Філарет Патріарх - Проповіді – Том 13
Тринадцятий том «Проповідей» Патріарха Філарета — великий корпус архіпастирських повчань, побудований відповідно до ритму православного церковного року: від пасхального циклу й неділь після П’ятидесятниці до Великого посту, дванадесятих, великих та інших православних свят. Видання було підготовлене до 90-річчя Філарета; видавнича анотація характеризує його проповіді як такі, що поєднують спрямування людини до Бога, заклик до покаяння та осмислення подій сучасного авторові українського життя.
Це не систематичний богословський трактат, а саме богослов’я церковної кафедри. Євангельські читання, догматичні теми, пам’ять святих і богослужбовий календар постійно переходять тут у питання особистої віри, покаяння, молитви, добрих діл, церковної єдності, православної традиції та відповідальності християнина перед ближнім і суспільством. Упорядкування за літургійним принципом дозволяє читати збірку і як великий гомілетичний цикл, і як своєрідний зріз богословських та пастирських акцентів Філарета в проповідях різних років.
Патріарх Філарет – Проповіді – Том 13
Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2019. 670 с. Упорядник — кандидат богословських наук диякон Михайло Омельян; редактор — Анна Гудима.
ISBN 978-966-2779-35-6 (т. 13)
Патріарх Філарет – Проповіді – Том 13 – Зміст
Неділі після Пасхи
Проповідь у Світлий понеділок
Проповідь у 2-гу неділю після Пасхи, про Фому
Проповідь у 3-тю неділю після Пасхи, святих жон-мироносиць
Проповідь у 4-ту неділю після Пасхи, про розслабленого
Проповідь у 5-ту неділю після Пасхи, про самарянку
Проповідь у 6-ту неділю після Пасхи, про сліпого
Проповідь у 7-му неділю після Пасхи, святих отців I Вселенського Собору
Неділі після П’ятидесятниці
Проповідь у 1-шу неділю після П’ятидесятниці, всіх святих
Проповідь у 2-гу неділю після П’ятидесятниці, всіх святих землі Української
Проповіді у 3-тю неділю після П’ятидесятниці
Проповідь у 4-ту неділю після П’ятидесятниці
Проповіді та проповіді у 8-му–14-ту неділі після П’ятидесятниці
Проповіді у 16-ту–20-ту неділі після П’ятидесятниці
Проповіді у 22-гу–26-ту неділі після П’ятидесятниці
Проповіді у 28-му–33-тю неділі після П’ятидесятниці
Проповіді у Неділю про митаря і фарисея
Проповіді у Неділю про блудного сина
Проповіді у Неділю м’ясопусну, про Страшний суд
Проповіді у Неділю сиропусну
Неділі Великого посту
Проповіді у 1-шу неділю Великого посту
Проповідь у 2-гу неділю Великого посту
Проповіді у 4-ту неділю Великого посту
Проповіді у 5-ту неділю Великого посту
Проповідь у Велику п’ятницю перед плащаницею
Дванадесяті свята
Проповіді на свято Богоявлення, Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
Проповідь на свято Стрітення Господнього
Проповіді на свято Благовіщення Пресвятої Богородиці
Проповідь у день Входу Господнього в Єрусалим
Проповіді у день Вознесіння Господнього
Проповіді у день Святої Тройці. П’ятидесятниця
Проповіді у день Святого Духа
Проповідь на свято Преображення Господнього
Проповідь у день Успіння Пресвятої Богородиці
Проповідь на свято Різдва Пресвятої Богородиці
Проповіді у день Воздвиження Хреста Господнього
Проповіді у день Введення в храм Пресвятої Богородиці
Великі свята
Проповіді у день Обрізання Господнього
Проповіді на свято Покрову Пресвятої Богородиці
Інші православні свята
Проповіді у день Собору Пресвятої Богородиці
Проповіді у день Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці
Проповідь у день вшанування веронського чудотворного образа Божої Матері «Скоропослушниця»
Проповідь у день Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього
Проповіді у день перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у м. Бар
Проповідь у день перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського із дальніх печер в Успенський храм
Проповідь у день спомину чуда архістратига Михаїла в Хонах
Проповідь у день архістратига Божого Михаїла та всіх небесних сил безплотних
Проповіді у день вшанування преподобного Паїсія Величковського
Проповідь у день вшанування великомучениці Катерини та преподобного Меркурія Бригинського
Проповідь у день вшанування святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, Чудотворця
Проповідь про іконошанування
Проповідь про любов, виголошена перед студентами КПБА
Благодать Святого Духа діє і в наш час
No comments yet. Be the first!