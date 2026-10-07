Рю - Вечер принадлежит мне
Книга Рю Ханбин «Вечер принадлежит мне» посвящена не столько классическому тайм-менеджменту, сколько переосмыслению той части суток, которая остается человеку после работы. Отталкиваясь от собственного опыта эмоционального и физического истощения в начале профессиональной карьеры, автор предлагает перестать воспринимать будний день как целиком принадлежащий работе. Вечер становится «вторым днем» — временем, в котором можно вернуть себе автономию, заниматься любимыми делами, учиться, развивать хобби, поддерживать здоровье, создавать сторонние проекты и постепенно строить жизнь, не сводимую к профессиональной роли.
Практическая часть книги выстроена как последовательная система: сначала читателю предлагается определить личные цели и связать их со смыслом и собственными ценностями, затем научиться отслеживать и распределять время, а после — превращать выбранные действия в устойчивые привычки. Рю Ханбин разбирает планер-мандаларт, план действий, постфактум-учет времени, вечернее расписание, метод Помодоро, борьбу со смартфоном и бессмысленным интернет-серфингом, трекеры привычек и роль поддерживающих сообществ. Финальная часть посвящена кризисам мотивации, апатии, перфекционизму, завышенным ожиданиям и способности вовремя корректировать или вовсе оставлять цель. В приложение включены готовые шаблоны планеров, превращающие изложенную систему в практический рабочий инструмент.
Рю Ханбин – Вечер принадлежит мне – Корейское искусство жить полной жизнью после работы
Рю Ханбин. Вечер принадлежит мне: корейское искусство жить полной жизнью после работы / Рю Ханбин ; перевод с корейского Д. Ванюковой. — Москва : Эксмо, 2026. — 240 с. — (ZENLIFE. Азиатское искусство полноценной и счастливой жизни).
ISBN 978-5-04-223942-7
Рю Ханбин – Вечер принадлежит мне – Содержание
Введение. Новый день начинается в 18:00
Начало: караоке и книжные магазины
После работы начинается новый день
Вечер как время для себя
Часть 1. Будни только для работы? 4 вопроса, которые помогут изменить ваши еженедельные привычки
Зачем ждать выходных, если есть вечер?
Новый взгляд на день
Почему вечером можно успеть больше
Сила, позволяющая заниматься чем-то после работы
Буду ли я счастлива, если потрачу всю свою жизнь на работу?
День заканчивается, когда уходишь с работы? А что будет на пенсии?
Я не стремлюсь стать «лучшим сотрудником»
После работы я займусь тем, что мне нравится
Как выживать на протяжении 40 лет без дохода
Найдите то, что можно делать в одиночку
Утопия: зарабатывать любимым делом всю оставшуюся жизнь
Начнем сейчас: сторонний проект
Смогу ли я заниматься тем, чем хочу, когда уволюсь?
Трудоустройство — начало подготовки к увольнению?
Нельзя победить, загнав себя в угол
Совет. Ищите, чем заняться вечером после работы
Часть 2. Как вечер меняет утро. Что я получила, качественно проводя время вечером
Самооценка. Причины верить в себя
В поисках утраченной самооценки
Даже если сегодня на работе все пошло не так, я знаю себе цену
Дополнительный заработок: у меня есть работа, но мечтаю я о другом
У меня была другая мечта
Я не сделала свою мечту профессией, но…
Мечта не обязательно должна стать профессией
Я ставлю себя в центр работы и жизни
Жизнь по чужой указке
Я сама отвечаю за свою жизнь
Финансовая независимость. Мгновенное увеличение зарплаты в два раза
Пассивный доход как хобби
Если заниматься любимым делом, деньги придут сами
Прибыль — не единственная цель
Совет. Какой сторонний проект идеально подойдет именно вам
Часть 3. Дорожная карта постановки целей для продуктивного вечера. Первый этап создания вечерних привычек: постановка целей
Чтобы достичь целей, нужно найти смысл
Поиск смысла жизни
Есть ли смысл в вашей цели?
