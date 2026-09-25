Бріджес - Дисципліна благодаті - Божа і наша роль у прагненні до святості

«Дисципліна благодаті» Джеррі Бріджеса посвящена одному из центральных вопросов практического христианского богословия: как соотносятся Божья благодать и личные усилия верующего в процессе освящения. Автор отвергает две противоположные крайности — законничество, превращающее духовную жизнь в попытку заслужить Божье благоволение, и пассивное понимание благодати, при котором ответственность человека практически исчезает. Освящение совершается Святым Духом, однако верующий не остаётся безучастным: он призван пользоваться данными Богом средствами духовного роста, бороться с грехом, обновлять мышление, принимать осознанные решения, бодрствовать и подчинять свою жизнь Слову Божьему.

Отправной точкой всего рассуждения становится Евангелие, которое, по мысли Бріджеса, необходимо не только неверующему при обращении, но и христианину каждый день. Автор последовательно рассматривает оправдание, вменённую праведность Христа, единение со Христом и освобождение от господства греха, а затем переходит к практическим дисциплинам освящения: любви и послушанию, зависимости от Святого Духа, посвящению, формированию библейских убеждений, ежедневному выбору, умерщвлению греха, бодрствованию и прохождению жизненных испытаний. Книга соединяет реформатское понимание спасения с пастырской практикой и показывает, что благодать не отменяет дисциплину, а создаёт её основание, мотив и силу.

Бріджес Джеррі – Дисципліна благодаті – Божа і наша роль у прагненні до святості

Пер. з англ. Остап Гладкий. – К.: Єфетов О.В., 2026. – 272 с.

ISBN 978-966-8795-85-5

Бріджес Джеррі – Дисципліна благодаті – Содержание