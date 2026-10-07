Холлинс - Учиться самому легко

Самообразование стало одной из центральных компетенций современного человека: доступ к информации почти перестал быть проблемой, зато все острее встает вопрос о том, как выбирать материал, организовывать собственную учебу, удерживать мотивацию, понимать прочитанное и превращать разрозненные сведения в устойчивое знание. Питер Холлинс предлагает рассматривать самостоятельное обучение не как стихийное чтение книг и просмотр курсов, а как систему, в которой учащийся сам определяет направление движения, создает программу, проверяет свое понимание и отвечает за конечный результат.

Книга объединяет приемы организации обучения, обработки информации, конспектирования, самопроверки, чтения, критического мышления и самодисциплины. Холлинс последовательно проводит читателя от психологической готовности учиться через методы SQ3R, Корнелла и Фейнмана к осознанному чтению, планированию, постановке целей и исследовательской работе. Главная идея проста, но требовательна: доступность информации еще не означает образования; знание возникает тогда, когда человек активно взаимодействует с материалом, задает вопросы, объясняет его своими словами, проверяет источники, возвращается к пробелам и выстраивает собственную систему понимания.

Холлинс Питер – Учиться самому легко – Система быстрого усвоения новой информации

Пер. с англ. — Москва: Эксмо (Бомбора), 2025. — 224 с. — (Тренировка разума).

ISBN 978-5-04-213740-2

Холлинс Питер – Учиться самому легко – Содержание