Сазерлэнд - 33 закона управления
Я твердо верю в силу законов и принципов. Когда неопровержимые истины внедряются в нашу жизнь, их влияние бывает длительным и глубоким, а нередко даже и меняющим жизнь. Я имел возможность убедиться в этом бессчетное число раз, на опыте бессчетного числа людей всех профессий и возрастов, живущих на всех континентах мира. Принципы имеют удивительную способность преобразовывать наше мышление и выковывать наши приоритеты; и этот факт более чем все остальные заставил меня написать ряд книг на эту тему. Две книги «21 неопровержимый закон руководства» и «17 неоспоримых правил работы в команде» выражают точку зрения, основанную на библейских идеалах. В них содержатся не мнения людей, но советы, данные Самим Богом. Назовем ли мы их принципами, стандартами или законами, они все равно остаются вневременными истинами, на основе которых мы можем принимать решения в любой сфере нашей жизни.
Двое из моих ближайших друзей и коллег, Дэйв Сазерлэнд и Кирк Новери, создали книгу, которую я считаю совершенным дополнением к моим собственным книгам. «33 закона управления» — одна из наиболее захватывающих и увлекательных книг, которые я когда-либо встречал на данную тему. Она мягко, но решительно подводит нас к вопросу, с решением которого мы сталкиваемся каждый день: как управлять теми ресурсами, которые нам доверил Бог.
Сазерлэнд Дэйв – 33 закона управления – Принципы плодотворной жизни
Кирк Новери; предисловие Джона Максвелла; пер. с англ. Т. И. Пахомовой. — [Б. м.]: Евангельский голос, 2005. — 188 с.
Сазерлэнд Дэйв – 33 закона управления – Содержание
Предисловие Джона Максвелла
Закон Правильного Владения
Закон Правильного Пользования
Закон Чудесного Преумножения
Закон Гарантированного Возврата
Закон Радостной Щедрости
Закон Верности и Надежности
Закон Парадоксальной Жизни
Закон Сверхъестественного Обеспечения
Закон Сильного Желания
Закон Взаимной Поддержки
Закон Созидающего Содействия
Закон Целевого Благословения
Закон Последовательного Сбора
Закон Соразмерного Обеспечения
Закон Личной Инициативы
Закон Полного Превосходства
Закон Справедливой Награды
Закон Ревностной Готовности
Закон Благодатного Изобилия
Закон Тайной Духовности
Закон Жертвенного Примера
Закон Превосходящей Жертвенности
Закон Объединенных Обязанностей
Закон Опасности Плохого Управления
Закон Смиренного Сердца
Закон Безусловного Довольства
Закон Обеспечения Пасторов
Закон Благочестия и Довольства
Закон Даяния для Будущего
Закон Абсолютного Урожая
Закон Преданного Служения
Закон Растекающихся Источников
Закон Любящего Согласия
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