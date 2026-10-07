Холлинс - Учиться самому легко
Самообразование стало одной из центральных компетенций современного человека: доступ к информации почти перестал быть проблемой, зато все острее встает вопрос о том, как выбирать материал, организовывать собственную учебу, удерживать мотивацию, понимать прочитанное и превращать разрозненные сведения в устойчивое знание. Питер Холлинс предлагает рассматривать самостоятельное обучение не как стихийное чтение книг и просмотр курсов, а как систему, в которой учащийся сам определяет направление движения, создает программу, проверяет свое понимание и отвечает за конечный результат.
Книга объединяет приемы организации обучения, обработки информации, конспектирования, самопроверки, чтения, критического мышления и самодисциплины. Холлинс последовательно проводит читателя от психологической готовности учиться через методы SQ3R, Корнелла и Фейнмана к осознанному чтению, планированию, постановке целей и исследовательской работе. Главная идея проста, но требовательна: доступность информации еще не означает образования; знание возникает тогда, когда человек активно взаимодействует с материалом, задает вопросы, объясняет его своими словами, проверяет источники, возвращается к пробелам и выстраивает собственную систему понимания.
Холлинс Питер – Учиться самому легко – Система быстрого усвоения новой информации
Пер. с англ. — Москва: Эксмо (Бомбора), 2025. — 224 с. — (Тренировка разума).
ISBN 978-5-04-213740-2
Холлинс Питер – Учиться самому легко – Содержание
Глава первая. Основные правила
Традиционное образование или самообразование?
Пирамида успешного обучения
Уверенность
Подготовка
Обучение
Науки и искусства
Как захотеть учиться
Автономия
Мастерство
Цель
Глава вторая. Как обрабатывать информацию
Метод SQ3R
Просмотреть
Расспросить
Прочесть
Воспроизвести
Пересмотреть
Метод Корнелла
Самообъяснение
Метод Фейнмана
Определиться с вопросом
Записать простыми словами свое понимание
Отметить пробелы в знаниях
Подобрать аналогию
Глава третья. Как читать быстрее и запоминать больше
Не проговаривайте текст про себя
Тренировка для глаз
Беглый просмотр текста
Внимательность
«Как читать книги»
Начальный уровень
Ознакомительный уровень
Аналитический уровень
Синтопический уровень
Глава четвертая. Необходимые навыки и привычки
План, расписание, цели
Подход Бенджамина Франклина
Ежедневное расписание
Постановка целей
Метод SMART
Как задавать вопросы и извлекать информацию
Критическое мышление
Проверка выводов и свидетельств
Исследование с нуля
Соберите сведения
Отсейте часть источников
Ищите закономерности и пересечения
Ищите противоположные мнения
Сложите целостное представление
Навык самодисциплины
Выводы по главам
Основные правила
Как обрабатывать информацию
Как читать быстрее и запоминать больше
Необходимые навыки и привычки
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