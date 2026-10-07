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Холлинс - Учиться самому легко

Холлинс - Учиться самому легко
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Practical Psychology
Series Тренировка разума (1 book)

Самообразование стало одной из центральных компетенций современного человека: доступ к информации почти перестал быть проблемой, зато все острее встает вопрос о том, как выбирать материал, организовывать собственную учебу, удерживать мотивацию, понимать прочитанное и превращать разрозненные сведения в устойчивое знание. Питер Холлинс предлагает рассматривать самостоятельное обучение не как стихийное чтение книг и просмотр курсов, а как систему, в которой учащийся сам определяет направление движения, создает программу, проверяет свое понимание и отвечает за конечный результат.

Книга объединяет приемы организации обучения, обработки информации, конспектирования, самопроверки, чтения, критического мышления и самодисциплины. Холлинс последовательно проводит читателя от психологической готовности учиться через методы SQ3R, Корнелла и Фейнмана к осознанному чтению, планированию, постановке целей и исследовательской работе. Главная идея проста, но требовательна: доступность информации еще не означает образования; знание возникает тогда, когда человек активно взаимодействует с материалом, задает вопросы, объясняет его своими словами, проверяет источники, возвращается к пробелам и выстраивает собственную систему понимания.

Холлинс Питер – Учиться самому легко – Система быстрого усвоения новой информации

Пер. с англ. — Москва: Эксмо (Бомбора), 2025. — 224 с. — (Тренировка разума).
ISBN 978-5-04-213740-2

Холлинс Питер – Учиться самому легко – Содержание

  1. Глава первая. Основные правила

    • Традиционное образование или самообразование?

    • Пирамида успешного обучения

      • Уверенность

      • Подготовка

      • Обучение

    • Науки и искусства

    • Как захотеть учиться

      • Автономия

      • Мастерство

      • Цель

  2. Глава вторая. Как обрабатывать информацию

    • Метод SQ3R

      • Просмотреть

      • Расспросить

      • Прочесть

      • Воспроизвести

      • Пересмотреть

    • Метод Корнелла

    • Самообъяснение

    • Метод Фейнмана

      • Определиться с вопросом

      • Записать простыми словами свое понимание

      • Отметить пробелы в знаниях

      • Подобрать аналогию

  3. Глава третья. Как читать быстрее и запоминать больше

    • Не проговаривайте текст про себя

    • Тренировка для глаз

    • Беглый просмотр текста

    • Внимательность

    • «Как читать книги»

      • Начальный уровень

      • Ознакомительный уровень

      • Аналитический уровень

      • Синтопический уровень

  4. Глава четвертая. Необходимые навыки и привычки

    • План, расписание, цели

      • Подход Бенджамина Франклина

      • Ежедневное расписание

      • Постановка целей

      • Метод SMART

    • Как задавать вопросы и извлекать информацию

      • Критическое мышление

      • Проверка выводов и свидетельств

    • Исследование с нуля

      • Соберите сведения

      • Отсейте часть источников

      • Ищите закономерности и пересечения

      • Ищите противоположные мнения

      • Сложите целостное представление

    • Навык самодисциплины

  5. Выводы по главам

    • Основные правила

    • Как обрабатывать информацию

    • Как читать быстрее и запоминать больше

    • Необходимые навыки и привычки

Views 56
Rating 5.0 / 5
Added 07.10.2026
Author zealot
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5.0/5 (3)

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