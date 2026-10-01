Чепмен - Ваше нове життя з дорослими дітьми

«Ваше нове життя з дорослими дітьми» Ґері Чепмена и Росса Кемпбелла посвящена этапу семейной жизни, которому в литературе о воспитании уделяется значительно меньше внимания, чем детству и подростковому возрасту: отношениям родителей с уже взрослыми сыновьями и дочерьми. Авторы рассматривают ситуации, когда взрослый ребенок не становится самостоятельным, продолжает жить с родителями или возвращается домой, переживает депрессию, зависимость, проблемы с работой и финансами, принимает решения, противоречащие убеждениям семьи, вступает в брак или сам становится родителем. Главная задача книги — помочь родителям изменить собственную роль: перейти от управления жизнью ребенка к отношениям, основанным на любви, уважении автономии, ясных границах, ответственности и готовности поддержать, не превращая помощь в средство сохранения зависимости.

Практическая логика книги строится вокруг поиска равновесия между двумя крайностями — контролем и безучастностью. Чепмен и Кемпбелл последовательно показывают, что безусловная любовь не требует соглашаться со всеми решениями взрослого ребенка, а установление границ не равнозначно отвержению. На многочисленных семейных историях они обсуждают совместное проживание нескольких поколений, возвращение детей в родительский дом, финансовую помощь, депрессию и зависимости, РДУГ, выбор образа жизни, религиозные и моральные разногласия, отношения с зятем или невесткой, роль бабушек и дедушек, примирение после старых конфликтов и семейное наследие. Христианская перспектива соединяется здесь с языком семейного консультирования: значительное место занимают прощение, молитва, служение, личная ответственность, уважение свободы другого человека и понимание родительства как отношений, продолжающихся после достижения ребенком совершеннолетия.

Чепмен Ґері, Кемпбелл Росс – Ваше нове життя з дорослими дітьми – Про те, що допомагає, що шкодить і що зцілює

Чепмен Ґері, Кемпбелл Росс. Ваше нове життя з дорослими дітьми : Про те, що допомагає, що шкодить і що зцілює / з англ. пер. Богдана Турчиновська. — Львів : Свічадо, 2026. — 208 с.

ISBN 978-617-8643-60-7 (паперова версія); ISBN 978-617-8600-92-1 (електронна версія)

Чепмен Ґері, Кемпбелл Росс – Ваше нове життя з дорослими дітьми – Содержание