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Иванов - Дионис и прадионисийство

Иванов - Дионис и прадионисийство
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Theology, Philosophy, History

«Дионис и прадионисийство» — фундаментальный труд Вячеслава Иванова, русского поэта-символиста, филолога-классика и историка религии, посвящённый происхождению и становлению дионисийского культа в древней Греции. Отправляясь от Ницше, пробудившего его интерес к Дионису, Иванов постепенно отказывается от ницшевской исторической интерпретации дионисийства и реконструирует более древний пласт безыменных и иноименных оргиастических культов, из которых, по его концепции, складывается общеэллинская религия Диониса. В центре исследования находятся жертва и энтузиазм, менады, хтонические культы, Дионис и Аполлон, героические ипостаси бога, критско-островная и фракийско-парнасская традиции, орфизм, катарсис и происхождение трагедии.

Особое место в книге занимает религиозно-философское истолкование дионисийства. Иванов видит в нём не просто культ вина или экстатическую периферию олимпийской религии, но одну из важнейших линий духовного развития эллинства: религию страдающего и умирающего бога, мистического единения человека с божеством и преодоления индивидуальной обособленности. Именно поэтому исследование постоянно выходит за пределы узкой классической филологии — к проблемам жертвы, смерти и возрождения, орфической антропологии, «страстей» и очищения, а в конечном счёте к вопросу об отношении языческого религиозного опыта к христианству. Настоящее издание воспроизводит текст единственного прижизненного издания 1923 года, сопровождая его исправленным научным аппаратом и рядом важных статей Иванова.

Иванов Вячеслав – Дионис и прадионисийство

Иванов В. И. Дионис и прадионисийство. – СПб.: Алетейя, 2026. – 404 с. – (Новая античная библиотека. Исследования).
ISBN 978-5-89329-243-5

Иванов Вячеслав – Дионис и прадионисийство – Содержание

  • О настоящем издании

  • Важнейшие сокращения

  • Дионис и прадионисийство

    1. Иноименные Дионисы

      • Типы прадионисийских культов. Хтонические Зевсы

      • Лафистий и Афамант

      • Зевс Ликейский, Ликаон, Ликург

      • Легенда о Макарее и прадионисийское жречество. Меламп

      • Арей

      • Загрей

    2. Дельфийские братья

      • Змий и змиеубийца

      • Причины Фебова овладения Дельфийским оракулом. Бог-очиститель

      • Аполлон и Пифия

      • Омфал

      • Дионисийские прорицалища. Права Диониса

      • Дележ и союз

      • Παλίντονος ἁρμονίη

    3. Прадионисийский корень менад

      • Древнейшая память о менадах

      • Магнетская надпись. Менады-родоначальницы

      • Коллегии менад

      • Эринии как отражение прадионисийских менад в мифе

    4. Герои-ипостаси Диониса

      • Герои как страстотерпцы древнейшего френоса

      • Безыменный Герой

      • Типы героя-конника. Дионисийские мученицы

      • Типы героя-охотника

      • Орест и Пилад

      • Аристей. Мелитей

      • Геракл. Ойней

      • Ипостаси Диониса жертвенного и цветущего

      • Протесилай. Радаманф. Ахилл и Пенфей. Тесей

    5. Дионисова сопрестольница

      • Два естества в Дионисе: его связь с Зевсом и Землёй

      • Хтонические ипостаси матери Дионисовой: Семела, Ио, Деметра, Персефона

      • Дионис как мужской коррелят единой богини

    6. Материковый культ

      • Символы дикой природы и охотничьего быта. Плющ и тирс

      • Символика змеи. Змея и бык. Бог-младенец

      • Ночные светочи. Триетерии

      • Лань и лисица. Козёл. Омофагия

      • Подчинение сельских растительных культов

      • Фаллагогии. Современные пережитки дионисийства во Фракии

    7. Островной культ

      • Двойной топор, бык и виноградная гроздь. Дифирамб

      • Дельфин. Дионис морской

      • Культ отрубленной головы

      • Плавающая голова. Ковчеги

      • Половой маскарад

      • Личины и живые иконы Диониса

      • Синкретизм материкового и островного культов

    8. Буколы

      • Афинский буколион и древность аттических буколов

      • Связь позднейших буколов с орфиками

      • Мужской прадионисийский культ быка

      • Аттические буфонии и их родовая основа

      • Островные буфонии; их связь с Критом

      • Прадионисийские буколы в Фивах

      • Дионис в Аттике

      • Слияние прадионисийского буколического и женского Дионисова культа

      • Брачные чертоги буколов

    9. Дионис орфический

      • Орфическая реформа Анфестерий

      • Орфическое учение о Дионисе в умозрениях неоплатоников

      • Влияние орфиков на государственную религию Афин

      • Эзотерическое развитие народной религии в орфической общине

      • Египетские элементы в ранней орфической доктрине

      • Первородный грех по учению орфиков; их антропология

      • Древность понятия ипостасности и позднейшая орфическая теократия

    10. Пафос, катарсис, трагедия

      • Понятие и древность «страстей»

      • Психология обрядового дуализма

      • Страсти божественные и героические. Оргии и таинства

      • Языческие страсти и христианство

      • Патетические состояния и задачи катартики

      • Катарсис в учении Аристотеля о трагедии

      • Трагедия как выражение дионисийской идеи

    11. Возникновение трагедии

      • Обрядовый дуализм в мусических искусствах. Дифирамб

      • Первобытная драма. Трагические хоры Сикиона

      • Трагический дифирамб Ариона

      • «Тесей» Бакхилида

      • Аттика

      • Священные действа и аттическая трагедия

      • Драма сатиров

      • Трагедия как отправление героического культа

      • Женщина в эволюции трагедии

    12. Путь исследования. Проблема происхождения религии Диониса

      • Метод исследования. Филологическая точка зрения

      • Историческая точка зрения

      • Миф и обряд. Проблема происхождения

      • Дионис и Индия

      • Дионис и Египет

      • Религия хеттов

      • Происхождение Дионисовой религии. Основные положения исследования

  • Приложения

    • О существе трагедии

    • Экскурс. О лирической теме

    • Ницше и Дионис

    • Древний ужас

    • Эллинство и варварство

    • Эллинство и мы

Views 49
Rating 5.0 / 5
Added 04.09.2026
Author brat lexmak
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