Богумил - Чертовы пальцы и громовые стрелы
«Чертовы пальцы и громовые стрелы» Влх. Богумила — этнографическое исследование необычных природных и археологических объектов, которые в славянской традиционной культуре осмыслялись как «громовые стрелы», «громовые камни», «перуновы стрелы», «чертовы пальцы» и под множеством других местных названий. Автор показывает, что за этими понятиями скрывался не один определенный предмет: ими могли становиться доисторические каменные орудия, фульгуриты, ростры белемнитов, сталактиты, кристаллы кварца, метеориты, необычные камни, освященные громничные свечи и даже щепки деревьев, пораженных молнией. Книга последовательно рассматривает классификацию этих объектов, их названия, мифологические объяснения происхождения и приписываемые им необычные свойства.
Основной массив исследования посвящен практическому месту «громовых стрел» в народной культуре. На материале русских, белорусских, украинских, польских, чешских, словацких, сербских, болгарских, словенских и других традиций прослеживаются способы лечения людей и домашних животных, использование камней знахарями, их роль в защите жилища, хозяйства, скота и пчел, а также применение в качестве личных оберегов и магических амулетов. Автор сопоставляет славянский материал с балтийскими, германскими и иными европейскими параллелями, обращается к археологическим находкам и историческим свидетельствам и показывает, как реальный природный или археологический предмет включался в мифологическую модель грозы, борьбы Громовержца с нечистой силой и сакрального происхождения небесного оружия.
Богумил – Чертовы пальцы и громовые стрелы – Магия и знахарство в славянской традиции
Влх. Богумил. «Чертовы пальцы и громовые стрелы»: Магия и знахарство в славянской традиции. — М.: ТД Велигор, 2022. — 196 с.: ил.
ISBN 978-5-91742-153-7
Богумил – Чертовы пальцы и громовые стрелы – Содержание
Предисловие
Глава 1. Виды «громовых стрел» и «чертовых пальцев»
Макролиты
Фульгуриты
Белемниты
Камни, взятые в святом месте или необычной формы
Сталактиты
Кристаллы
Метеориты
Свеча
Щепка
Глава 2. Названия
Глава 3. Мифологемы
Глава 4. Особенности
Глава 5. Лечебные приемы
Лечение человеческих болезней
Лечение заболеваний скота
Глава 6. Магические приемы
Нетипичные случаи магического использования
Оберег жилища
Применение в хозяйстве
Защита домашней живности, птицы, пчел
Личные обереги и амулеты
Литература
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