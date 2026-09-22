Толковая Библия священнослужителя - 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Тимофею – Том 12

Двенадцатый том «Толковой Библии священнослужителя» объединяет комментарии к Первому и Второму посланиям к Фессалоникийцам и Первому и Второму посланиям к Тимофею. Первая половина тома сосредоточена на жизни молодой христианской общины в условиях гонений, святости и практическом хождении верующих, воскресении умерших, Втором пришествии Христа, Дне Господнем и образе «человека греха». Послания к Тимофею переводят внимание к устройству Церкви: сохранению здравого учения, требованиям к служителям, молитве, церковной дисциплине, отношению к различным группам верующих и передаче апостольского служения следующему поколению.

Издание предназначено прежде всего для проповедников, пасторов, преподавателей и самостоятельного изучения Нового Завета. Каждый отрывок сопровождается подробным тематическим планом, последовательным комментарием, пояснениями греческих слов, параллельными местами Писания и практическими «мыслями» для применения. Особое место в томе занимают эсхатология Павла, пастырская ответственность, критерии церковного руководства, борьба с лжеучением, богодухновенность Писания и последнее наставление Павла Тимофею — хранить вверенное ему благовестие и проповедовать Слово.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Тимофею – Том 12

Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Тимофею. Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – Т. 12. – 2021. – 377 с.

Толковая Библия священнослужителя – 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Тимофею – Содержание