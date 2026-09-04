Краткий очерк истории Китая
«Краткий очерк истории Китая» охватывает огромный временной диапазон — от первых свидетельств присутствия человека на территории Китая и возникновения древнейших земледельческих культур до падения империи Цин и Синьхайской революции 1911–1912 годов. Авторы рассматривают китайскую цивилизацию как исторически непрерывную, но внутренне многообразную традицию, сформировавшуюся в результате взаимодействия различных региональных культур и этнических общностей. Особое внимание уделяется становлению государства, развитию землевладения и хозяйства, устройству имперской бюрократии, процессам централизации и распада, этническим отношениям, религии, философии, литературе, искусству, науке и технологиям.
Книга подготовлена коллективом Института истории Китайской академии общественных наук и представляет китайский взгляд на собственное историческое развитие. Последовательно рассматриваются первобытное общество и возникновение цивилизации, династии Ся, Шан и Чжоу, эпохи Чуньцю и Чжаньго, империи Цинь и Хань, периоды политической раздробленности, расцвет Суй и Тан, государства Сун, Ляо и Цзинь, монгольская Юань, Мин и Цин. Наряду с политической историей авторы анализируют социально-экономические структуры и интеллектуальную культуру, а завершает повествование кризис традиционной империи под воздействием западных держав, реформаторские движения XIX века и революционный перелом начала XX столетия.
Институт истории Китайской академии общественных наук – Краткий очерк истории Китая – С древнейших времен и до Синьхайской революции
Пер. с кит. Лю Чэнянь; науч. ред. О. А. Зимарин. – М.: Издательство «Весь Мир», 2026. – 552 с.: ил.
ISBN 978-5-7777-0974-5
Институт истории Китайской академии общественных наук – Краткий очерк истории Китая – Содержание
Придавая большое значение изучению истории развития китайской нации
Введение. Путь развития истории Китая
Глава 1. Первобытное общество Китая и происхождение цивилизации
Древние люди и эпоха палеолита
Эпоха неолита и эволюция древнего общества
Легенды древней истории и древнего общества
Глава 2. Ся, Шан и Западная Чжоу
Династия Ся
Династия Шан
Западная Чжоу
Идеология, культура и технология династий Ся, Шан и Западная Чжоу
Глава 3. Период Чуньцю (Вёсен и Осеней) и Чжаньго (Сражающихся царств)
Преемственность пяти гегемонов периода Чуньцю
Слияние семи сильнейших царств эпохи Сражающихся царств
Идеология, культура и технология эпохи Чуньцю и периода Сражающихся царств
Глава 4. Период правления династий Цинь и Хань
Единое автократичное, централизованное феодальное государство — династия Цинь
Взлет и падение династии Западная Хань
Социальные изменения династии Восточная Хань и политика династии
Общество и экономика династий Цинь и Хань
Идеология, культура и технология времен правления династий Цинь и Хань
Глава 5. Эпохи Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий
Становление и управление в период Троецарствия
Кратковременное объединение династии Западная Цзинь
Ситуация на Севере в период Шестнадцати варварских государств
Восточная Цзинь и Южные династии
Социальное развитие и политические изменения эпохи Северных династий
Социальная экономика и классовые отношения
Идеология, культура, наука и техника
Глава 6. Династии Суй и Тан
Объединение и распад династии Суй
Процветание династии Тан в ранний период
Упадок и падение Поздней Тан
Политическая система эпохи династий Суй и Тан
Социальная экономика и классовая структура
Межнациональные и международные отношения
Идеология, культура и технологии
Глава 7. Эпоха Пяти династий и Десяти царств, династии Ляо, Сун, Западная Ся и Цзинь
Эпоха Пяти династий и Десяти царств и восхождение киданей
Становление и политические реформы династии Северная Сун
Ляо, Западная Ся, Тубо, уйгуры и Дали
Противостояние династий Цзинь, Ляо и Сун
Социальная экономика и классовая структура
Идеология, культура и технология
Глава 8. Эпоха династии Юань
Возвышение монгольского народа
Дальнейшее развитие единой многонациональной страны
Упадок системы этнических рангов и политической системы
Экономика и классовые отношения
Идеология, культура и технология
Глава 9. Династия Мин
Становление и укрепление династии Мин
Эволюция политической системы
Кризис в конце правления династии Мин и реформы Чжан Цзючжэна
Товарная экономика династии Мин и зарождение капитализма
Падение династии Мин и вторжение цинских войск
Международные отношения Китая в эпоху династии Мин
Идеология, культура и технологии
Глава 10. Начало правления династии Цин
Захват Пекина династией Цин и установление общегосударственного правления
Этнические регионы и приграничные районы в периоды Канси, Юнчжэн и Цяньлун
Центральная и местная административные системы
Налоговая система и социальная экономика
Международные отношения Китая
Идеология, культура и технология ранней династии Цин
Глава 11. Конец эпохи правления династии Цин
Вторжение иностранных держав в Китай и упадок национального могущества
Изменения в обществе и политической системе поздней Цин
Борьба сопротивления и движения за спасение страны
Движение по усвоению заморских дел
Национальный кризис и провал реформ и преобразований
Новая политика и начало Синьхайской революции
Библиография
Перечень рисунков, карт и цветных иллюстраций с их источниками
Послесловие
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