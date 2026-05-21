Оатс - Вуаль Аркана
Эта книга представляет собой дискурсивное исследование магических верований и практик Англии от 600 г. н. э. до постмодернистских последствий XXI века. Особое внимание уделено христианской, языческой и герметической практике, а также критическому разбору понятий Люцифера, Ведьминской Крови и грехоедения.
Шани Оатс рассматривает Ремесло не как неподвижную систему, а как текучую традицию, формировавшуюся в напряжении между народными верованиями, церковной доктриной, ересью, магией и исторической памятью. Книга стремится показать, как современные формы традиционного колдовства связаны с более ранними культурными, религиозными и оккультными пластами.
Оатс Шани. Вуаль Аркана: десять рассуждений о Ремесле и истории Магии / пер. с англ. Т. Юникорниенко. – [Б. м.]: «Золотой Факел», 2026. – 286 с.
ISBN 978-5-6055354-2-3
Оатс Шани – Вуаль Аркана – Содержание
Предисловие
Раздел 1. Влияние христианства на развитие и эволюцию магии
Выживание классических, римских и тевтонских магических концепций и практик в эпоху ранней церкви, 600–1000 гг. н. э.
Теологическое Возрождение, 1000–1300 гг. н. э.
Ересь и раннее ведовство, 1300–1600 гг. н. э.
Герметическое Возрождение, 1400–1700
Раздел 2
5. Все дело в имени: Древняя ересь
6. Профанное искусство маскировки: исследование темных элементов наших зимних ритуалов
7. «Ведьминская кровь» — современная ересь?
8. Грехоедение и его отношение к Ремеслу
9. Традиционное колдовство для XXI века
10. Что у нее за Ремесло?
