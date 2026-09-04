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Краткий очерк истории Китая

Краткий очерк истории Китая
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History

«Краткий очерк истории Китая» охватывает огромный временной диапазон — от первых свидетельств присутствия человека на территории Китая и возникновения древнейших земледельческих культур до падения империи Цин и Синьхайской революции 1911–1912 годов. Авторы рассматривают китайскую цивилизацию как исторически непрерывную, но внутренне многообразную традицию, сформировавшуюся в результате взаимодействия различных региональных культур и этнических общностей. Особое внимание уделяется становлению государства, развитию землевладения и хозяйства, устройству имперской бюрократии, процессам централизации и распада, этническим отношениям, религии, философии, литературе, искусству, науке и технологиям.

Книга подготовлена коллективом Института истории Китайской академии общественных наук и представляет китайский взгляд на собственное историческое развитие. Последовательно рассматриваются первобытное общество и возникновение цивилизации, династии Ся, Шан и Чжоу, эпохи Чуньцю и Чжаньго, империи Цинь и Хань, периоды политической раздробленности, расцвет Суй и Тан, государства Сун, Ляо и Цзинь, монгольская Юань, Мин и Цин. Наряду с политической историей авторы анализируют социально-экономические структуры и интеллектуальную культуру, а завершает повествование кризис традиционной империи под воздействием западных держав, реформаторские движения XIX века и революционный перелом начала XX столетия.

Институт истории Китайской академии общественных наук – Краткий очерк истории Китая – С древнейших времен и до Синьхайской революции

Пер. с кит. Лю Чэнянь; науч. ред. О. А. Зимарин. – М.: Издательство «Весь Мир», 2026. – 552 с.: ил.
ISBN 978-5-7777-0974-5

Институт истории Китайской академии общественных наук – Краткий очерк истории Китая – Содержание

  • Придавая большое значение изучению истории развития китайской нации

  • Введение. Путь развития истории Китая

  • Глава 1. Первобытное общество Китая и происхождение цивилизации

    • Древние люди и эпоха палеолита

    • Эпоха неолита и эволюция древнего общества

    • Легенды древней истории и древнего общества

  • Глава 2. Ся, Шан и Западная Чжоу

    • Династия Ся

    • Династия Шан

    • Западная Чжоу

    • Идеология, культура и технология династий Ся, Шан и Западная Чжоу

  • Глава 3. Период Чуньцю (Вёсен и Осеней) и Чжаньго (Сражающихся царств)

    • Преемственность пяти гегемонов периода Чуньцю

    • Слияние семи сильнейших царств эпохи Сражающихся царств

    • Идеология, культура и технология эпохи Чуньцю и периода Сражающихся царств

  • Глава 4. Период правления династий Цинь и Хань

    • Единое автократичное, централизованное феодальное государство — династия Цинь

    • Взлет и падение династии Западная Хань

    • Социальные изменения династии Восточная Хань и политика династии

    • Общество и экономика династий Цинь и Хань

    • Идеология, культура и технология времен правления династий Цинь и Хань

  • Глава 5. Эпохи Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий

    • Становление и управление в период Троецарствия

    • Кратковременное объединение династии Западная Цзинь

    • Ситуация на Севере в период Шестнадцати варварских государств

    • Восточная Цзинь и Южные династии

    • Социальное развитие и политические изменения эпохи Северных династий

    • Социальная экономика и классовые отношения

    • Идеология, культура, наука и техника

  • Глава 6. Династии Суй и Тан

    • Объединение и распад династии Суй

    • Процветание династии Тан в ранний период

    • Упадок и падение Поздней Тан

    • Политическая система эпохи династий Суй и Тан

    • Социальная экономика и классовая структура

    • Межнациональные и международные отношения

    • Идеология, культура и технологии

  • Глава 7. Эпоха Пяти династий и Десяти царств, династии Ляо, Сун, Западная Ся и Цзинь

    • Эпоха Пяти династий и Десяти царств и восхождение киданей

    • Становление и политические реформы династии Северная Сун

    • Ляо, Западная Ся, Тубо, уйгуры и Дали

    • Противостояние династий Цзинь, Ляо и Сун

    • Социальная экономика и классовая структура

    • Идеология, культура и технология

  • Глава 8. Эпоха династии Юань

    • Возвышение монгольского народа

    • Дальнейшее развитие единой многонациональной страны

    • Упадок системы этнических рангов и политической системы

    • Экономика и классовые отношения

    • Идеология, культура и технология

  • Глава 9. Династия Мин

    • Становление и укрепление династии Мин

    • Эволюция политической системы

    • Кризис в конце правления династии Мин и реформы Чжан Цзючжэна

    • Товарная экономика династии Мин и зарождение капитализма

    • Падение династии Мин и вторжение цинских войск

    • Международные отношения Китая в эпоху династии Мин

    • Идеология, культура и технологии

  • Глава 10. Начало правления династии Цин

    • Захват Пекина династией Цин и установление общегосударственного правления

    • Этнические регионы и приграничные районы в периоды Канси, Юнчжэн и Цяньлун

    • Центральная и местная административные системы

    • Налоговая система и социальная экономика

    • Международные отношения Китая

    • Идеология, культура и технология ранней династии Цин

  • Глава 11. Конец эпохи правления династии Цин

    • Вторжение иностранных держав в Китай и упадок национального могущества

    • Изменения в обществе и политической системе поздней Цин

    • Борьба сопротивления и движения за спасение страны

    • Движение по усвоению заморских дел

    • Национальный кризис и провал реформ и преобразований

    • Новая политика и начало Синьхайской революции

  • Библиография

  • Перечень рисунков, карт и цветных иллюстраций с их источниками

  • Послесловие

Views 57
Rating 5.0 / 5
Added 04.09.2026
Author brat lexmak
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