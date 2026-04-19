Книга «Круг жизни и смерти», вышедшая в 2013 году, представляет собой масштабное исследование концепции реинкарнации, рассматриваемой через призму мировой истории и, что особенно важно, славянского языческого миропонимания. Автор — Волхв Богумил (Б. А. Гасанов) — ставит перед собой амбициозную задачу: развеять миф о том, что вера в переселение душ является исключительно «восточной премудростью». На страницах этого восьмисотстраничного труда доказывается, что для славян вера в возвращение души в новые тела — будь то люди, животные, птицы или деревья — была неотъемлемой частью духовного уклада.

Особенностью издания является сочетание панорамного обзора мировых культур (от Древнего Египта до кельтов и гностиков) с глубоким анализом славянского фольклора, этнографии и обрядов. Автор использует метод прямого цитирования редких источников, что позволяет читателю самостоятельно соприкоснуться с подлинными текстами и преданиями. Книга разделяет теорию и практику, предлагая во второй части детальный разбор славянских представлений о душе, законах посмертного воздаяния и «метаморфозах», сохранившихся в народных сказках и похоронных ритуалах.

Волхв Богумил. Круг жизни и смерти. Учение о переселении душ в культурах народов мира и славянской традиции / Волхв Богумил. — М.: Амрита, 2013. — 800 с. ISBN 978-5-906304-82-7. Автор: Б. А. Гасанов.

Волхв Богумил — Круг жизни и смерти — Содержание