Богумил - Языческая божница
«Языческая божница» волхва Богумила — исследование домашнего сакрального пространства в традиционной культуре восточных славян, одновременно задуманное как практическое руководство для современного родновера. Центральный предмет книги — красный угол и расположенная в нём божница: их названия, место в структуре жилища, устройство, символика, изображения Богов и предков, хранившиеся там святыни, правила поведения, домашние моления, гадания и магические практики. Автор привлекает большой массив этнографических, фольклорных, диалектологических, исторических и археологических свидетельств, рассматривая позднейший крестьянский красный угол с иконами как форму, в которой, по его мнению, сохранились элементы дохристианского домашнего культа.
Книга последовательно движется от терминологии и пространственной организации дома к реконструкции внутреннего устройства святилища и его обрядовых функций. Богумил рассматривает ориентацию красного угла, противопоставление божницы и печи, резьбу и рушники, домашние изображения Богов и предков, святую воду, огонь, зерно, соль, растения, обереги, магические тексты и семейные реликвии. Отдельные главы посвящены этикету сакрального пространства и использованию божницы в гаданиях, лечении и бытовой магии. Завершается труд описанием праздничного домашнего богомолья и приложениями с современными родноверческими молитвами и текстами Велеслава о трёх видах капищ — общинном, домашнем и внутреннем.
Богумил – Языческая божница
Богумил, влх. Языческая божница. — М.: Велигор, 2020. — 292 с.
ISBN 978-5-88875-818-2
Богумил – Языческая божница – Содержание
Предисловие
Глава 1. Имена
Глава 2. Устроение
Глава 3. Боги на божнице
Глава 4. Сокровищница
Глава 5. Этикет
Глава 6. Ворожба. Бытовая магия
Вместо послесловия
Приложения
Приложение 1. Домашние молитвы до Богов
Приложение 2. Влх. Велеслав. Слово о трёх капищах
Приложение 3. Влх. Велеслав. О трёх капищах
Литература
Список сокращений
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