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Рю - Вечер принадлежит мне

Рю - Вечер принадлежит мне
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Practical Psychology

Книга Рю Ханбин «Вечер принадлежит мне» посвящена не столько классическому тайм-менеджменту, сколько переосмыслению той части суток, которая остается человеку после работы. Отталкиваясь от собственного опыта эмоционального и физического истощения в начале профессиональной карьеры, автор предлагает перестать воспринимать будний день как целиком принадлежащий работе. Вечер становится «вторым днем» — временем, в котором можно вернуть себе автономию, заниматься любимыми делами, учиться, развивать хобби, поддерживать здоровье, создавать сторонние проекты и постепенно строить жизнь, не сводимую к профессиональной роли.

Практическая часть книги выстроена как последовательная система: сначала читателю предлагается определить личные цели и связать их со смыслом и собственными ценностями, затем научиться отслеживать и распределять время, а после — превращать выбранные действия в устойчивые привычки. Рю Ханбин разбирает планер-мандаларт, план действий, постфактум-учет времени, вечернее расписание, метод Помодоро, борьбу со смартфоном и бессмысленным интернет-серфингом, трекеры привычек и роль поддерживающих сообществ. Финальная часть посвящена кризисам мотивации, апатии, перфекционизму, завышенным ожиданиям и способности вовремя корректировать или вовсе оставлять цель. В приложение включены готовые шаблоны планеров, превращающие изложенную систему в практический рабочий инструмент.

Рю Ханбин – Вечер принадлежит мне – Корейское искусство жить полной жизнью после работы

Рю Ханбин. Вечер принадлежит мне: корейское искусство жить полной жизнью после работы / Рю Ханбин ; перевод с корейского Д. Ванюковой. — Москва : Эксмо, 2026. — 240 с. — (ZENLIFE. Азиатское искусство полноценной и счастливой жизни).

ISBN 978-5-04-223942-7

Рю Ханбин – Вечер принадлежит мне – Содержание

  • Введение. Новый день начинается в 18:00

    • Начало: караоке и книжные магазины

    • После работы начинается новый день

    • Вечер как время для себя

  • Часть 1. Будни только для работы? 4 вопроса, которые помогут изменить ваши еженедельные привычки

    • Зачем ждать выходных, если есть вечер?

      • Новый взгляд на день

      • Почему вечером можно успеть больше

      • Сила, позволяющая заниматься чем-то после работы

    • Буду ли я счастлива, если потрачу всю свою жизнь на работу?

      • День заканчивается, когда уходишь с работы? А что будет на пенсии?

      • Я не стремлюсь стать «лучшим сотрудником»

    • После работы я займусь тем, что мне нравится

      • Как выживать на протяжении 40 лет без дохода

      • Найдите то, что можно делать в одиночку

      • Утопия: зарабатывать любимым делом всю оставшуюся жизнь

      • Начнем сейчас: сторонний проект

    • Смогу ли я заниматься тем, чем хочу, когда уволюсь?

      • Трудоустройство — начало подготовки к увольнению?

      • Нельзя победить, загнав себя в угол

    • Совет. Ищите, чем заняться вечером после работы

  • Часть 2. Как вечер меняет утро. Что я получила, качественно проводя время вечером

    • Самооценка. Причины верить в себя

      • В поисках утраченной самооценки

      • Даже если сегодня на работе все пошло не так, я знаю себе цену

    • Дополнительный заработок: у меня есть работа, но мечтаю я о другом

      • У меня была другая мечта

      • Я не сделала свою мечту профессией, но…

      • Мечта не обязательно должна стать профессией

    • Я ставлю себя в центр работы и жизни

      • Жизнь по чужой указке

      • Я сама отвечаю за свою жизнь

    • Финансовая независимость. Мгновенное увеличение зарплаты в два раза

      • Пассивный доход как хобби

      • Если заниматься любимым делом, деньги придут сами

      • Прибыль — не единственная цель

    • Совет. Какой сторонний проект идеально подойдет именно вам

  • Часть 3. Дорожная карта постановки целей для продуктивного вечера. Первый этап создания вечерних привычек: постановка целей

    • Чтобы достичь целей, нужно найти смысл

      • Поиск смысла жизни

      • Есть ли смысл в вашей цели?

