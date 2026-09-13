Уже сь давняго времени существовало предположеніе, что Lamnazzeach есть неопреддленное наклоненіе, и многіе ученые старались подержать такое мифніе своимь авторитетомь. Одни изь нихь опирались при этомь на сравненіи сь сходною арабскою формой, но вь свою пользу не представили никакихь боліе твердихь основаній ?). Сь большею научностію отстаивали это мивніе другіе изслідователи, видівшіе въ Lamnazzeach арамейскій инфинитивь; вт первыхь своихь трудахь 9) высказываль его и извістный у нась німецкій гебраисть Гезеній, послі, впрочемь, отказавшійся оть преняго предположенія. Особенно виднымь защитникомь этого взгляда является Клаусь, который прямо заявляеть, ЧТо онь рішительно не можеть считать, согласно принятому мафнію, lannazzeach say participium a nomen" "), признаеть его арамейскою формою инфинитива ?). Само по себ$ такое воззрініе не представляеть ничего особенно невдроятнаго, або неопреджленное наклоненіе, такь называемое, конструктивное (а такимт только и можеть быть lamnazzeach вы виду твсной связи его сь послідующими словами. напримфрь, вь надписаніяхь 39 и 77 (по Евр) псалмовь) употребляется не рідко для враженія даже падежных огношеній ®. Однако. по увдренію Генгстевберга 4), арамейскій инфинитивь вь Еврейскомь священному язык никогда не встрічается. Мы не будемь пасгаивать на эгому утвержденіи, потому что оно совершенно голословно и вь глазахь Клауса и его сторонниковь, признающихь существованіе такого авленія, не будеть имбть убодительной силы. Обратимся нь самымь доводамь имецкаго ученаго, которые и немногочисленны и неважны.

Н. Н. Глубоковский - О значении надписания Псалмов

- М.: Книга по Требованию, 2013.- 38 с.

ISBN 978-5-458-47316-3

Статья из сборника чтений в Обществе любителей духовного просвещения, 1889 год, №12