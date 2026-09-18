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Чандлер - Модели библейского ученичества

Чандлер - Модели библейского ученичества
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Открытая кафедра (23 books)

Курс «Модели библейского ученичества» представляет собой фундаментальное академическое и практическое исследование природы, принципов и методов взращивания зрелых последователей Христа, изначально разработанное и прочитанное в стенах Школы богословия Риджентского университета. В основе курса лежит глубокий экзегетический и богословский анализ Великого поручения Иисуса Христа, данного Церкви для научения и преображения всех народов. Учебная программа последовательно ведет студента от ветхозаветных прообразов преемственности и духовного наставничества к совершенной педагогической модели Самого Христа в общении с двенадцатью апостолами, а затем — к стратегиям умножения учеников в первоапостольской церкви через служение Павла, Варнавы и Тимофея.

Главная богословская и практическая ценность данного курса заключается в преодолении фрагментарного и поверхностного понимания ученичества, сводящегося лишь к усвоению теоретических доктрин или исполнению формальных церковных обязанностей. Для русскоязычных читателей и служителей представленный материал открывает исключительно важную перспективу целостного формирования личности, предостерегая от крайностей сухого интеллектуализма и неконтролируемого эмоционализма. Рассматривая ученичество как органичный образ жизни, ориентированный на духовное воспроизводство и здоровые межличностные отношения, курс предлагает библейские инструменты для преодоления кризиса пастырского авторитаризма, исцеления общинных ран и созидания динамичной среды наставничества в реалиях постсоветского пространства и зарубежной диаспоры.

Чандлер Дайан Дж. – Модели библейского ученичества – Курс Риджентского университета

Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 139 с. — (Открытая кафедра : серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Чандлер Дайан Дж. – Модели библейского ученичества – Содержание

  1. О преподавателе

  2. О курсе

  3. Пример лидера: введение

    • Обзор серии «Основы для формирующихся лидеров»

  4. Пример лидера. Сессия 1: Иисус как наш образец в ученичестве

    • Призвание быть примером и сущность библейского ученичества

    • Духовный рост по аналогии с естественным взрослением человека

    • Пять фаз ученичества в служении Иисуса

  5. Пример лидера. Сессия 2: Прийти к нашему Образцу

    • Ученичество начинается с прихода ко Христу и отречения от себя

    • Преображение сердца через веру и Слово Божье

    • Преображение через прощение и пятигранную любовь

  6. Пример лидера. Сессия 3: Следовать за нашим Образцом — характер

    • Сущность христианского характера и кризисные испытания

    • Восемь ключевых сфер благочестивого характера

  7. Пример лидера. Сессия 4: Уподобляться нашему Образцу

    • Два аспекта послушания и четыре створных огня Божьего водительства

    • Духовные дисциплины: усвоение Писания, молитва и ходатайство

    • Пост, поклонение и благословение субботнего покоя

    • Свидетельство веры

    • Семь сфер библейского домостроительства

  8. Пример лидера. Сессия 5: Пребывать с нашим Образцом

    • Три аспекта подчинения и Божья защита через структуры власти

    • Здоровая подотчетность и принятие воспитательного исправления

    • Два источника духовной страсти и ревность по Богу

    • Четыре аспекта подлинного служения и служащее лидерство

    • Сокрушенность как Божий инструмент формирования служителя

    • Смысл страданий в следовании за Христом

  9. Пример лидера. Сессия 6: Идти как образец для других

    • Поручение Христа, выход из зоны комфорта и четыре грани наставничества

    • Все народы: достижение этнических групп силой Святого Духа

  10. Пример лидера. Сессия 7: Преодоление препятствий

  • Три врага ученичества: мир, плоть и дьявол — и победа над ними

  • Шесть распространенных препятствий и шесть путей их преодоления

  1. Генеральный план Иисуса по воспитанию учеников

  • Стратегия Иисуса: воспитание учеников

  • Избрание, общение и посвящение

  • Передача жизни и личный пример

  • Делегирование и наставническое сопровождение

  • Воспроизводство и Великое поручение

  1. Подходы к ученичеству

  • Три основных подхода к ученичеству

  • Изучение Слова Божьего в ученичестве

  • Программа «Альфа»

  • Программа «Жизнь по образу Учителя»

  • Целеустремленное ученичество

  • Материалы служения «Навигаторы» и авторские разработки

  1. Группы преображения жизни (LTG)

  • Сущность и цель групп преображения жизни

  • Организация группы и три составляющие LTG

  • Условия плодотворной работы

  • Порядок встречи и чтение Писания

  • Молитва между встречами и духовное умножение

  1. Подготовка и представление личного свидетельства

  • Практические принципы и личный пример обращения ко Христу

  1. Ученичество в современной культуре

  • От премодерна к постмодерну: динамика мировоззрений

  1. Молодежь: боевой клич за поколение

  • Кризис воцерковленности молодежи: данные группы Барны и Тома Райнера

  • Культурные вызовы эпохи постмодернизма и духовная брань за подростков

  • Воспитание наставников и пастырская молитва за новое поколение

Views 81
Rating 5.0 / 5
Added 18.09.2026
Author zealot
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 hours ago
Благодарю.

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