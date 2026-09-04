Иванов - Дионис и прадионисийство

«Дионис и прадионисийство» — фундаментальный труд Вячеслава Иванова, русского поэта-символиста, филолога-классика и историка религии, посвящённый происхождению и становлению дионисийского культа в древней Греции. Отправляясь от Ницше, пробудившего его интерес к Дионису, Иванов постепенно отказывается от ницшевской исторической интерпретации дионисийства и реконструирует более древний пласт безыменных и иноименных оргиастических культов, из которых, по его концепции, складывается общеэллинская религия Диониса. В центре исследования находятся жертва и энтузиазм, менады, хтонические культы, Дионис и Аполлон, героические ипостаси бога, критско-островная и фракийско-парнасская традиции, орфизм, катарсис и происхождение трагедии.

Особое место в книге занимает религиозно-философское истолкование дионисийства. Иванов видит в нём не просто культ вина или экстатическую периферию олимпийской религии, но одну из важнейших линий духовного развития эллинства: религию страдающего и умирающего бога, мистического единения человека с божеством и преодоления индивидуальной обособленности. Именно поэтому исследование постоянно выходит за пределы узкой классической филологии — к проблемам жертвы, смерти и возрождения, орфической антропологии, «страстей» и очищения, а в конечном счёте к вопросу об отношении языческого религиозного опыта к христианству. Настоящее издание воспроизводит текст единственного прижизненного издания 1923 года, сопровождая его исправленным научным аппаратом и рядом важных статей Иванова.

Иванов Вячеслав – Дионис и прадионисийство

Иванов В. И. Дионис и прадионисийство. – СПб.: Алетейя, 2026. – 404 с. – (Новая античная библиотека. Исследования).

ISBN 978-5-89329-243-5

Иванов Вячеслав – Дионис и прадионисийство – Содержание