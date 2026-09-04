Иванов - Дионис и прадионисийство
«Дионис и прадионисийство» — фундаментальный труд Вячеслава Иванова, русского поэта-символиста, филолога-классика и историка религии, посвящённый происхождению и становлению дионисийского культа в древней Греции. Отправляясь от Ницше, пробудившего его интерес к Дионису, Иванов постепенно отказывается от ницшевской исторической интерпретации дионисийства и реконструирует более древний пласт безыменных и иноименных оргиастических культов, из которых, по его концепции, складывается общеэллинская религия Диониса. В центре исследования находятся жертва и энтузиазм, менады, хтонические культы, Дионис и Аполлон, героические ипостаси бога, критско-островная и фракийско-парнасская традиции, орфизм, катарсис и происхождение трагедии.
Особое место в книге занимает религиозно-философское истолкование дионисийства. Иванов видит в нём не просто культ вина или экстатическую периферию олимпийской религии, но одну из важнейших линий духовного развития эллинства: религию страдающего и умирающего бога, мистического единения человека с божеством и преодоления индивидуальной обособленности. Именно поэтому исследование постоянно выходит за пределы узкой классической филологии — к проблемам жертвы, смерти и возрождения, орфической антропологии, «страстей» и очищения, а в конечном счёте к вопросу об отношении языческого религиозного опыта к христианству. Настоящее издание воспроизводит текст единственного прижизненного издания 1923 года, сопровождая его исправленным научным аппаратом и рядом важных статей Иванова.
Иванов Вячеслав – Дионис и прадионисийство
Иванов В. И. Дионис и прадионисийство. – СПб.: Алетейя, 2026. – 404 с. – (Новая античная библиотека. Исследования).
ISBN 978-5-89329-243-5
Иванов Вячеслав – Дионис и прадионисийство – Содержание
О настоящем издании
Важнейшие сокращения
Дионис и прадионисийство
Иноименные Дионисы
Типы прадионисийских культов. Хтонические Зевсы
Лафистий и Афамант
Зевс Ликейский, Ликаон, Ликург
Легенда о Макарее и прадионисийское жречество. Меламп
Арей
Загрей
Дельфийские братья
Змий и змиеубийца
Причины Фебова овладения Дельфийским оракулом. Бог-очиститель
Аполлон и Пифия
Омфал
Дионисийские прорицалища. Права Диониса
Дележ и союз
Παλίντονος ἁρμονίη
Прадионисийский корень менад
Древнейшая память о менадах
Магнетская надпись. Менады-родоначальницы
Коллегии менад
Эринии как отражение прадионисийских менад в мифе
Герои-ипостаси Диониса
Герои как страстотерпцы древнейшего френоса
Безыменный Герой
Типы героя-конника. Дионисийские мученицы
Типы героя-охотника
Орест и Пилад
Аристей. Мелитей
Геракл. Ойней
Ипостаси Диониса жертвенного и цветущего
Протесилай. Радаманф. Ахилл и Пенфей. Тесей
Дионисова сопрестольница
Два естества в Дионисе: его связь с Зевсом и Землёй
Хтонические ипостаси матери Дионисовой: Семела, Ио, Деметра, Персефона
Дионис как мужской коррелят единой богини
Материковый культ
Символы дикой природы и охотничьего быта. Плющ и тирс
Символика змеи. Змея и бык. Бог-младенец
Ночные светочи. Триетерии
Лань и лисица. Козёл. Омофагия
Подчинение сельских растительных культов
Фаллагогии. Современные пережитки дионисийства во Фракии
Островной культ
Двойной топор, бык и виноградная гроздь. Дифирамб
Дельфин. Дионис морской
Культ отрубленной головы
Плавающая голова. Ковчеги
Половой маскарад
Личины и живые иконы Диониса
Синкретизм материкового и островного культов
Буколы
Афинский буколион и древность аттических буколов
Связь позднейших буколов с орфиками
Мужской прадионисийский культ быка
Аттические буфонии и их родовая основа
Островные буфонии; их связь с Критом
Прадионисийские буколы в Фивах
Дионис в Аттике
Слияние прадионисийского буколического и женского Дионисова культа
Брачные чертоги буколов
Дионис орфический
Орфическая реформа Анфестерий
Орфическое учение о Дионисе в умозрениях неоплатоников
Влияние орфиков на государственную религию Афин
Эзотерическое развитие народной религии в орфической общине
Египетские элементы в ранней орфической доктрине
Первородный грех по учению орфиков; их антропология
Древность понятия ипостасности и позднейшая орфическая теократия
Пафос, катарсис, трагедия
Понятие и древность «страстей»
Психология обрядового дуализма
Страсти божественные и героические. Оргии и таинства
Языческие страсти и христианство
Патетические состояния и задачи катартики
Катарсис в учении Аристотеля о трагедии
Трагедия как выражение дионисийской идеи
Возникновение трагедии
Обрядовый дуализм в мусических искусствах. Дифирамб
Первобытная драма. Трагические хоры Сикиона
Трагический дифирамб Ариона
«Тесей» Бакхилида
Аттика
Священные действа и аттическая трагедия
Драма сатиров
Трагедия как отправление героического культа
Женщина в эволюции трагедии
Путь исследования. Проблема происхождения религии Диониса
Метод исследования. Филологическая точка зрения
Историческая точка зрения
Миф и обряд. Проблема происхождения
Дионис и Индия
Дионис и Египет
Религия хеттов
Происхождение Дионисовой религии. Основные положения исследования
Приложения
О существе трагедии
Экскурс. О лирической теме
Ницше и Дионис
Древний ужас
Эллинство и варварство
Эллинство и мы
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