Книга «Круг жизни и смерти», вышедшая в 2013 году, представляет собой масштабное исследование концепции реинкарнации, рассматриваемой через призму мировой истории и, что особенно важно, славянского языческого миропонимания. Автор — Волхв Богумил (Б. А. Гасанов) — ставит перед собой амбициозную задачу: развеять миф о том, что вера в переселение душ является исключительно «восточной премудростью». На страницах этого восьмисотстраничного труда доказывается, что для славян вера в возвращение души в новые тела — будь то люди, животные, птицы или деревья — была неотъемлемой частью духовного уклада.
Особенностью издания является сочетание панорамного обзора мировых культур (от Древнего Египта до кельтов и гностиков) с глубоким анализом славянского фольклора, этнографии и обрядов. Автор использует метод прямого цитирования редких источников, что позволяет читателю самостоятельно соприкоснуться с подлинными текстами и преданиями. Книга разделяет теорию и практику, предлагая во второй части детальный разбор славянских представлений о душе, законах посмертного воздаяния и «метаморфозах», сохранившихся в народных сказках и похоронных ритуалах.
Волхв Богумил — Круг жизни и смерти
Волхв Богумил. Круг жизни и смерти. Учение о переселении душ в культурах народов мира и славянской традиции / Волхв Богумил. — М.: Амрита, 2013. — 800 с. ISBN 978-5-906304-82-7. Автор: Б. А. Гасанов.
Волхв Богумил — Круг жизни и смерти — Содержание
Часть I. Реинкарнация в культуре народов мира: Масштабный обзор представлений о метемпсихозе от древности до наших дней. Включает анализ верований Египта, Индии (индуизм и буддизм), античной философии (Пифагор, Платон, Плотин) и герметизма. Рассматриваются традиции кельтов, германцев, балтов, а также присутствие идеи переселения душ в иудаизме, исламе и христианских течениях (гностики, катары, Ориген).
Часть II. Реинкарнация в славянской традиции (Главы 1–3): Теоретический фундамент славянского учения о душе. Исследуются представления о бессмертии, нематериальности сущности, феномене «двоедушия» и законе посмертного воздаяния. Глава о «подвижности души» объясняет механизмы её перемещения между мирами.
Славянские метаморфозы (Главы 4–10): Исследование путей воплощения души в мире природы. Разбор мифов о происхождении животных, птиц и насекомых из людей. Особое внимание уделено «растительному царству» и фольклорным сюжетам (сказки о чудесной дудочке, мачехе и падчерице), где душа сохраняет сознание в дереве или цветке.
Духи и обряды (Главы 11–15): Анализ связи между культом предков и миром духов (домовые, лешие, русалки). Описаны похоронно-поминальные традиции как способ помощи душе в её переходе, а также механизмы имянаречения и «окликания» душ предков для их возвращения в род при рождении детей.
Этнографические свидетельства и Итоги (Главы 16–17): Свод полевых материалов из России, Украины, Беларуси и стран Восточной Европы, подтверждающих живучесть веры в реинкарнацию. Обобщение славянской доктрины круга жизни и смерти.
Приложения (I–XVII): Хрестоматия первоисточников, дополняющая исследование: фрагменты Бхагавад-гиты, египетских текстов, античных трактатов, а также редкие этнографические очерки о «потусторонних стадах» и людях, рожденных из теста.
No comments yet. Be the first!