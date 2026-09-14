Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Барт - Церковная догматика – Том III

Барт - Церковная догматика – Том III
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, Philosophy, Ethics
Series Современное богословие ББИ (40 books)

Третий том русского избранного издания «Церковной догматики» Карла Барта объединяет три крупных раздела его учения о примирении. В центре первых двух находится проблема греха, который Барт рассматривает не абстрактно и не прежде Евангелия, а в свете уже совершенного во Христе примирения. Грех предстает как движение человека в направлении, противоположном движению Божьей благодати: там, где Бог смиряет Себя и возвышает человека, человек замыкается в косности, неверии, неблагодарности, бесчеловечности и лжи. Особое место занимает истолкование Иова и его друзей, посредством которого Барт показывает различие между живым свидетельством о Боге и религиозной системой, способной превратить даже формально правильные истины в ложь.

Заключительная, наиболее объемная часть посвящена Святому Духу и миссии христианской общины. Церковь определяется здесь через ее принадлежность Иисусу Христу и обращенность к миру: она существует не ради собственного сохранения, а ради свидетельства о примирении мира с Богом. Барт подробно рассматривает природу народа Божьего, отношение общины к человеческой истории, содержание ее задания и конкретные формы служения — проповедь, обучение, евангелизацию, миссию, богословие, молитву, душепопечение, диаконию, пророческое свидетельство и содействие примирению между людьми, народами, культурами и социальными группами.

Барт Карл – Церковная догматика – Том III

Пер. с нем. А. Тихомирова, М. Барановского, О. Хмелевской; ред. К. Войцель. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2014. – xliv + 695 с. – (Современное богословие).
ISBN 978-5-89647-278-0

Барт Карл – Церковная догматика – Содержание

  • Предисловие к третьему тому русского издания

  • Иисус Христос — Господь-Слуга (часть II)

    • Косность и убогость человека

      • Греховный человек в свете владычества Сына Человеческого

      • Косность человека

      • Убогость человека

  • Иисус Христос — Свидетель истинный (часть II)

    • Ложь и проклятье человека

      • Свидетель истинный

  • Иисус Христос — Свидетель истинный (часть III)

    • Святой Дух и миссия христианской общины

      • Народ Божий в мире

      • Община, существующая ради мира

      • Задание общины

      • Служение общины

  • Указатель древних источников

  • Именной указатель

  • Предметный указатель

Views 54
Rating 5.0 / 5
Added 14.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 12 hours ago
Большое спасибо!

Related Books

All Books