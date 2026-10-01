Чепмен - Ваше нове життя з дорослими дітьми
«Ваше нове життя з дорослими дітьми» Ґері Чепмена и Росса Кемпбелла посвящена этапу семейной жизни, которому в литературе о воспитании уделяется значительно меньше внимания, чем детству и подростковому возрасту: отношениям родителей с уже взрослыми сыновьями и дочерьми. Авторы рассматривают ситуации, когда взрослый ребенок не становится самостоятельным, продолжает жить с родителями или возвращается домой, переживает депрессию, зависимость, проблемы с работой и финансами, принимает решения, противоречащие убеждениям семьи, вступает в брак или сам становится родителем. Главная задача книги — помочь родителям изменить собственную роль: перейти от управления жизнью ребенка к отношениям, основанным на любви, уважении автономии, ясных границах, ответственности и готовности поддержать, не превращая помощь в средство сохранения зависимости.
Практическая логика книги строится вокруг поиска равновесия между двумя крайностями — контролем и безучастностью. Чепмен и Кемпбелл последовательно показывают, что безусловная любовь не требует соглашаться со всеми решениями взрослого ребенка, а установление границ не равнозначно отвержению. На многочисленных семейных историях они обсуждают совместное проживание нескольких поколений, возвращение детей в родительский дом, финансовую помощь, депрессию и зависимости, РДУГ, выбор образа жизни, религиозные и моральные разногласия, отношения с зятем или невесткой, роль бабушек и дедушек, примирение после старых конфликтов и семейное наследие. Христианская перспектива соединяется здесь с языком семейного консультирования: значительное место занимают прощение, молитва, служение, личная ответственность, уважение свободы другого человека и понимание родительства как отношений, продолжающихся после достижения ребенком совершеннолетия.
Чепмен Ґері, Кемпбелл Росс – Ваше нове життя з дорослими дітьми – Про те, що допомагає, що шкодить і що зцілює
Чепмен Ґері, Кемпбелл Росс. Ваше нове життя з дорослими дітьми : Про те, що допомагає, що шкодить і що зцілює / з англ. пер. Богдана Турчиновська. — Львів : Свічадо, 2026. — 208 с.
ISBN 978-617-8643-60-7 (паперова версія); ISBN 978-617-8600-92-1 (електронна версія)
Чепмен Ґері, Кемпбелл Росс – Ваше нове життя з дорослими дітьми – Содержание
Розділ 1. Ваші стосунки з дорослою дитиною
ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТИ
Розділ 2. Коли ваша доросла дитина «застрягла»
Розділ 3. Коли гніздо не порожніє
Розділ 4. Коли ваша дитина повертається додому
Розділ 5. Коли благих намірів замало
АДАПТАЦІЯ ДО НОВОЇ РОЛІ
Розділ 6. Турбота про себе
Розділ 7. Про стиль життя
Розділ 8. Коли стаєте тестем і тещею та дідусем і бабусею
Розділ 9. Налагодження стосунків і примирення
Розділ 10. Ваша спадщина
Розділ 11. Що я можу зробити, якщо?
Подяки
Примітки
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