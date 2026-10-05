Богумил - Жива - Книга I

«Жива. Богиня жизни и любви в обрядах и мифах славян» — первая книга масштабного исследования волхва Богумила, посвящённого реконструкции образа славянской богини Живы. Автор исходит из немногочисленных средневековых письменных свидетельств, прежде всего сообщения Гельмольда о Siva dea Polaborum, но стремится выйти за пределы прямых упоминаний имени. Для этого он привлекает лингвистику, топонимику, фитонимию, антропонимию, фольклор, календарную и семейную обрядность, заговоры, песни, поздние этнографические записи и сравнительный индоевропейский материал. Центральная гипотеза книги состоит в том, что Жива была не только персонификацией жизни, но богиней весны, плодородия, любви, юности и возрождающейся природы, а ряд известных фольклорных образов — Дева/Дзевана, Леля, Заря, Весна и в определённых контекстах Лето — могут представлять её имена, эпитеты или ипостаси.

Книга последовательно движется от источниковедческой проверки письменных свидетельств к реконструкции более сложной мифологической модели. Отдельно рассматриваются поддельные и сомнительные материалы, включая глоссы Mater Verborum, поздние фольклорные фальсификации и неоднозначную «Веду словена». Значительные разделы посвящены спору о Леле, образу Зари и планеты Венеры, а также многочисленным антропоморфным, кукольным, растительным и орнитоморфным воплощениям Весны в славянской календарной традиции. Автор сопоставляет обряды встречи и проводов весны, Кострому, русалку, Семичиху, Ярилиху, королевские процессии, весенние деревца и птиц, предлагая видеть за локальным разнообразием остатки общего комплекса представлений о божестве жизненной силы и тёплой половины года.

Богумил – Жива – Богиня жизни и любви в обрядах и мифах славян. Книга I (главы 1–5)

Богумил, влх. ЖИВА. Богиня жизни и любви в обрядах и мифах славян. Книга I (главы 1–5). — М.: Издательство «Велигор», 2024. — 386 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-389-0

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