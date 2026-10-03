Исследование Богумила Мурина «Марена. Образ Богини Смерти в славянской традиции» представляет собой масштабную реконструкцию образа Марены на материале славянского фольклора, этнографии, исторических свидетельств, диалектной лексики и сравнительной мифологии. В первом томе автор последовательно рассматривает вопрос о самом существовании у славян богини смерти, анализирует формы имени Марена/Мора/Мара, устанавливает предполагаемые связи между Мареной и многочисленными персонажами поздней народной традиции, а затем реконструирует её внешний облик, набор атрибутов, возможные культовые практики и мифологические сюжеты. Особое внимание уделяется персонифицированной Смерти, Бабе-яге, Маре, Масленице, Чуме, Холере, Перхте, календарным женским персонажам и другим фигурам, в которых автор видит результаты распада или трансформации более древнего образа.

Книга сочетает черты религиоведческого исследования, сравнительно-мифологической реконструкции и современного языческого осмысления традиции. Автор привлекает большой массив русских, украинских, белорусских, польских, чешских, словацких, словенских, сербских, хорватских и других материалов и постоянно сопоставляет их с индоевропейскими параллелями — Гекатой, Кали, Дургой, Морриган, Ниррити, Гильтине и другими фигурами. При этом Мурин прямо сообщает, что Марена является для него не только предметом изучения, но почитаемым божеством, поэтому его реконструкцию необходимо отличать от нейтрального академического консенсуса. Наиболее значительная ценность тома заключается в собранном корпусе фольклорно-этнографических данных и выявлении устойчивых символических комплексов смерти, зимы, болезни, ночи и потустороннего мира; более осторожной оценки требуют выводы о генетическом тождестве многочисленных персонажей и восстановление из поздних свидетельств единого древнеславянского культа.

Богумил Мурин – Марена – Образ Богини Смерти в славянской традиции. Том I

Мурин Б. Марена. Образ Богини Смерти в славянской традиции: в двух томах. Т. I. — 2-е изд., доп. — Обнинск, 2017. — 372 с. — Тираж 100 экз.

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