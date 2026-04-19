Книга ангела Разиэля
Эта книга — захватывающий интеллектуальный детектив и глубокое философское исследование, посвященное одному из самых загадочных текстов в истории человечества. Издание представляет собой первый в мире профессиональный академический перевод «Сефер Разиэль ха-Малах» — антологии еврейской магии и космологии, чье влияние веками пронизывало как восточный мистицизм, так и западную оккультную традицию. Под редакцией Б. К. Двинянинова и в переводе доктора исторических наук Евгения Кузьмина, эта работа приоткрывает завесу над древними знаниями, которые, согласно легенде, были переданы ангелом Разиэлем самому Адаму.
Авторы издания проделывают колоссальную работу по расшифровке «туманного» языка оригинала, написанного на смеси иврита и арамейского. Книга разрушает стереотип о магии как о чем-то примитивном, представляя её как сложную систему знаний о мире, ангельских иерархиях и божественных именах. Это издание о «сгуле» — концепции особого духовного воздействия, где само владение книгой признается священным актом, способным защитить дом от бедствий и привлечь благополучие.
Издание предлагает не просто текст гримуара, а масштабный культурный контекст: через детальные комментарии и анализ амулетов читатель прослеживает эволюцию мистической мысли от эпохи средневековых «Хасидей Ашкеназ» до амстердамских типографий XVIII века.
Книга ангела Разиэля / Пер. с ивр., арам., послесл. и коммент. Е. В. Кузьмина; предисл. и ред. Б. К. Двинянинова. — СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2024. — 760 с. (Серия Code Grimoire).
ISBN 978-5-94396-270-7.
Книга ангела Разиэля - Содержание
Тайны начал (Книга одеяний и Великий Разиэль): Описание космогонических процессов и магических практик, связанных с божественными именами. История получения книги Адамом и её передача через поколения пророков и мудрецов.
Небесные иерархии (Книга Тайн или Книга Ноя): Подробный путеводитель по семи небесам, описание двенадцати князей-ангелов и их функций в управлении миром. Способы обращения к высшим силам для получения ответов на духовные вопросы.
Мистическая анатомия (Шиур Кома): Одно из самых дискуссионных произведений каббалистической литературы, посвященное «замерам Тела Бога». Символическое описание божественных эманаций, выраженное через грандиозные антропоморфные образы.
Практическая магия (Гемара и Действия): Обширный раздел, содержащий конкретные рецепты, защитные заклинания и инструкции по созданию амулетов для охраны дома, помощи роженицам и достижения успеха в делах.
Зодиакальные циклы и Имена (Книга знаков Зодиака): Астрологический пласт традиции, связывающий движение планет с влиянием на судьбу человека, а также разбор сакрального 42-буквенного Имени Бога.
