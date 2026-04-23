В этом новаторском исследовании колумбийский писатель Маурисио Лоса предлагает интригующую теорию: он предполагает, что психология и современные СМИ возникли из магических искусств эпохи Возрождения. Именно там, по мнению автора, следует искать механизмы контроля над массовым сознанием, которые историк религии Йоан Кулиану называл «прототипом безличных систем масс-медиа». Книга доказывает, что современная эпоха, светская лишь по внешним признакам, продолжает находиться под глубоким влиянием досовременных способов мышления, а современный специалист по связям с общественностью или рекламе является прямым наследником ренессансного мага.

Путешествие по страницам исследования ведет читателя от герметической магии и «эротической диалектики» Джордано Бруно через медицину XVIII века и животный магнетизм к психоанализу Зигмунда Фрейда и критике капитализма как «общества спектакля» Ги Дебора. Лоса мастерски демонстрирует, как магические идеи «связывания» (vincula) человеческой воли трансформировались в инструменты цифровой экономики и социальных сетей. Автор предупреждает: результатом этих многовековых магических операций стало возникновение медийных псевдореальностей — «демиургических пузырей», которые обступают наше бытие, создавая цифровой Паноптикум и грозя окончательно разорвать связь человека с подлинным миром.

Маурисио Лоса — Псы Актеона. Магические истоки связей с общественностью и современных медиа

Москва/Санкт-Петербург: Касталия, 2026. — 418 с.

ISBN 978-5-908110-44-0

Маурисио Лоса — Псы Актеона - Содержание

Введение. Диана, охотник и олень: Метафора мифа об Актеоне в контексте медиа.

Часть I. Связь связей: Эротизм, магия Возрождения и переход к психологии масс (от Марсилио Фичино до Фрейда).

Часть II. Магические узы в современном мире: Потребительство, «банановая резня» и фашизм как проявление пневматических фантазмов.

Часть III. Разверстая пасть нереальности: Кибернетика, цифровая экономика и магия наших дней.

Эпилог. Охотничьи псы и псы преисподней: Итоги исследования манипулятивного импульса.

Перевод с испанского Рината Измайлова под редакцией Никиты Миронова. Издание снабжено обширной библиографией и детальным анализом концепций Йоана Кулиану.