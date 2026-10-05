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Ильяхов - Большая книга про работу

Ильяхов - Большая книга про работу
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Practical Psychology

«Большая книга про работу» Максима Ильяхова — практическое руководство для людей умственного труда, прежде всего тех, чья повседневность складывается из проектов, дедлайнов, переписки, мессенджеров, созвонов, переговоров и взаимодействия с командами. Книга выросла из материалов журнала «Кинжал», созданного в среде «Яндекс Практикума»: статьи были отобраны, переработаны и обновлены для книжного издания. Автор рассматривает не одну узкую профессиональную проблему, а целую экосистему современной офисной и удалённой работы — управление временем, многозадачность и прокрастинацию, планирование, коммуникацию с коллегами и клиентами, переговоры и отказы, мотивацию, лидерство, профессиональные границы, усталость и заботу о себе. Целевая аудитория определена предельно широко: специалисты, зарабатывающие преимущественно интеллектуальным трудом и проводящие значительную часть рабочего времени перед экраном.

Объединяющая идея книги состоит в отказе от героической модели работы, где хороший сотрудник обязан всё успевать, постоянно быть на связи, соглашаться с требованиями окружающих и компенсировать слабое управление собственным временем и здоровьем. Ильяхов предлагает смотреть на продуктивность как на систему решений: выбирать действительно важные задачи, сокращать ненужную многозадачность, договариваться о реалистичных сроках, фиксировать планы, выстраивать человеческие отношения, учиться говорить «нет», учитывать собственные ограничения и восстанавливаться. По мере продвижения от менеджмента задач и деловой коммуникации к мотивации, лидерству и заботе о себе книга постепенно расширяет предмет: вопрос «как лучше работать» превращается в вопрос о том, какую профессиональную и личную жизнь человек вообще хочет для себя построить. Сам автор подчёркивает модульный характер издания: главы можно читать последовательно или обращаться к ним как к отдельным ответам на конкретные рабочие ситуации.

Ильяхов Максим – Большая книга про работу – Как не страдать в найме и успевать жить

Ильяхов М. Большая книга про работу: Как не страдать в найме и успевать жить / Максим Ильяхов ; ил. Дарьи Захаровой. — М. : Альпина Паблишер, 2026. — 316 с.

ISBN 978-5-0063-0909-8

Максим Ильяхов – Большая книга про работу – Содержание

  • Для кого эта книга и зачем?

  • Часть 1. Управление временем и своей работой

    • 1.1. Тайм-менеджмент — это не управление временем

    • 1.2. Вашу продуктивность обнуляет многозадачность

    • 1.3. Для тех, кто много отвлекается и прокрастинирует

    • 1.4. Зачем вам план: самое простое объяснение проектного планирования

    • 1.5. Почему на работе всё через одно место — и что с этим делать

    • 1.6. Как круто планировать: базовые инструменты, о которых не рассказали в универе

    • 1.7. Проектный парадокс: чем больше людей, тем дольше работа

    • 1.8. Что делать, чтобы не горело

    • 1.9. Как правильно косячить (под Новый год)

    • 1.10. За что мы тайно ненавидим чат-менеджмент. Главная менеджерская хворь, о которой не принято говорить

    • 1.11. Как получать от людей то, что вам нужно. Сборник менеджерской мудрости

  • Часть 2. Общение с коллегами и клиентами

    • 2.1. ТЗ — не то, чем кажется. Сказ о Вилларибо и Виллабаджо

    • 2.2. Как отказать боссу

    • 2.3. Клиент испоганил работу? Возможно, дело в картине мира

    • 2.4. Как общаться в мессенджерах: манифест нормальных людей

    • 2.5. Резко начинаем хорошо проводить встречи

    • 2.6. Как перестать ходить на ненужные встречи: пять проверенных методов

    • 2.7. Сияем на созвонах: быстрая пошаговая инструкция

    • 2.8. Пять мелочей в переписке, за которые вас хочется неистово обнять

    • 2.9. Как общаться с людьми, если они вас бесят

  • Часть 3. Переговоры и убеждение

    • 3.1. Три секретных вида оружия крутого переговорщика

    • 3.2. Самый сильный аргумент в переговорах

    • 3.3. Переговоры: как не дать себя прожать. Техника отказа, которая укрепляет отношения

    • 3.4. Как гарантированно побеждать в любом споре: на работе, в баре или в интернете

    • 3.5. Как говорить «нет» клиентам и коллегам

  • Часть 4. Мотивация

    • 4.1. На вас давит гора дел? Прочитайте эту главу

    • 4.2. Как нас дурят чужим успехом. Ода здоровому отношению к себе

    • 4.3. Пять способов прослыть молодцом в соцсетях. Вредные советы (но на самом деле полезные)

    • 4.4. Запросы во Вселенную: как они работают на самом деле

    • 4.5. В чём сила марафонов по исполнению желаний

    • 4.6. О людях, у которых что-то получилось

    • 4.7. Когда хочется и когда надо. Об утечке энергии и правильной мотивации

    • 4.8. Подойди к ней сегодня. Знак от Вселенной для мальчиков (и для девочек)

    • 4.9. Почему нужно заниматься тем, от чего прёт: с точки зрения науки

    • 4.10. Два секрета мастеров и других успешных людей

    • 4.11. У вас всё получится — в разумных пределах. Вот доказательства

  • Часть 5. Путь лидера

    • 5.1. Три качества лидера

    • 5.2. Три жертвы лидера

    • 5.3. Краткий гид по формированию, обучению и развитию команды

    • 5.4. Ваш руководитель — строгий или деспот?

  • Часть 6. Дружить с собой

    • 6.1. Как на самом деле нужно заботиться о себе

    • 6.2. О пользе гусей

    • 6.3. Как надеть пододеяльник, познать жизнь, прокачаться в работе и изменить судьбу

    • 6.4. Зачем мыть посуду и ходить за продуктами: пять причин

    • 6.5. Ваше последнее задание в этом году

  • Что дальше

Views 55
Rating 5.0 / 5
Added 05.10.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 hour ago
Благодарю.

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