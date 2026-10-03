Богумил - Марена – Образ Богини Смерти в славянской традиции. Том II
Второй том исследования Богумила Мурина «Марена. Образ Богини Смерти в славянской традиции» продолжает начатую в первом томе реконструкцию, но переносит центр внимания с имени, внешнего облика, атрибутов и отдельных мифологических сюжетов на функциональные ипостаси Марены. Автор рассматривает её как Хозяйку змей, Верховную ведьму, Воительницу, Великую Пряху, Жрицу инициации, Богиню Зимы и одновременно как фигуру, способную не только отнимать жизнь, но и наделять благами. Кульминацией становится заключительная попытка описать «бытие» Богини: её жилище, способы появления в человеческом мире, механизм умерщвления, семейные связи, возможные формы защиты от неё и связанные со смертью ритуальные действия. Особое место занимает огромный комплекс календарной обрядности — Масленица, западнославянское вынесение Марены/Смерти, купальская Марена, болгарские, словенские и польские варианты уничтожения сезонного персонажа.
Как и первый том, книга построена на чрезвычайно широком сравнительном материале. Русские, украинские, белорусские, польские, чешские, словацкие, словенские, сербские, хорватские и болгарские свидетельства сопоставляются с балтийскими, германскими, кельтскими, греческими, индийскими и другими традициями. Мурин стремится показать, что разбросанные по фольклору образы Бабы-яги, Смерти, ведьмы, пряхи, зимней старухи, воительницы, змеиной хозяйки и дарительницы благ представляют трансформации или функциональные проявления единой древней фигуры. Сильной стороной тома остается впечатляющий корпус источников и детальная систематизация мотивов; наиболее дискуссионной — переход от структурного сходства к утверждению генетического тождества персонажей и к реконструкции единой общеславянской Богини Смерти. Поэтому книгу продуктивнее читать одновременно как масштабное собрание фольклорно-этнографических данных и как авторскую религиозно-мифологическую модель, требующую критической проверки каждого реконструктивного звена.
Богумил Мурин – Марена – Образ Богини Смерти в славянской традиции. Том II
Мурин Б. Марена. Образ Богини Смерти в славянской традиции: в двух томах. Т. II. — 2-е изд., доп. — Обнинск, 2017. — 374 с. — Тираж 100 экз.
Богумил Мурин – Марена – Содержание
Глава 9. Хозяйка змей
Глава 10. Верховная ведьма
Глава 11. Воительница
Глава 12. Великая Пряха
Глава 13. Жрица ночи
Глава 14. Богиня Зимы (1)
Глава 15. Богиня Зимы (2)
Глава 16. Богиня Зимы (3)
Глава 17. Благая Матушка
Глава 18. Бытие Богини
Приложение I. Юда
Приложение II. Белая лошадь
Приложение III. Три Богини
Приложение IV. Травы Марены
Иллюстрации
Список использованной литературы
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