Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Оатс - Вуаль Аркана

Оатс - Вуаль Аркана
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Religious Studies Atheism, Paganism, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft, Магия, Эзотеризм

Эта книга представляет собой дискурсивное исследование магических верований и практик Англии от 600 г. н. э. до постмодернистских последствий XXI века. Особое внимание уделено христианской, языческой и герметической практике, а также критическому разбору понятий Люцифера, Ведьминской Крови и грехоедения.

Шани Оатс рассматривает Ремесло не как неподвижную систему, а как текучую традицию, формировавшуюся в напряжении между народными верованиями, церковной доктриной, ересью, магией и исторической памятью. Книга стремится показать, как современные формы традиционного колдовства связаны с более ранними культурными, религиозными и оккультными пластами.

Оатс Шани – Вуаль Аркана – Десять рассуждений о Ремесле и истории Магии

Оатс Шани. Вуаль Аркана: десять рассуждений о Ремесле и истории Магии / пер. с англ. Т. Юникорниенко. – [Б. м.]: «Золотой Факел», 2026. – 286 с.
ISBN 978-5-6055354-2-3

Оатс Шани – Вуаль Аркана – Содержание

  • Предисловие

  • Раздел 1. Влияние христианства на развитие и эволюцию магии

    1. Выживание классических, римских и тевтонских магических концепций и практик в эпоху ранней церкви, 600–1000 гг. н. э.

    2. Теологическое Возрождение, 1000–1300 гг. н. э.

    3. Ересь и раннее ведовство, 1300–1600 гг. н. э.

    4. Герметическое Возрождение, 1400–1700

  • Раздел 2
    5. Все дело в имени: Древняя ересь
    6. Профанное искусство маскировки: исследование темных элементов наших зимних ритуалов
    7. «Ведьминская кровь» — современная ересь?
    8. Грехоедение и его отношение к Ремеслу
    9. Традиционное колдовство для XXI века
    10. Что у нее за Ремесло?

Views 22
Rating
Added 21.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books