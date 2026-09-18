Чандлер - Модели библейского ученичества
Курс «Модели библейского ученичества» представляет собой фундаментальное академическое и практическое исследование природы, принципов и методов взращивания зрелых последователей Христа, изначально разработанное и прочитанное в стенах Школы богословия Риджентского университета. В основе курса лежит глубокий экзегетический и богословский анализ Великого поручения Иисуса Христа, данного Церкви для научения и преображения всех народов. Учебная программа последовательно ведет студента от ветхозаветных прообразов преемственности и духовного наставничества к совершенной педагогической модели Самого Христа в общении с двенадцатью апостолами, а затем — к стратегиям умножения учеников в первоапостольской церкви через служение Павла, Варнавы и Тимофея.
Главная богословская и практическая ценность данного курса заключается в преодолении фрагментарного и поверхностного понимания ученичества, сводящегося лишь к усвоению теоретических доктрин или исполнению формальных церковных обязанностей. Для русскоязычных читателей и служителей представленный материал открывает исключительно важную перспективу целостного формирования личности, предостерегая от крайностей сухого интеллектуализма и неконтролируемого эмоционализма. Рассматривая ученичество как органичный образ жизни, ориентированный на духовное воспроизводство и здоровые межличностные отношения, курс предлагает библейские инструменты для преодоления кризиса пастырского авторитаризма, исцеления общинных ран и созидания динамичной среды наставничества в реалиях постсоветского пространства и зарубежной диаспоры.
Чандлер Дайан Дж. – Модели библейского ученичества – Курс Риджентского университета
Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 139 с. — (Открытая кафедра : серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Чандлер Дайан Дж. – Модели библейского ученичества – Содержание
О преподавателе
О курсе
Пример лидера: введение
Обзор серии «Основы для формирующихся лидеров»
Пример лидера. Сессия 1: Иисус как наш образец в ученичестве
Призвание быть примером и сущность библейского ученичества
Духовный рост по аналогии с естественным взрослением человека
Пять фаз ученичества в служении Иисуса
Пример лидера. Сессия 2: Прийти к нашему Образцу
Ученичество начинается с прихода ко Христу и отречения от себя
Преображение сердца через веру и Слово Божье
Преображение через прощение и пятигранную любовь
Пример лидера. Сессия 3: Следовать за нашим Образцом — характер
Сущность христианского характера и кризисные испытания
Восемь ключевых сфер благочестивого характера
Пример лидера. Сессия 4: Уподобляться нашему Образцу
Два аспекта послушания и четыре створных огня Божьего водительства
Духовные дисциплины: усвоение Писания, молитва и ходатайство
Пост, поклонение и благословение субботнего покоя
Свидетельство веры
Семь сфер библейского домостроительства
Пример лидера. Сессия 5: Пребывать с нашим Образцом
Три аспекта подчинения и Божья защита через структуры власти
Здоровая подотчетность и принятие воспитательного исправления
Два источника духовной страсти и ревность по Богу
Четыре аспекта подлинного служения и служащее лидерство
Сокрушенность как Божий инструмент формирования служителя
Смысл страданий в следовании за Христом
Пример лидера. Сессия 6: Идти как образец для других
Поручение Христа, выход из зоны комфорта и четыре грани наставничества
Все народы: достижение этнических групп силой Святого Духа
Пример лидера. Сессия 7: Преодоление препятствий
Три врага ученичества: мир, плоть и дьявол — и победа над ними
Шесть распространенных препятствий и шесть путей их преодоления
Генеральный план Иисуса по воспитанию учеников
Стратегия Иисуса: воспитание учеников
Избрание, общение и посвящение
Передача жизни и личный пример
Делегирование и наставническое сопровождение
Воспроизводство и Великое поручение
Подходы к ученичеству
Три основных подхода к ученичеству
Изучение Слова Божьего в ученичестве
Программа «Альфа»
Программа «Жизнь по образу Учителя»
Целеустремленное ученичество
Материалы служения «Навигаторы» и авторские разработки
Группы преображения жизни (LTG)
Сущность и цель групп преображения жизни
Организация группы и три составляющие LTG
Условия плодотворной работы
Порядок встречи и чтение Писания
Молитва между встречами и духовное умножение
Подготовка и представление личного свидетельства
Практические принципы и личный пример обращения ко Христу
Ученичество в современной культуре
От премодерна к постмодерну: динамика мировоззрений
Молодежь: боевой клич за поколение
Кризис воцерковленности молодежи: данные группы Барны и Тома Райнера
Культурные вызовы эпохи постмодернизма и духовная брань за подростков
Воспитание наставников и пастырская молитва за новое поколение
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