в приходе
Святая Месса
Историческое развитие Святой Мессы
Структура Святой Мессы
Начальные обряды
Литургия Слова Божиего
Евхаристическая Литургия
Евхаристическая молитва
Обряды Причащения
Заключительные обряды
Названия и виды Святой Мессы
Культ Евхаристии вне Святой Мессы
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