Прочитав в первый раз рукопись книги «Как работает мозг», я спросил Дэвида Рока, можно ли дать ее моей жене и моим детям-подросткам. Написана книга очень понятно, мысли в ней изложены наглядно — а сюжет просто сказочный: сцены разыгрываются в обычной жизни, дома и на работе, причем по два раза (каждая сцена проигрывается второй раз, когда герои уже научились думать и действовать, «не забывая о мозге»). Научившись более глубоко понимать принципы работы своего сознания, герои получают возможность выбирать, как именно занять свой мозг и способность менять свои привычки.

Сознание - то, как мы регулируем потоки энергии и информации существует на базе мозга. Поэтому новая, только что народившаяся наука о мозге — естественное место для разработки более эффективных стратегий достижения успеха, в частности на работе. Дэвид Рок взял сложные концепции нейробиологии и познания и изложил их точно, но очень доступно. Он непосредственно общался сучеными, посещал лаборатории и провел сотни часов, разбираясь в том, как, по самым современным научным данным, мозг влияет на нашу жизнь.

Предложенные в книге методики — мощные инструменты, основанные на строгих научных данных и способные помочь каждому человеку, чем бы он ни занимался. Если вы простой сотрудник, то истории и данные, приведенные в этой книге, помогут вам стать более эффективным в работе и избежать физического и морального истощения. Если вы руководитель среднего звена, то полученная информация научит вас более корректно делегировать ответственность и успешно следить одновременно за несколькими проектами. А если вы руководитель, то представления о работе мозга помогут вам создать на предприятии такую организационную структуру, которая пробудит в ваших работниках гордость за свое дело, поможет им вложить в него больше сил, научит находить общий язык с коллегами.

Дэвид Рок - Мозг. Инструкция по применению

2013. - 374 с

ISBN 978-5-9614-4405-6 (рус.)

ISBN 978-0-06-177129-3 (англ.)

Дэвид Рок - Мозг. Инструкция по применению - Содержание

Предисловие

Введение

Сцена первая. Утренний вал электронных писем

Сцена вторая. Проект, о котором не хочется думать

Сцена третья. Как жонглировать пятью предметами

Сцена четвертая. Как сказать «нет» отвлекающим факторам

Сцена пятая. В поисках зоны наибольшей эффективности

Сцена шестая. Обходим тупики

АНТРАКТ: познакомьтесь с режиссером

Сцена седьмая. Сбитые с толку

Сцена восьмая. Пучина неуверенности

Сцена девятая. Когда ожидания выходят из-под контроля

Сцена десятая. Как превратить врагов в друзей

Сцена одиннадцатая. Когда все кажется несправедливым

Сцена двенадцатая. Битва за статус

Сцена тринадцатая. Когда другие не понимают, что происходит

Сцена четырнадцатая. Культура, которую нужно изменить

Выход на бис

Дополнительные источники информации

Благодарности

Глоссарий

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