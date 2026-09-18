Філарет Патріарх - Проповіді – Том 13

Тринадцятий том «Проповідей» Патріарха Філарета — великий корпус архіпастирських повчань, побудований відповідно до ритму православного церковного року: від пасхального циклу й неділь після П’ятидесятниці до Великого посту, дванадесятих, великих та інших православних свят. Видання було підготовлене до 90-річчя Філарета; видавнича анотація характеризує його проповіді як такі, що поєднують спрямування людини до Бога, заклик до покаяння та осмислення подій сучасного авторові українського життя.

Це не систематичний богословський трактат, а саме богослов’я церковної кафедри. Євангельські читання, догматичні теми, пам’ять святих і богослужбовий календар постійно переходять тут у питання особистої віри, покаяння, молитви, добрих діл, церковної єдності, православної традиції та відповідальності християнина перед ближнім і суспільством. Упорядкування за літургійним принципом дозволяє читати збірку і як великий гомілетичний цикл, і як своєрідний зріз богословських та пастирських акцентів Філарета в проповідях різних років.

Патріарх Філарет – Проповіді – Том 13

Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2019. 670 с. Упорядник — кандидат богословських наук диякон Михайло Омельян; редактор — Анна Гудима.

ISBN 978-966-2779-35-6 (т. 13)

Патріарх Філарет – Проповіді – Том 13 – Зміст