«Языческая божница» волхва Богумила — исследование домашнего сакрального пространства в традиционной культуре восточных славян, одновременно задуманное как практическое руководство для современного родновера. Центральный предмет книги — красный угол и расположенная в нём божница: их названия, место в структуре жилища, устройство, символика, изображения Богов и предков, хранившиеся там святыни, правила поведения, домашние моления, гадания и магические практики. Автор привлекает большой массив этнографических, фольклорных, диалектологических, исторических и археологических свидетельств, рассматривая позднейший крестьянский красный угол с иконами как форму, в которой, по его мнению, сохранились элементы дохристианского домашнего культа.

Книга последовательно движется от терминологии и пространственной организации дома к реконструкции внутреннего устройства святилища и его обрядовых функций. Богумил рассматривает ориентацию красного угла, противопоставление божницы и печи, резьбу и рушники, домашние изображения Богов и предков, святую воду, огонь, зерно, соль, растения, обереги, магические тексты и семейные реликвии. Отдельные главы посвящены этикету сакрального пространства и использованию божницы в гаданиях, лечении и бытовой магии. Завершается труд описанием праздничного домашнего богомолья и приложениями с современными родноверческими молитвами и текстами Велеслава о трёх видах капищ — общинном, домашнем и внутреннем.

Богумил – Языческая божница

Богумил, влх. Языческая божница. — М.: Велигор, 2020. — 292 с.

ISBN 978-5-88875-818-2

Богумил – Языческая божница – Содержание