4 шага, которые превратят ожидания в реальность
4 шага к постановке целей
Использование планера-мандаларт
Как начать прямо сейчас
Лестница к цели: план действий
Если вы все еще стоите на старте и сомневаетесь
Ловушка под названием «осмотрительность»
Меньше думайте, действуйте быстрее
Совет. Как создавать цели, которые подходят именно вам
На что обращать внимание при постановке цели
Только достигнутая цель имеет смысл?
Часть 4. Как 24 часа превратить в 48: секреты тайм-менеджмента. Второй этап создания вечерних привычек: управление временем
Хочется сделать многое, но нет времени?
В поисках рассыпанных осколков времени
Почему нам всегда не хватает времени?
Управляйте временем осознанно
«Что я сделал за сегодня?» — ежедневная обратная связь
Каждый час записывайте, чем вы занимались
Как использовать планер для ведения записей постфактум
Получайте обратную связь и растите над собой
Как использовать вечернее время с умом: расписание
Когда и чем заниматься, чтобы достичь максимальной эффективности?
Расписание — не тюрьма, а помощник
Работайте, когда надо, отдыхайте, когда хочется! Метод Помодоро
Рассыпавшиеся апельсины
Метод Помодоро: 45 минут работы — 15 минут отдыха
Минимализм — способ меньше беспокоиться
Организуйте для себя абсолютно свободное время
Не срочные, но важные дела
Методы борьбы с бесполезной тратой времени
Отдых против траты времени
Смартфон стирает грань между работой и отдыхом
Не тратьте время, оправдываясь подготовкой
Совет. Умные инструменты для эффективного управления временем
Часть 5. Привычки, благодаря которым тело будет действовать само. Третий этап формирования вечернего распорядка: управление привычками
Если хотите заниматься чем-то регулярно, превратите это в рутину
3 шага к раскрытию волшебной силы вечера
Начните с малого и простого
Не начинайте в дни, когда полны энтузиазма
Избыток мотивации может сделать только хуже
Перестаньте оправдываться и радуйтесь
Создание привычки — это не соревнование
Перестаньте говорить себе «Я должен»
Думайте как взрослый, действуйте как ребенок
Давайте веселиться
Сделайте свои результаты видимыми
Станьте тем, кем всегда мечтали быть
Измените свое представление о самом себе
Кто я? Замечательный человек!
Представьте себя крутым
Если идти с кем-то, можно пройти гораздо дальше
Окружите себя правильными людьми
Как правильно пользоваться силой сообществ
Вдвоем или в одиночку — оба пути хороши
Совет. Утренние ритуалы, заряжающие энергией на весь день
Часть 6. Если не хочется ничего, сделайте хотя бы что-то одно. 6 советов, которые помогут сохранить привычный распорядок дня в сложные периоды жизни
Если планы на вечер неожиданно изменились
В погоне за совершенством можно потерять все
Отложить на завтра? Или сделать чуть-чуть, но сегодня?
Прежде чем сдаться — пересмотрите цель
Если внезапно нахлынула апатия и усталость
Апатия? Ну вот опять!
Как преодолеть апатию и набраться сил
Если хочется все бросить
Цель — это компас, а не якорь
Если вы недовольны результатом, несмотря на приложенные усилия
Почему люди занимаются самобичеванием?
Есть цель, но нет действий
Есть действия, но ожидания слишком завышены
Алгоритм рефлексии без самобичевания и оправданий
Если перфекционизм мешает вам начать
Люди, которые с самого начала выкладываются по полной
Если уж начали, делайте стабильно, а не идеально
Если не хватает силы воли и слишком много оправданий
Не сила воли, а способность к действию
Не стоит перенапрягаться из-за мелочей
3 вопроса, которые следует задать себе, если хочется все бросить
Сдаться или нет? Как принять решение
Сдаться — не значит проиграть
Совет. Как поддерживать хорошую физическую форму для продуктивного вечера
Заключение. Сегодня я снова с радостью занимаюсь своими делами
Приложение. Планеры для ваших новых вечерних привычек
Планер-мандаларт
Планер действий
Планер дня
Планер вечера
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