Макклимон - Великие мифологии мира

Курс «Великие мифологии мира» представляет собой монументальное академическое полотно из шестидесяти лекций, распределенных по пяти ключевым географическим и культурным регионам земли: Древней Европе, Ближнему Востоку и Южной Азии, Африке, Азии с Тихим океаном и Новому Свету. Зародившись в недрах образовательной платформы The Great Courses (The Teaching Company, 2015), этот цикл ставит перед собой масштабную и благородную цель — провести слушателя через грандиозную панораму священных нарративов человечества, исследуя сказания о происхождении вселенной, подвигах эпических богатырей, хитроумии трикстеров и тайнах загробного мира. От шумерского эпоса о Гильгамеше и вавилонской космогонии до «Пополь-Вух» майя и сказаний австралийских аборигенов авторы последовательно и методично раскрывают внутреннюю архитектонику каждого предания, избавляя аудиторию от поверхностного восприятия мифа как праздной выдумки и возвращая ему статус фундаментальной мировоззренческой матрицы традиционных обществ.

Для русскоязычного читателя, богослова и вдумчивого исследователя настоящее издание обретает особую герменевтическую и пастырскую ценность, служа надежным компасом в лабиринте всемирного религиозного наследия. В эпоху культурной поляризации и поверхностных заимствований детальное знакомство с подлинным контекстом древних мифов позволяет ясно различить отблески всеобщего Божьего откровения в языческом мире и увидеть ту духовную жажду искупления, которая на протяжении тысячелетий томила народы всех континентов. Исследуя, как древние культуры осмысляли грехопадение, утрату бессмертия, космический суд и надежду на грядущего избавителя, мы получаем зрелый апологетический инструментарий, позволяющий без страха и синкретизма вступать в содержательный диалог с современным миром, свидетельствуя о Том, Кто превосходит любые мифологические прообразы и воплощает в Себе чаяния всех народов земли.

Макклимон Кэтрин – Великие мифологии мира – Курс образовательного проекта The Great Courses

Соавторы: Джулиус Х. Бейли, Роберт Андре ЛаФлёр, Грант Л. Вот; пер. с англ. — Сиэтл; Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 578 с.: ил. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Макклимон Кэтрин – Великие мифологии мира – Содержание