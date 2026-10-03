«Чертовы пальцы и громовые стрелы» Влх. Богумила — этнографическое исследование необычных природных и археологических объектов, которые в славянской традиционной культуре осмыслялись как «громовые стрелы», «громовые камни», «перуновы стрелы», «чертовы пальцы» и под множеством других местных названий. Автор показывает, что за этими понятиями скрывался не один определенный предмет: ими могли становиться доисторические каменные орудия, фульгуриты, ростры белемнитов, сталактиты, кристаллы кварца, метеориты, необычные камни, освященные громничные свечи и даже щепки деревьев, пораженных молнией. Книга последовательно рассматривает классификацию этих объектов, их названия, мифологические объяснения происхождения и приписываемые им необычные свойства.

Основной массив исследования посвящен практическому месту «громовых стрел» в народной культуре. На материале русских, белорусских, украинских, польских, чешских, словацких, сербских, болгарских, словенских и других традиций прослеживаются способы лечения людей и домашних животных, использование камней знахарями, их роль в защите жилища, хозяйства, скота и пчел, а также применение в качестве личных оберегов и магических амулетов. Автор сопоставляет славянский материал с балтийскими, германскими и иными европейскими параллелями, обращается к археологическим находкам и историческим свидетельствам и показывает, как реальный природный или археологический предмет включался в мифологическую модель грозы, борьбы Громовержца с нечистой силой и сакрального происхождения небесного оружия.

Богумил – Чертовы пальцы и громовые стрелы – Магия и знахарство в славянской традиции

Влх. Богумил. «Чертовы пальцы и громовые стрелы»: Магия и знахарство в славянской традиции. — М.: ТД Велигор, 2022. — 196 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-153-7

Богумил – Чертовы пальцы и громовые стрелы – Содержание