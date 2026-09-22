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Толковая Библия священнослужителя - 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Тимофею – Том 12

Толковая Библия священнослужителя - 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Тимофею – Том 12
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Educational, Reference
Series Толковая Библия священнослужителя (14 books)

Двенадцатый том «Толковой Библии священнослужителя» объединяет комментарии к Первому и Второму посланиям к Фессалоникийцам и Первому и Второму посланиям к Тимофею. Первая половина тома сосредоточена на жизни молодой христианской общины в условиях гонений, святости и практическом хождении верующих, воскресении умерших, Втором пришествии Христа, Дне Господнем и образе «человека греха». Послания к Тимофею переводят внимание к устройству Церкви: сохранению здравого учения, требованиям к служителям, молитве, церковной дисциплине, отношению к различным группам верующих и передаче апостольского служения следующему поколению.

Издание предназначено прежде всего для проповедников, пасторов, преподавателей и самостоятельного изучения Нового Завета. Каждый отрывок сопровождается подробным тематическим планом, последовательным комментарием, пояснениями греческих слов, параллельными местами Писания и практическими «мыслями» для применения. Особое место в томе занимают эсхатология Павла, пастырская ответственность, критерии церковного руководства, борьба с лжеучением, богодухновенность Писания и последнее наставление Павла Тимофею — хранить вверенное ему благовестие и проповедовать Слово.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Тимофею – Том 12

Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Тимофею. Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – Т. 12. – 2021. – 377 с.

Толковая Библия священнослужителя – 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Тимофею – Содержание

  • Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя

  • Посвящается

  • Первое послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам

    • Вступление

    • Образец церкви

      • Образец церкви: ревностное служение

      • Образец церкви: ревностное обращение

      • Образец церкви: ревностный истинный служитель

      • Образец церкви: ревностный народ

      • Образец церкви: твёрдая вера

      • Образец церкви: сильная любовь

    • Образец хождения или жизни

      • Хождение, угодное Богу: нравственно непорочная жизнь

      • Хождение, угодное Богу: четыре практических обязанности

    • Пришествие Иисуса Христа

      • Возвращение Господа и воскресение

      • Пришествие Господне и действия верующего

      • Пришествие Господне и отношения Церкви

    • План и предметный указатель

  • Второе послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам

    • Вступление

    • Приветствие: картина образцовой церкви в гонениях

    • Взгляд на последнее время

      • Праведный Суд Божий

      • День Господень

      • Антихрист: человек греха

      • Последователи антихриста

      • Спасение Божиих последователей

    • Заключительные слова

      • Молитва и верность Господа

      • Работа и занятость

    • План и предметный указатель

  • Первое послание святого апостола Павла к Тимофею

    • Вступление

    • Служитель и его молодой ученик

    • Истинные и лжеучителя в Церкви

      • Опасность лжеучителей

      • Свидетельство истинного служителя

      • Молодой служитель: быть воином

    • Обязанности и порядок в Церкви

      • Первоочередная обязанность Церкви — молиться

      • Женщины в Церкви

      • Епископы и служители в Церкви

      • Диаконы в Церкви

    • Поведение и взаимоотношения в Церкви

      • Описание Церкви

      • Описание лжеучителей и отступничества

      • Молодой служитель: быть добрым служителем

      • Дух и порядок взаимоотношений в Церкви

      • Верующие вдовы

      • Пресвитеры или руководство

      • Молодой служитель: служить без пристрастия

      • Верующие рабы или слуги

      • Лжеучителя

      • Секрет довольства

      • Молодой служитель: быть человеком Божиим

      • Богатый человек и служитель: последнее увещевание

      • Молодой служитель: быть преданным сыном

    • План и предметный указатель

  • Второе послание апостола Павла к Тимофею

    • Вступление

    • Приветствие: большое утешение Павла

    • Строгие наставления Тимофею

      • Терпи страдания за благовествование

      • Держись образца Господа Иисуса Христа

      • Будь силён в Господе Иисусе Христе

      • Помни, что Иисус Христос — воскресший Господь

      • Напоминай Церкви об опасности словопрения и об основании Божием

      • Убегай юношеских похотей и следуй за Господом

    • Пророчества о последних днях

      • Безбожие — признак последнего времени

      • Отличительные признаки благочестивых верующих

      • Признак благочестия — жизнь по Писанию

    • Победа проповеди

      • Строгое наставление: проповедуй Слово и служи

      • Торжествующее свидетельство Павла

    • Прощание Павла с миром

    • План и предметный указатель

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Rating 5.0 / 5
Added 22.09.2026
Author brat lexmak
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