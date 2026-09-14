Барт - Церковная догматика – Том III

Третий том русского избранного издания «Церковной догматики» Карла Барта объединяет три крупных раздела его учения о примирении. В центре первых двух находится проблема греха, который Барт рассматривает не абстрактно и не прежде Евангелия, а в свете уже совершенного во Христе примирения. Грех предстает как движение человека в направлении, противоположном движению Божьей благодати: там, где Бог смиряет Себя и возвышает человека, человек замыкается в косности, неверии, неблагодарности, бесчеловечности и лжи. Особое место занимает истолкование Иова и его друзей, посредством которого Барт показывает различие между живым свидетельством о Боге и религиозной системой, способной превратить даже формально правильные истины в ложь.

Заключительная, наиболее объемная часть посвящена Святому Духу и миссии христианской общины. Церковь определяется здесь через ее принадлежность Иисусу Христу и обращенность к миру: она существует не ради собственного сохранения, а ради свидетельства о примирении мира с Богом. Барт подробно рассматривает природу народа Божьего, отношение общины к человеческой истории, содержание ее задания и конкретные формы служения — проповедь, обучение, евангелизацию, миссию, богословие, молитву, душепопечение, диаконию, пророческое свидетельство и содействие примирению между людьми, народами, культурами и социальными группами.

Барт Карл – Церковная догматика – Том III

Пер. с нем. А. Тихомирова, М. Барановского, О. Хмелевской; ред. К. Войцель. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2014. – xliv + 695 с. – (Современное богословие).

ISBN 978-5-89647-278-0

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