    • 4 шага, которые превратят ожидания в реальность

      • 4 шага к постановке целей

      • Использование планера-мандаларт

    • Как начать прямо сейчас

      • Лестница к цели: план действий

    • Если вы все еще стоите на старте и сомневаетесь

      • Ловушка под названием «осмотрительность»

      • Меньше думайте, действуйте быстрее

    • Совет. Как создавать цели, которые подходят именно вам

      • На что обращать внимание при постановке цели

      • Только достигнутая цель имеет смысл?

  • Часть 4. Как 24 часа превратить в 48: секреты тайм-менеджмента. Второй этап создания вечерних привычек: управление временем

    • Хочется сделать многое, но нет времени?

      • В поисках рассыпанных осколков времени

      • Почему нам всегда не хватает времени?

      • Управляйте временем осознанно

    • «Что я сделал за сегодня?» — ежедневная обратная связь

      • Каждый час записывайте, чем вы занимались

      • Как использовать планер для ведения записей постфактум

      • Получайте обратную связь и растите над собой

    • Как использовать вечернее время с умом: расписание

      • Когда и чем заниматься, чтобы достичь максимальной эффективности?

      • Расписание — не тюрьма, а помощник

    • Работайте, когда надо, отдыхайте, когда хочется! Метод Помодоро

      • Рассыпавшиеся апельсины

      • Метод Помодоро: 45 минут работы — 15 минут отдыха

    • Минимализм — способ меньше беспокоиться

      • Организуйте для себя абсолютно свободное время

      • Не срочные, но важные дела

    • Методы борьбы с бесполезной тратой времени

      • Отдых против траты времени

      • Смартфон стирает грань между работой и отдыхом

      • Не тратьте время, оправдываясь подготовкой

    • Совет. Умные инструменты для эффективного управления временем

  • Часть 5. Привычки, благодаря которым тело будет действовать само. Третий этап формирования вечернего распорядка: управление привычками

    • Если хотите заниматься чем-то регулярно, превратите это в рутину

      • 3 шага к раскрытию волшебной силы вечера

      • Начните с малого и простого

    • Не начинайте в дни, когда полны энтузиазма

      • Избыток мотивации может сделать только хуже

      • Перестаньте оправдываться и радуйтесь

      • Создание привычки — это не соревнование

      • Перестаньте говорить себе «Я должен»

    • Думайте как взрослый, действуйте как ребенок

      • Давайте веселиться

      • Сделайте свои результаты видимыми

    • Станьте тем, кем всегда мечтали быть

      • Измените свое представление о самом себе

      • Кто я? Замечательный человек!

      • Представьте себя крутым

    • Если идти с кем-то, можно пройти гораздо дальше

      • Окружите себя правильными людьми

      • Как правильно пользоваться силой сообществ

      • Вдвоем или в одиночку — оба пути хороши

    • Совет. Утренние ритуалы, заряжающие энергией на весь день

  • Часть 6. Если не хочется ничего, сделайте хотя бы что-то одно. 6 советов, которые помогут сохранить привычный распорядок дня в сложные периоды жизни

    • Если планы на вечер неожиданно изменились

      • В погоне за совершенством можно потерять все

      • Отложить на завтра? Или сделать чуть-чуть, но сегодня?

      • Прежде чем сдаться — пересмотрите цель

    • Если внезапно нахлынула апатия и усталость

      • Апатия? Ну вот опять!

      • Как преодолеть апатию и набраться сил

    • Если хочется все бросить

      • Цель — это компас, а не якорь

    • Если вы недовольны результатом, несмотря на приложенные усилия

      • Почему люди занимаются самобичеванием?

      • Есть цель, но нет действий

      • Есть действия, но ожидания слишком завышены

      • Алгоритм рефлексии без самобичевания и оправданий

    • Если перфекционизм мешает вам начать

      • Люди, которые с самого начала выкладываются по полной

      • Если уж начали, делайте стабильно, а не идеально

    • Если не хватает силы воли и слишком много оправданий

      • Не сила воли, а способность к действию

      • Не стоит перенапрягаться из-за мелочей

    • 3 вопроса, которые следует задать себе, если хочется все бросить

      • Сдаться или нет? Как принять решение

      • Сдаться — не значит проиграть

    • Совет. Как поддерживать хорошую физическую форму для продуктивного вечера

  • Заключение. Сегодня я снова с радостью занимаюсь своими делами

  • Приложение. Планеры для ваших новых вечерних привычек

    • Планер-мандаларт

    • Планер действий

    • Планер дня

    • Планер вечера

Views 63
Rating 5.0 / 5
Added 07.10.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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