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Щербатюк - Самодисциплина 2.0

Щербатюк - Самодисциплина 2.0
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The Esxatos Theological Club
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Practical Psychology

«Самодисциплина 2.0» Николая Щербатюка — краткое практическое руководство по самоуправлению, адресованное людям, которые регулярно откладывают важные дела, теряют фокус, дают себе обещания и нарушают их, начинают изменения с чрезмерным энтузиазмом, а затем быстро возвращаются к прежнему поведению. Автор сознательно отказывается от модели дисциплины как постоянного волевого принуждения и строит книгу вокруг другой идеи: устойчивое поведение возникает тогда, когда человек понимает собственные механизмы сопротивления, формулирует конкретные цели, уменьшает порог входа в действие, защищает внимание, создаёт привычки и умеет возвращаться к системе после неизбежных срывов.

Книга организована как последовательная система взаимосвязанных инструментов. Сначала читателю предлагается наблюдать за «Внутренним Саботажником» с помощью «Дневника Саботажа», затем преодолевать стартовое сопротивление посредством «Правила 5 Минут», переводить желания в структурированные цели по методу «ОБЪЕКТИВ», выбирать три главных задачи дня, создавать защищённые интервалы работы с помощью «Таймера-Бункера», восстанавливать доверие к собственным обещаниям через маленькие победы, связывать новые привычки с уже существующими «Якорями», не допускать двух последовательных пропусков и формировать внутреннюю мотивацию. Финальная идея автора состоит в том, что дисциплина должна не уменьшать свободу человека, а освобождать его от зависимости от настроения, импульсивных желаний, хаоса и внешней повестки.

Щербатюк Николай – Самодисциплина 2.0 – Руководство по прокачке внутреннего Босса (без насилия над собой)

Щербатюк Н. Самодисциплина 2.0: Руководство по прокачке внутреннего Босса (без насилия над собой) / Н. Щербатюк. — «Автор», 2026. — 47 с.

Николай Щербатюк – Самодисциплина 2.0 – Содержание

  • Вступление: «Привет, мой недисциплинированный друг! Или как я перестал быть диванным экспертом»

  • Часть I. Узнай своего врага (и друга) — Внутреннее Сопротивление

    • Глава 1. Эй, кто здесь главный? Разговор с твоим внутренним Саботажником

    • Глава 2. Хроники прокрастинации: Как мы обманываем время, а оно — нас

  • Часть II. Перезагрузка системы — С чего начать и как не бросить на второй день

    • Глава 3. Архитектура цели: Как перестать плыть по течению и увидеть берег

    • Глава 4. Минимализм действий: Карта дня, которая работает, даже если ты не робот

    • Глава 5. Режим «НЕ беспокоить»: Как защитить своё время от себя и окружающих

  • Часть III. Запуск и поддержание: Дисциплина как образ жизни (а не пытка)

    • Глава 6. Сила обещаний: Как вернуть доверие к самому себе

    • Глава 7. Внутренний Автопилот: Создание привычек, которые работают за тебя

    • Глава 8. Стойкость в кризис: Что делать, когда всё идёт не по плану (а это бывает)

  • Часть IV. Ментальная прокачка: Психология самодисциплины

    • Глава 9. Битва за утро: Как перестать жалеть о вчерашнем и начать вставать вовремя

    • Глава 10. Награда или кнут? Система мотивации, которая не превратит тебя в циркача

    • Глава 11. Финальный аккорд: Самодисциплина как свобода, а не рабство

  • Эпилог: Дорога впереди

Views 44
Rating 5.0 / 5
Added 05.10.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 59 minutes ago
Благодарю.

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