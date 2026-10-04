Макклимон - Великие мифологии мира
Курс «Великие мифологии мира» представляет собой монументальное академическое полотно из шестидесяти лекций, распределенных по пяти ключевым географическим и культурным регионам земли: Древней Европе, Ближнему Востоку и Южной Азии, Африке, Азии с Тихим океаном и Новому Свету. Зародившись в недрах образовательной платформы The Great Courses (The Teaching Company, 2015), этот цикл ставит перед собой масштабную и благородную цель — провести слушателя через грандиозную панораму священных нарративов человечества, исследуя сказания о происхождении вселенной, подвигах эпических богатырей, хитроумии трикстеров и тайнах загробного мира. От шумерского эпоса о Гильгамеше и вавилонской космогонии до «Пополь-Вух» майя и сказаний австралийских аборигенов авторы последовательно и методично раскрывают внутреннюю архитектонику каждого предания, избавляя аудиторию от поверхностного восприятия мифа как праздной выдумки и возвращая ему статус фундаментальной мировоззренческой матрицы традиционных обществ.
Для русскоязычного читателя, богослова и вдумчивого исследователя настоящее издание обретает особую герменевтическую и пастырскую ценность, служа надежным компасом в лабиринте всемирного религиозного наследия. В эпоху культурной поляризации и поверхностных заимствований детальное знакомство с подлинным контекстом древних мифов позволяет ясно различить отблески всеобщего Божьего откровения в языческом мире и увидеть ту духовную жажду искупления, которая на протяжении тысячелетий томила народы всех континентов. Исследуя, как древние культуры осмысляли грехопадение, утрату бессмертия, космический суд и надежду на грядущего избавителя, мы получаем зрелый апологетический инструментарий, позволяющий без страха и синкретизма вступать в содержательный диалог с современным миром, свидетельствуя о Том, Кто превосходит любые мифологические прообразы и воплощает в Себе чаяния всех народов земли.
Макклимон Кэтрин – Великие мифологии мира – Курс образовательного проекта The Great Courses
Соавторы: Джулиус Х. Бейли, Роберт Андре ЛаФлёр, Грант Л. Вот; пер. с англ. — Сиэтл; Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 578 с.: ил. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Макклимон Кэтрин – Великие мифологии мира – Содержание
О преподавателях
О курсе
Часть I. Древняя Европа
Лекция 1. Титаны в греческой мифологии
Лекция 2. Сложные богини: Афина, Афродита, Гера
Лекция 3. Боги и человечество в греческой мысли
Лекция 4. Геракл и греческий герой
Лекция 5. Одиссей — мастер хитроумных замыслов
Лекция 6. Золотое руно и возвращение героя
Лекция 7. Ромул, Рем и истоки Рима
Лекция 8. Римские герои и предатели
Лекция 9. Богиня-мать в Риме и за его пределами
Лекция 10. Арфа Дагды и другие кельтские мифы
Лекция 11. Скандинавские сказания об Одине и Торе
Лекция 12. Молоты, кольца и прочая скандинавская магия
Часть II. Ближний Восток и Южная Азия
Лекция 13. Древнейший миф человечества: эпос о Гильгамеше
Лекция 14. Вавилонское сказание о сотворении мира
Лекция 15. Хаос и порядок в Древнем Египте
Лекция 16. Хор, Осирис и Ра
Лекция 17. Мифы о фараонах
Лекция 18. Книга Иова
Лекция 19. Великие индийские эпосы
Лекция 20. Бхагавад-гита
Лекция 21. Предания о Будде
Лекция 22. Персидская «Книга царей»
Лекция 23. «Тысяча и одна ночь»
Лекция 24. Сказания о потопе и пламени
Часть III. Африка
Лекция 25. Красота африканской мифологии
Лекция 26. Африканские мифы о сотворении мира
Лекция 27. Религиозная космология Африки
Лекция 28. Трикстеры Африки
Лекция 29. Африканские боги и человечество
Лекция 30. Близкие встречи с африканскими божествами
Лекция 31. Культурные герои африканских мифов
Лекция 32. Африканская назидательная притча
Лекция 33. «Даузи» и африканские эпосы
Лекция 34. Эпос о Бакариджане Коне
Лекция 35. Смерть и загробная жизнь в африканских мифах
Лекция 36. Африканские герои в загробном мире
Часть IV. Азия и Тихий океан
Лекция 37. Культура и космос в китайской мифологии
Лекция 38. Китайские герои, цари и разрушители
Лекция 39. Крестьянский фольклор и китайская ученая традиция
Лекция 40. Духи и синкретизм в корейской мифологии
Лекция 41. Воюющие царства Кореи и парящие драконы
Лекция 42. Японские сказания о чистоте и скверне
Лекция 43. Боги, рис и японское государство
Лекция 44. Природные боги и трикстеры Полинезии
Лекция 45. Сотворение и озорство в Микронезии
Лекция 46. Меланезийские мифы о жизни и каннибализме
Лекция 47. Истоки в Индонезии и на Филиппинах
Лекция 48. Мифы аборигенов и колониальные мифы Австралии
Часть V. Америка
Лекция 49. Природа в мифах коренных американцев
Лекция 50. Мифология инуитов и северных лесов
Лекция 51. Сказания и ритуалы Лиги ирокезов
Лекция 52. Мифы о происхождении индейцев Юго-Востока
Лекция 53. Мифология индейцев Великих равнин
Лекция 54. Сказания индейцев Северо-Запада
Лекция 55. Миф восхождения навахо
Лекция 56. Сказания индейцев пуэбло
Лекция 57. Трикстеры коренных американцев
Лекция 58. Майя и «Пополь-Вух»
Лекция 59. Мифы ацтеков и Эрнан Кортес
Лекция 60. Мифология инков как имперский мандат
Словарь мифологических персонажей
Греческая традиция
Римская традиция
Кельтская традиция
Скандинавская традиция
Месопотамская традиция
Египетская традиция
Библейская традиция
Индийская традиция
Буддийская традиция
Персидская традиция
Зороастрийская традиция
Африканские традиции
Традиции Азии и Тихого океана
Традиции Северной Америки
Традиции Мезоамерики и Южной Америки
No comments yet. Be the first!