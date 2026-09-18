Чандлер - Модели библейского ученичества

Курс «Модели библейского ученичества» представляет собой фундаментальное академическое и практическое исследование природы, принципов и методов взращивания зрелых последователей Христа, изначально разработанное и прочитанное в стенах Школы богословия Риджентского университета. В основе курса лежит глубокий экзегетический и богословский анализ Великого поручения Иисуса Христа, данного Церкви для научения и преображения всех народов. Учебная программа последовательно ведет студента от ветхозаветных прообразов преемственности и духовного наставничества к совершенной педагогической модели Самого Христа в общении с двенадцатью апостолами, а затем — к стратегиям умножения учеников в первоапостольской церкви через служение Павла, Варнавы и Тимофея.

Главная богословская и практическая ценность данного курса заключается в преодолении фрагментарного и поверхностного понимания ученичества, сводящегося лишь к усвоению теоретических доктрин или исполнению формальных церковных обязанностей. Для русскоязычных читателей и служителей представленный материал открывает исключительно важную перспективу целостного формирования личности, предостерегая от крайностей сухого интеллектуализма и неконтролируемого эмоционализма. Рассматривая ученичество как органичный образ жизни, ориентированный на духовное воспроизводство и здоровые межличностные отношения, курс предлагает библейские инструменты для преодоления кризиса пастырского авторитаризма, исцеления общинных ран и созидания динамичной среды наставничества в реалиях постсоветского пространства и зарубежной диаспоры.

Чандлер Дайан Дж. – Модели библейского ученичества – Курс Риджентского университета

Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 139 с. — (Открытая кафедра : серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Чандлер Дайан Дж. – Модели библейского ученичества – Содержание

О преподавателе О курсе Пример лидера: введение Обзор серии «Основы для формирующихся лидеров» Пример лидера. Сессия 1: Иисус как наш образец в ученичестве Призвание быть примером и сущность библейского ученичества

Духовный рост по аналогии с естественным взрослением человека

Пять фаз ученичества в служении Иисуса Пример лидера. Сессия 2: Прийти к нашему Образцу Ученичество начинается с прихода ко Христу и отречения от себя

Преображение сердца через веру и Слово Божье

Преображение через прощение и пятигранную любовь Пример лидера. Сессия 3: Следовать за нашим Образцом — характер Сущность христианского характера и кризисные испытания

Восемь ключевых сфер благочестивого характера Пример лидера. Сессия 4: Уподобляться нашему Образцу Два аспекта послушания и четыре створных огня Божьего водительства

Духовные дисциплины: усвоение Писания, молитва и ходатайство

Пост, поклонение и благословение субботнего покоя

Свидетельство веры

Семь сфер библейского домостроительства Пример лидера. Сессия 5: Пребывать с нашим Образцом Три аспекта подчинения и Божья защита через структуры власти

Здоровая подотчетность и принятие воспитательного исправления

Два источника духовной страсти и ревность по Богу

Четыре аспекта подлинного служения и служащее лидерство

Сокрушенность как Божий инструмент формирования служителя

Смысл страданий в следовании за Христом Пример лидера. Сессия 6: Идти как образец для других Поручение Христа, выход из зоны комфорта и четыре грани наставничества

Все народы: достижение этнических групп силой Святого Духа Пример лидера. Сессия 7: Преодоление препятствий

Три врага ученичества: мир, плоть и дьявол — и победа над ними

Шесть распространенных препятствий и шесть путей их преодоления

Генеральный план Иисуса по воспитанию учеников

Стратегия Иисуса: воспитание учеников

Избрание, общение и посвящение

Передача жизни и личный пример

Делегирование и наставническое сопровождение

Воспроизводство и Великое поручение

Подходы к ученичеству

Три основных подхода к ученичеству

Изучение Слова Божьего в ученичестве

Программа «Альфа»

Программа «Жизнь по образу Учителя»

Целеустремленное ученичество

Материалы служения «Навигаторы» и авторские разработки

Группы преображения жизни (LTG)

Сущность и цель групп преображения жизни

Организация группы и три составляющие LTG

Условия плодотворной работы

Порядок встречи и чтение Писания

Молитва между встречами и духовное умножение

Подготовка и представление личного свидетельства

Практические принципы и личный пример обращения ко Христу

Ученичество в современной культуре

От премодерна к постмодерну: динамика мировоззрений

Молодежь: боевой клич за поколение