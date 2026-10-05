Вандерблюмен - Софт-скиллы незаменимого лидера
«Софт-скиллы незаменимого лидера» Уильяма Вандерблюмена — практическая книга о двенадцати поведенческих качествах, которые, по наблюдениям автора, отличают наиболее востребованных и успешных руководителей и специалистов. Вандерблюмен опирается на более чем пятнадцатилетний опыт работы в executive search и на массив из более чем 30 000 собеседований с кандидатами на руководящие позиции. Его центральный тезис состоит в том, что высокая профессиональная ценность определяется не только знаниями, опытом и технической компетентностью. Существенную роль играют поведенческие привычки: скорость реакции, искренность, гибкость, способность решать проблемы и предвосхищать события, подготовленность, самосознание, любознательность, умение устанавливать связи и вызывать симпатию, продуктивность и целеустремленность.
Автор называет исключительно сильных кандидатов «Единорогами» и последовательно разбирает качества, благодаря которым они выделяются среди сопоставимых по квалификации специалистов. Каждая глава сочетает биографический пример, наблюдения из практики подбора персонала, результаты опросов, психологические и управленческие исследования, свидетельства самих руководителей и конкретные рекомендации по развитию соответствующего навыка. В результате книга представляет собой не столько теоретическое исследование лидерства, сколько руководство по развитию профессионального поведения в среде, где технические навыки все быстрее стандартизируются и автоматизируются, тогда как способность работать с людьми, принимать решения, адаптироваться, учиться и создавать доверие сохраняет особую ценность.
Вандерблюмен Уильям – Софт-скиллы незаменимого лидера – 12 шагов, чтобы всегда быть впереди
Вандерблюмен, Уильям. Софт-скиллы незаменимого лидера. 12 шагов, чтобы всегда быть впереди / Уильям Вандерблюмен ; пер. с англ. А. Сучковой. — Москва : МИФ, 2026. — (Скиллы для деловых людей).
ISBN 978-5-00250-180-9
Уильям Вандерблюмен – Софт-скиллы незаменимого лидера – Содержание
Информация от издательства
Предисловие
Введение. Идеальный кандидат
Глава 1. Реагируйте быстро
Глава 2. Будьте искренним
Глава 3. Будьте гибким
Глава 4. Решайте проблемы
Глава 5. Предвосхищайте события
Глава 6. Будьте подготовлены
Глава 7. Развивайте самосознание
Глава 8. Будьте любознательны
Глава 9. Устанавливайте связи
Глава 10. Вызывайте симпатию
Глава 11. Будьте продуктивны
Глава 12. Целеустремленность
Заключение. Что дальше?
Благодарности
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