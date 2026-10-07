Рю - Вечер принадлежит мне

Книга Рю Ханбин «Вечер принадлежит мне» посвящена не столько классическому тайм-менеджменту, сколько переосмыслению той части суток, которая остается человеку после работы. Отталкиваясь от собственного опыта эмоционального и физического истощения в начале профессиональной карьеры, автор предлагает перестать воспринимать будний день как целиком принадлежащий работе. Вечер становится «вторым днем» — временем, в котором можно вернуть себе автономию, заниматься любимыми делами, учиться, развивать хобби, поддерживать здоровье, создавать сторонние проекты и постепенно строить жизнь, не сводимую к профессиональной роли.

Практическая часть книги выстроена как последовательная система: сначала читателю предлагается определить личные цели и связать их со смыслом и собственными ценностями, затем научиться отслеживать и распределять время, а после — превращать выбранные действия в устойчивые привычки. Рю Ханбин разбирает планер-мандаларт, план действий, постфактум-учет времени, вечернее расписание, метод Помодоро, борьбу со смартфоном и бессмысленным интернет-серфингом, трекеры привычек и роль поддерживающих сообществ. Финальная часть посвящена кризисам мотивации, апатии, перфекционизму, завышенным ожиданиям и способности вовремя корректировать или вовсе оставлять цель. В приложение включены готовые шаблоны планеров, превращающие изложенную систему в практический рабочий инструмент.

Рю Ханбин – Вечер принадлежит мне – Корейское искусство жить полной жизнью после работы

Рю Ханбин. Вечер принадлежит мне: корейское искусство жить полной жизнью после работы / Рю Ханбин ; перевод с корейского Д. Ванюковой. — Москва : Эксмо, 2026. — 240 с. — (ZENLIFE. Азиатское искусство полноценной и счастливой жизни).

ISBN 978-5-04-223942-7

Рю Ханбин – Вечер принадлежит мне – Содержание