Щербатюк - Самодисциплина 2.0
«Самодисциплина 2.0» Николая Щербатюка — краткое практическое руководство по самоуправлению, адресованное людям, которые регулярно откладывают важные дела, теряют фокус, дают себе обещания и нарушают их, начинают изменения с чрезмерным энтузиазмом, а затем быстро возвращаются к прежнему поведению. Автор сознательно отказывается от модели дисциплины как постоянного волевого принуждения и строит книгу вокруг другой идеи: устойчивое поведение возникает тогда, когда человек понимает собственные механизмы сопротивления, формулирует конкретные цели, уменьшает порог входа в действие, защищает внимание, создаёт привычки и умеет возвращаться к системе после неизбежных срывов.
Книга организована как последовательная система взаимосвязанных инструментов. Сначала читателю предлагается наблюдать за «Внутренним Саботажником» с помощью «Дневника Саботажа», затем преодолевать стартовое сопротивление посредством «Правила 5 Минут», переводить желания в структурированные цели по методу «ОБЪЕКТИВ», выбирать три главных задачи дня, создавать защищённые интервалы работы с помощью «Таймера-Бункера», восстанавливать доверие к собственным обещаниям через маленькие победы, связывать новые привычки с уже существующими «Якорями», не допускать двух последовательных пропусков и формировать внутреннюю мотивацию. Финальная идея автора состоит в том, что дисциплина должна не уменьшать свободу человека, а освобождать его от зависимости от настроения, импульсивных желаний, хаоса и внешней повестки.
Щербатюк Николай – Самодисциплина 2.0 – Руководство по прокачке внутреннего Босса (без насилия над собой)
Щербатюк Н. Самодисциплина 2.0: Руководство по прокачке внутреннего Босса (без насилия над собой) / Н. Щербатюк. — «Автор», 2026. — 47 с.
Николай Щербатюк – Самодисциплина 2.0 – Содержание
Вступление: «Привет, мой недисциплинированный друг! Или как я перестал быть диванным экспертом»
Часть I. Узнай своего врага (и друга) — Внутреннее Сопротивление
Глава 1. Эй, кто здесь главный? Разговор с твоим внутренним Саботажником
Глава 2. Хроники прокрастинации: Как мы обманываем время, а оно — нас
Часть II. Перезагрузка системы — С чего начать и как не бросить на второй день
Глава 3. Архитектура цели: Как перестать плыть по течению и увидеть берег
Глава 4. Минимализм действий: Карта дня, которая работает, даже если ты не робот
Глава 5. Режим «НЕ беспокоить»: Как защитить своё время от себя и окружающих
Часть III. Запуск и поддержание: Дисциплина как образ жизни (а не пытка)
Глава 6. Сила обещаний: Как вернуть доверие к самому себе
Глава 7. Внутренний Автопилот: Создание привычек, которые работают за тебя
Глава 8. Стойкость в кризис: Что делать, когда всё идёт не по плану (а это бывает)
Часть IV. Ментальная прокачка: Психология самодисциплины
Глава 9. Битва за утро: Как перестать жалеть о вчерашнем и начать вставать вовремя
Глава 10. Награда или кнут? Система мотивации, которая не превратит тебя в циркача
Глава 11. Финальный аккорд: Самодисциплина как свобода, а не рабство
Эпилог: Дорога впереди
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