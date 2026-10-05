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Вандерблюмен - Софт-скиллы незаменимого лидера

Вандерблюмен - Софт-скиллы незаменимого лидера
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Practical Psychology

«Софт-скиллы незаменимого лидера» Уильяма Вандерблюмена — практическая книга о двенадцати поведенческих качествах, которые, по наблюдениям автора, отличают наиболее востребованных и успешных руководителей и специалистов. Вандерблюмен опирается на более чем пятнадцатилетний опыт работы в executive search и на массив из более чем 30 000 собеседований с кандидатами на руководящие позиции. Его центральный тезис состоит в том, что высокая профессиональная ценность определяется не только знаниями, опытом и технической компетентностью. Существенную роль играют поведенческие привычки: скорость реакции, искренность, гибкость, способность решать проблемы и предвосхищать события, подготовленность, самосознание, любознательность, умение устанавливать связи и вызывать симпатию, продуктивность и целеустремленность.

Автор называет исключительно сильных кандидатов «Единорогами» и последовательно разбирает качества, благодаря которым они выделяются среди сопоставимых по квалификации специалистов. Каждая глава сочетает биографический пример, наблюдения из практики подбора персонала, результаты опросов, психологические и управленческие исследования, свидетельства самих руководителей и конкретные рекомендации по развитию соответствующего навыка. В результате книга представляет собой не столько теоретическое исследование лидерства, сколько руководство по развитию профессионального поведения в среде, где технические навыки все быстрее стандартизируются и автоматизируются, тогда как способность работать с людьми, принимать решения, адаптироваться, учиться и создавать доверие сохраняет особую ценность.

Вандерблюмен Уильям – Софт-скиллы незаменимого лидера – 12 шагов, чтобы всегда быть впереди

Вандерблюмен, Уильям. Софт-скиллы незаменимого лидера. 12 шагов, чтобы всегда быть впереди / Уильям Вандерблюмен ; пер. с англ. А. Сучковой. — Москва : МИФ, 2026. — (Скиллы для деловых людей).

ISBN 978-5-00250-180-9

Уильям Вандерблюмен – Софт-скиллы незаменимого лидера – Содержание

  • Информация от издательства

  • Предисловие

  • Введение. Идеальный кандидат

  • Глава 1. Реагируйте быстро

  • Глава 2. Будьте искренним

  • Глава 3. Будьте гибким

  • Глава 4. Решайте проблемы

  • Глава 5. Предвосхищайте события

  • Глава 6. Будьте подготовлены

  • Глава 7. Развивайте самосознание

  • Глава 8. Будьте любознательны

  • Глава 9. Устанавливайте связи

  • Глава 10. Вызывайте симпатию

  • Глава 11. Будьте продуктивны

  • Глава 12. Целеустремленность

  • Заключение. Что дальше?

  • Благодарности

  • Об авторе

  • МИФ Бизнес

  • Над книгой работали

  • Примечания

Views 52
Rating 5.0 / 5
Added 05.10.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 22 minutes ago
Благодарю.

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