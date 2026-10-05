Ильяхов - Большая книга про работу

«Большая книга про работу» Максима Ильяхова — практическое руководство для людей умственного труда, прежде всего тех, чья повседневность складывается из проектов, дедлайнов, переписки, мессенджеров, созвонов, переговоров и взаимодействия с командами. Книга выросла из материалов журнала «Кинжал», созданного в среде «Яндекс Практикума»: статьи были отобраны, переработаны и обновлены для книжного издания. Автор рассматривает не одну узкую профессиональную проблему, а целую экосистему современной офисной и удалённой работы — управление временем, многозадачность и прокрастинацию, планирование, коммуникацию с коллегами и клиентами, переговоры и отказы, мотивацию, лидерство, профессиональные границы, усталость и заботу о себе. Целевая аудитория определена предельно широко: специалисты, зарабатывающие преимущественно интеллектуальным трудом и проводящие значительную часть рабочего времени перед экраном.

Объединяющая идея книги состоит в отказе от героической модели работы, где хороший сотрудник обязан всё успевать, постоянно быть на связи, соглашаться с требованиями окружающих и компенсировать слабое управление собственным временем и здоровьем. Ильяхов предлагает смотреть на продуктивность как на систему решений: выбирать действительно важные задачи, сокращать ненужную многозадачность, договариваться о реалистичных сроках, фиксировать планы, выстраивать человеческие отношения, учиться говорить «нет», учитывать собственные ограничения и восстанавливаться. По мере продвижения от менеджмента задач и деловой коммуникации к мотивации, лидерству и заботе о себе книга постепенно расширяет предмет: вопрос «как лучше работать» превращается в вопрос о том, какую профессиональную и личную жизнь человек вообще хочет для себя построить. Сам автор подчёркивает модульный характер издания: главы можно читать последовательно или обращаться к ним как к отдельным ответам на конкретные рабочие ситуации.

Ильяхов Максим – Большая книга про работу – Как не страдать в найме и успевать жить

Ильяхов М. Большая книга про работу: Как не страдать в найме и успевать жить / Максим Ильяхов ; ил. Дарьи Захаровой. — М. : Альпина Паблишер, 2026. — 316 с.

ISBN 978-5-0063-0909-8

Максим Ильяхов – Большая книга про работу – Содержание