Барт - Оправдание и право

«Оправдание и право» объединяет три работы Карла Барта, в которых центральные положения христианского богословия выводятся в пространство общественной и политической ответственности. Барт исследует внутреннюю связь между оправданием грешника во Христе и человеческим правом, между христианской общиной и государством, между Евангелием и законом. Государство для него не является ни автономной от Христа сферой, ни земной формой Царства Божьего: его задача ограничена поддержанием временного правопорядка, свободы и мира. Церковь же призвана не захватывать политическую власть и не защищать собственные корпоративные интересы, а свидетельствовать миру о Божьей справедливости и из этого свидетельства принимать конкретную ответственность за общественный порядок.

Особое место в книге занимает разработка принципов христианской политической этики. Барт говорит о правовом государстве, социальной справедливости, защите слабых, гражданской свободе и ответственности, равенстве, разделении властей, свободе слова, публичности политических решений, международном сотрудничестве и допустимых границах применения силы. Завершающая работа «Евангелие и закон» раскрывает догматическое основание этой позиции: Божий закон не существует независимо от благодати, но является необходимой формой Евангелия. Приоритет принадлежит не человеческому требованию и самооправданию, а Божьему действию во Христе, из которого только и становится понятным христианское послушание.

Барт Карл – Оправдание и право

Пер. с нем. А. Петровой; науч. ред. В. Хулап. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. – 150 с. – (Современное богословие).

ISBN 5-89647-140-8

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