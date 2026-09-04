«Краткий очерк истории Китая» охватывает огромный временной диапазон — от первых свидетельств присутствия человека на территории Китая и возникновения древнейших земледельческих культур до падения империи Цин и Синьхайской революции 1911–1912 годов. Авторы рассматривают китайскую цивилизацию как исторически непрерывную, но внутренне многообразную традицию, сформировавшуюся в результате взаимодействия различных региональных культур и этнических общностей. Особое внимание уделяется становлению государства, развитию землевладения и хозяйства, устройству имперской бюрократии, процессам централизации и распада, этническим отношениям, религии, философии, литературе, искусству, науке и технологиям.

Книга подготовлена коллективом Института истории Китайской академии общественных наук и представляет китайский взгляд на собственное историческое развитие. Последовательно рассматриваются первобытное общество и возникновение цивилизации, династии Ся, Шан и Чжоу, эпохи Чуньцю и Чжаньго, империи Цинь и Хань, периоды политической раздробленности, расцвет Суй и Тан, государства Сун, Ляо и Цзинь, монгольская Юань, Мин и Цин. Наряду с политической историей авторы анализируют социально-экономические структуры и интеллектуальную культуру, а завершает повествование кризис традиционной империи под воздействием западных держав, реформаторские движения XIX века и революционный перелом начала XX столетия.

Институт истории Китайской академии общественных наук – Краткий очерк истории Китая – С древнейших времен и до Синьхайской революции

Пер. с кит. Лю Чэнянь; науч. ред. О. А. Зимарин. – М.: Издательство «Весь Мир», 2026. – 552 с.: ил.

ISBN 978-5-7777-0974-5

Институт истории Китайской академии общественных наук – Краткий очерк истории Китая – Содержание