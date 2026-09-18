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Філарет Патріарх - Проповіді – Том 13

Філарет Патріарх - Проповіді – Том 13
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

Тринадцятий том «Проповідей» Патріарха Філарета — великий корпус архіпастирських повчань, побудований відповідно до ритму православного церковного року: від пасхального циклу й неділь після П’ятидесятниці до Великого посту, дванадесятих, великих та інших православних свят. Видання було підготовлене до 90-річчя Філарета; видавнича анотація характеризує його проповіді як такі, що поєднують спрямування людини до Бога, заклик до покаяння та осмислення подій сучасного авторові українського життя.

Це не систематичний богословський трактат, а саме богослов’я церковної кафедри. Євангельські читання, догматичні теми, пам’ять святих і богослужбовий календар постійно переходять тут у питання особистої віри, покаяння, молитви, добрих діл, церковної єдності, православної традиції та відповідальності християнина перед ближнім і суспільством. Упорядкування за літургійним принципом дозволяє читати збірку і як великий гомілетичний цикл, і як своєрідний зріз богословських та пастирських акцентів Філарета в проповідях різних років.

Патріарх Філарет – Проповіді – Том 13

Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2019. 670 с. Упорядник — кандидат богословських наук диякон Михайло Омельян; редактор — Анна Гудима.
ISBN 978-966-2779-35-6 (т. 13)

Патріарх Філарет – Проповіді – Том 13 – Зміст

  • Неділі після Пасхи

    • Проповідь у Світлий понеділок

    • Проповідь у 2-гу неділю після Пасхи, про Фому

    • Проповідь у 3-тю неділю після Пасхи, святих жон-мироносиць

    • Проповідь у 4-ту неділю після Пасхи, про розслабленого

    • Проповідь у 5-ту неділю після Пасхи, про самарянку

    • Проповідь у 6-ту неділю після Пасхи, про сліпого

    • Проповідь у 7-му неділю після Пасхи, святих отців I Вселенського Собору

  • Неділі після П’ятидесятниці

    • Проповідь у 1-шу неділю після П’ятидесятниці, всіх святих

    • Проповідь у 2-гу неділю після П’ятидесятниці, всіх святих землі Української

    • Проповіді у 3-тю неділю після П’ятидесятниці

    • Проповідь у 4-ту неділю після П’ятидесятниці

    • Проповіді та проповіді у 8-му–14-ту неділі після П’ятидесятниці

    • Проповіді у 16-ту–20-ту неділі після П’ятидесятниці

    • Проповіді у 22-гу–26-ту неділі після П’ятидесятниці

    • Проповіді у 28-му–33-тю неділі після П’ятидесятниці

    • Проповіді у Неділю про митаря і фарисея

    • Проповіді у Неділю про блудного сина

    • Проповіді у Неділю м’ясопусну, про Страшний суд

    • Проповіді у Неділю сиропусну

  • Неділі Великого посту

    • Проповіді у 1-шу неділю Великого посту

    • Проповідь у 2-гу неділю Великого посту

    • Проповіді у 4-ту неділю Великого посту

    • Проповіді у 5-ту неділю Великого посту

    • Проповідь у Велику п’ятницю перед плащаницею

  • Дванадесяті свята

    • Проповіді на свято Богоявлення, Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

    • Проповідь на свято Стрітення Господнього

    • Проповіді на свято Благовіщення Пресвятої Богородиці

    • Проповідь у день Входу Господнього в Єрусалим

    • Проповіді у день Вознесіння Господнього

    • Проповіді у день Святої Тройці. П’ятидесятниця

    • Проповіді у день Святого Духа

    • Проповідь на свято Преображення Господнього

    • Проповідь у день Успіння Пресвятої Богородиці

    • Проповідь на свято Різдва Пресвятої Богородиці

    • Проповіді у день Воздвиження Хреста Господнього

    • Проповіді у день Введення в храм Пресвятої Богородиці

  • Великі свята

    • Проповіді у день Обрізання Господнього

    • Проповіді на свято Покрову Пресвятої Богородиці

  • Інші православні свята

    • Проповіді у день Собору Пресвятої Богородиці

    • Проповіді у день Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці

    • Проповідь у день вшанування веронського чудотворного образа Божої Матері «Скоропослушниця»

    • Проповідь у день Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього

    • Проповіді у день перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у м. Бар

    • Проповідь у день перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського із дальніх печер в Успенський храм

    • Проповідь у день спомину чуда архістратига Михаїла в Хонах

    • Проповідь у день архістратига Божого Михаїла та всіх небесних сил безплотних

    • Проповіді у день вшанування преподобного Паїсія Величковського

    • Проповідь у день вшанування великомучениці Катерини та преподобного Меркурія Бригинського

    • Проповідь у день вшанування святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, Чудотворця

    • Проповідь про іконошанування

    • Проповідь про любов, виголошена перед студентами КПБА

    • Благодать Святого Духа діє і в наш час

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Rating 5.0 / 5
Added 18.09.2026
Author zealot
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