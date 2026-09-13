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Синка - Очерк литургики – Часть I

Синка - Очерк литургики – Часть I
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Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, CATHOLICISM, Theology, History, Educational

Материалы в книге расположены в соответствии с программой обучения литургике, принятой в духовных семинариях в Польше. Автор не претендует на исчерпывающее изложение всех вопросов, связанных с литургикой, поскольку она является живой дисциплиной, которая продолжает развиваться, причем во всех областях. Автор пытался представить общее видение совокупности Литургии Церкви, указать на освящающее действие Бога в Литургии Церкви, через Христа в Святом Духе и на поклонение, которое Бог принимает от верных через Христа в Том же Святом Духе.

Данные материалы предназначены, прежде всего, для семинаристов, в качестве учебного пособия, и для введения в литургику в семинарии. Они являются вспомогательным средством, поскольку написанное никогда не заменит живой лекции, личности преподавателя и его компетенции. Оно не заменит личной заинтересованности и учебы, систематических практических упражнений, необходимых в будущей священнической жизни. И прежде всего, оно не заменит активного участия в Литургии и ее переживания.

Синка Тарсиций – Очерк литургики – Часть I

Перевод Т. Захаровой; научный редактор прелат А. Гей; корректор А. Кудрик. Санкт-Петербург: Католическая высшая духовная семинария «Мария — Царица Апостолов», 2002. 130 с.

Синка Тарсиций – Очерк литургики – Часть I – Содержание

  1. Введение

  2. Литургия в жизни семинариста

    • В служении Христу

    • Литургия — школа веры

    • Литургия — школа нравственности

    • Литургия — школа молитвы

    • Литургия — школа аскетизма

    • Литургия — школа эстетики

  3. Общее введение в литургику

    • Предмет литургики

    • Связь литургики с другими науками

    • Понятие Литургии

    • Понятие богопочитания, его проявления и признаки

    • Цель Литургии

    • Активное участие в Литургии

    • Общественный и иерархический характер Литургии

    • Распределение функций в литургическом собрании

    • Литургия и личное благочестие

  4. Литургическое право

    • Исторический очерк

    • Апостольский Престол, епископ и конференции епископов

    • Литургические книги

    • Литургический язык

    • Рубрики в литургических книгах

    • Литургические обычаи

  5. История Литургии

    • Об источниках Литургии

    • Еврейское, греческое и римское влияние

    • Развитие Литургии в раннехристианский период

    • Литургические группы на Востоке и Западе

    • Римская Литургия с IV по VIII век

    • Римские литургические книги

    • Развитие римской Литургии в Средние века

    • Возникновение и развитие литургики

    • Тридентский Собор и обновление Литургии

    • Движение за литургическое обновление

    • Второй Ватиканский Собор и реформа Литургии

    • История Литургии в Польше

  6. Литургическая символика

    • О литургических знаках

    • Литургические жесты

    • Природные элементы в Литургии

    • Словесные формы

    • Церковь и ее внутреннее устройство

    • Литургические облачения и литургические сосуды

  7. Литургический год

    • Значение литургических периодов и праздников

    • Празднование тайн искупления

      • Воскресенье

      • Цикл празднований Рождества Христова

      • Празднование Рождества Христова

      • Цикл пасхальных праздников

      • Рядовое время года

      • Дни прошений и Четыре Времени

    • Почитание святых в течение литургического года

    • Литургический год в приходе

  8. Святая Месса

    • Историческое развитие Святой Мессы

    • Структура Святой Мессы

      • Начальные обряды

      • Литургия Слова Божиего

      • Евхаристическая Литургия

      • Евхаристическая молитва

      • Обряды Причащения

      • Заключительные обряды

    • Названия и виды Святой Мессы

    • Культ Евхаристии вне Святой Мессы

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Added 13.09.2026
Author zealot
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