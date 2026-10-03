Богумил - Марена – Образ Богини Смерти в славянской традиции. Том II

Второй том исследования Богумила Мурина «Марена. Образ Богини Смерти в славянской традиции» продолжает начатую в первом томе реконструкцию, но переносит центр внимания с имени, внешнего облика, атрибутов и отдельных мифологических сюжетов на функциональные ипостаси Марены. Автор рассматривает её как Хозяйку змей, Верховную ведьму, Воительницу, Великую Пряху, Жрицу инициации, Богиню Зимы и одновременно как фигуру, способную не только отнимать жизнь, но и наделять благами. Кульминацией становится заключительная попытка описать «бытие» Богини: её жилище, способы появления в человеческом мире, механизм умерщвления, семейные связи, возможные формы защиты от неё и связанные со смертью ритуальные действия. Особое место занимает огромный комплекс календарной обрядности — Масленица, западнославянское вынесение Марены/Смерти, купальская Марена, болгарские, словенские и польские варианты уничтожения сезонного персонажа.

Как и первый том, книга построена на чрезвычайно широком сравнительном материале. Русские, украинские, белорусские, польские, чешские, словацкие, словенские, сербские, хорватские и болгарские свидетельства сопоставляются с балтийскими, германскими, кельтскими, греческими, индийскими и другими традициями. Мурин стремится показать, что разбросанные по фольклору образы Бабы-яги, Смерти, ведьмы, пряхи, зимней старухи, воительницы, змеиной хозяйки и дарительницы благ представляют трансформации или функциональные проявления единой древней фигуры. Сильной стороной тома остается впечатляющий корпус источников и детальная систематизация мотивов; наиболее дискуссионной — переход от структурного сходства к утверждению генетического тождества персонажей и к реконструкции единой общеславянской Богини Смерти. Поэтому книгу продуктивнее читать одновременно как масштабное собрание фольклорно-этнографических данных и как авторскую религиозно-мифологическую модель, требующую критической проверки каждого реконструктивного звена.

Богумил Мурин – Марена – Образ Богини Смерти в славянской традиции. Том II

Мурин Б. Марена. Образ Богини Смерти в славянской традиции: в двух томах. Т. II. — 2-е изд., доп. — Обнинск, 2017. — 374 с. — Тираж 100 экз.

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