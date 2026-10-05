Ильяхов - Большая книга про работу
«Большая книга про работу» Максима Ильяхова — практическое руководство для людей умственного труда, прежде всего тех, чья повседневность складывается из проектов, дедлайнов, переписки, мессенджеров, созвонов, переговоров и взаимодействия с командами. Книга выросла из материалов журнала «Кинжал», созданного в среде «Яндекс Практикума»: статьи были отобраны, переработаны и обновлены для книжного издания. Автор рассматривает не одну узкую профессиональную проблему, а целую экосистему современной офисной и удалённой работы — управление временем, многозадачность и прокрастинацию, планирование, коммуникацию с коллегами и клиентами, переговоры и отказы, мотивацию, лидерство, профессиональные границы, усталость и заботу о себе. Целевая аудитория определена предельно широко: специалисты, зарабатывающие преимущественно интеллектуальным трудом и проводящие значительную часть рабочего времени перед экраном.
Объединяющая идея книги состоит в отказе от героической модели работы, где хороший сотрудник обязан всё успевать, постоянно быть на связи, соглашаться с требованиями окружающих и компенсировать слабое управление собственным временем и здоровьем. Ильяхов предлагает смотреть на продуктивность как на систему решений: выбирать действительно важные задачи, сокращать ненужную многозадачность, договариваться о реалистичных сроках, фиксировать планы, выстраивать человеческие отношения, учиться говорить «нет», учитывать собственные ограничения и восстанавливаться. По мере продвижения от менеджмента задач и деловой коммуникации к мотивации, лидерству и заботе о себе книга постепенно расширяет предмет: вопрос «как лучше работать» превращается в вопрос о том, какую профессиональную и личную жизнь человек вообще хочет для себя построить. Сам автор подчёркивает модульный характер издания: главы можно читать последовательно или обращаться к ним как к отдельным ответам на конкретные рабочие ситуации.
Ильяхов Максим – Большая книга про работу – Как не страдать в найме и успевать жить
Ильяхов М. Большая книга про работу: Как не страдать в найме и успевать жить / Максим Ильяхов ; ил. Дарьи Захаровой. — М. : Альпина Паблишер, 2026. — 316 с.
ISBN 978-5-0063-0909-8
Максим Ильяхов – Большая книга про работу – Содержание
Для кого эта книга и зачем?
Часть 1. Управление временем и своей работой
1.1. Тайм-менеджмент — это не управление временем
1.2. Вашу продуктивность обнуляет многозадачность
1.3. Для тех, кто много отвлекается и прокрастинирует
1.4. Зачем вам план: самое простое объяснение проектного планирования
1.5. Почему на работе всё через одно место — и что с этим делать
1.6. Как круто планировать: базовые инструменты, о которых не рассказали в универе
1.7. Проектный парадокс: чем больше людей, тем дольше работа
1.8. Что делать, чтобы не горело
1.9. Как правильно косячить (под Новый год)
1.10. За что мы тайно ненавидим чат-менеджмент. Главная менеджерская хворь, о которой не принято говорить
1.11. Как получать от людей то, что вам нужно. Сборник менеджерской мудрости
Часть 2. Общение с коллегами и клиентами
2.1. ТЗ — не то, чем кажется. Сказ о Вилларибо и Виллабаджо
2.2. Как отказать боссу
2.3. Клиент испоганил работу? Возможно, дело в картине мира
2.4. Как общаться в мессенджерах: манифест нормальных людей
2.5. Резко начинаем хорошо проводить встречи
2.6. Как перестать ходить на ненужные встречи: пять проверенных методов
2.7. Сияем на созвонах: быстрая пошаговая инструкция
2.8. Пять мелочей в переписке, за которые вас хочется неистово обнять
2.9. Как общаться с людьми, если они вас бесят
Часть 3. Переговоры и убеждение
3.1. Три секретных вида оружия крутого переговорщика
3.2. Самый сильный аргумент в переговорах
3.3. Переговоры: как не дать себя прожать. Техника отказа, которая укрепляет отношения
3.4. Как гарантированно побеждать в любом споре: на работе, в баре или в интернете
3.5. Как говорить «нет» клиентам и коллегам
Часть 4. Мотивация
4.1. На вас давит гора дел? Прочитайте эту главу
4.2. Как нас дурят чужим успехом. Ода здоровому отношению к себе
4.3. Пять способов прослыть молодцом в соцсетях. Вредные советы (но на самом деле полезные)
4.4. Запросы во Вселенную: как они работают на самом деле
4.5. В чём сила марафонов по исполнению желаний
4.6. О людях, у которых что-то получилось
4.7. Когда хочется и когда надо. Об утечке энергии и правильной мотивации
4.8. Подойди к ней сегодня. Знак от Вселенной для мальчиков (и для девочек)
4.9. Почему нужно заниматься тем, от чего прёт: с точки зрения науки
4.10. Два секрета мастеров и других успешных людей
4.11. У вас всё получится — в разумных пределах. Вот доказательства
Часть 5. Путь лидера
5.1. Три качества лидера
5.2. Три жертвы лидера
5.3. Краткий гид по формированию, обучению и развитию команды
5.4. Ваш руководитель — строгий или деспот?
Часть 6. Дружить с собой
6.1. Как на самом деле нужно заботиться о себе
6.2. О пользе гусей
6.3. Как надеть пододеяльник, познать жизнь, прокачаться в работе и изменить судьбу
6.4. Зачем мыть посуду и ходить за продуктами: пять причин
6.5. Ваше последнее задание в этом году
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