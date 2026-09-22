Толковая Библия священнослужителя - 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Тимофею – Том 12
Двенадцатый том «Толковой Библии священнослужителя» объединяет комментарии к Первому и Второму посланиям к Фессалоникийцам и Первому и Второму посланиям к Тимофею. Первая половина тома сосредоточена на жизни молодой христианской общины в условиях гонений, святости и практическом хождении верующих, воскресении умерших, Втором пришествии Христа, Дне Господнем и образе «человека греха». Послания к Тимофею переводят внимание к устройству Церкви: сохранению здравого учения, требованиям к служителям, молитве, церковной дисциплине, отношению к различным группам верующих и передаче апостольского служения следующему поколению.
Издание предназначено прежде всего для проповедников, пасторов, преподавателей и самостоятельного изучения Нового Завета. Каждый отрывок сопровождается подробным тематическим планом, последовательным комментарием, пояснениями греческих слов, параллельными местами Писания и практическими «мыслями» для применения. Особое место в томе занимают эсхатология Павла, пастырская ответственность, критерии церковного руководства, борьба с лжеучением, богодухновенность Писания и последнее наставление Павла Тимофею — хранить вверенное ему благовестие и проповедовать Слово.
Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Тимофею – Том 12
Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Тимофею. Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – Т. 12. – 2021. – 377 с.
Толковая Библия священнослужителя – 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Тимофею – Содержание
Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя
Посвящается
Первое послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам
Вступление
Образец церкви
Образец церкви: ревностное служение
Образец церкви: ревностное обращение
Образец церкви: ревностный истинный служитель
Образец церкви: ревностный народ
Образец церкви: твёрдая вера
Образец церкви: сильная любовь
Образец хождения или жизни
Хождение, угодное Богу: нравственно непорочная жизнь
Хождение, угодное Богу: четыре практических обязанности
Пришествие Иисуса Христа
Возвращение Господа и воскресение
Пришествие Господне и действия верующего
Пришествие Господне и отношения Церкви
План и предметный указатель
Второе послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам
Вступление
Приветствие: картина образцовой церкви в гонениях
Взгляд на последнее время
Праведный Суд Божий
День Господень
Антихрист: человек греха
Последователи антихриста
Спасение Божиих последователей
Заключительные слова
Молитва и верность Господа
Работа и занятость
План и предметный указатель
Первое послание святого апостола Павла к Тимофею
Вступление
Служитель и его молодой ученик
Истинные и лжеучителя в Церкви
Опасность лжеучителей
Свидетельство истинного служителя
Молодой служитель: быть воином
Обязанности и порядок в Церкви
Первоочередная обязанность Церкви — молиться
Женщины в Церкви
Епископы и служители в Церкви
Диаконы в Церкви
Поведение и взаимоотношения в Церкви
Описание Церкви
Описание лжеучителей и отступничества
Молодой служитель: быть добрым служителем
Дух и порядок взаимоотношений в Церкви
Верующие вдовы
Пресвитеры или руководство
Молодой служитель: служить без пристрастия
Верующие рабы или слуги
Лжеучителя
Секрет довольства
Молодой служитель: быть человеком Божиим
Богатый человек и служитель: последнее увещевание
Молодой служитель: быть преданным сыном
План и предметный указатель
Второе послание апостола Павла к Тимофею
Вступление
Приветствие: большое утешение Павла
Строгие наставления Тимофею
Терпи страдания за благовествование
Держись образца Господа Иисуса Христа
Будь силён в Господе Иисусе Христе
Помни, что Иисус Христос — воскресший Господь
Напоминай Церкви об опасности словопрения и об основании Божием
Убегай юношеских похотей и следуй за Господом
Пророчества о последних днях
Безбожие — признак последнего времени
Отличительные признаки благочестивых верующих
Признак благочестия — жизнь по Писанию
Победа проповеди
Строгое наставление: проповедуй Слово и служи
Торжествующее свидетельство Павла
Прощание Павла с миром
План и предметный указатель
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