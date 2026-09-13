Сазерлэнд - 33 закона управления

Я твердо верю в силу законов и принципов. Когда неопровержимые истины внедряются в нашу жизнь, их влияние бывает длительным и глубоким, а нередко даже и меняющим жизнь. Я имел возможность убедиться в этом бессчетное число раз, на опыте бессчетного числа людей всех профессий и возрастов, живущих на всех континентах мира. Принципы имеют удивительную способность преобразовывать наше мышление и выковывать наши приоритеты; и этот факт более чем все остальные заставил меня написать ряд книг на эту тему. Две книги «21 неопровержимый закон руководства» и «17 неоспоримых правил работы в команде» выражают точку зрения, основанную на библейских идеалах. В них содержатся не мнения людей, но советы, данные Самим Богом. Назовем ли мы их принципами, стандартами или законами, они все равно остаются вневременными истинами, на основе которых мы можем принимать решения в любой сфере нашей жизни.

Двое из моих ближайших друзей и коллег, Дэйв Сазерлэнд и Кирк Новери, создали книгу, которую я считаю совершенным дополнением к моим собственным книгам. «33 закона управления» — одна из наиболее захватывающих и увлекательных книг, которые я когда-либо встречал на данную тему. Она мягко, но решительно подводит нас к вопросу, с решением которого мы сталкиваемся каждый день: как управлять теми ресурсами, которые нам доверил Бог.

Сазерлэнд Дэйв – 33 закона управления – Принципы плодотворной жизни

Кирк Новери; предисловие Джона Максвелла; пер. с англ. Т. И. Пахомовой. — [Б. м.]: Евангельский голос, 2005. — 188 с.

Сазерлэнд Дэйв – 33 закона управления – Содержание

Предисловие Джона Максвелла