Мэдден - От Иисуса к христианству
Христианская религия определила ход развития западной цивилизации, пожалуй, в большей степени, чем любая другая сила. Зародившись среди последователей странствующего проповедника из римской провинции Иудея, весть христианства распространилась по всему имперскому миру, стала официальной религией Рима, пережила падение этого могущественного государства и продолжает процветать по сей день, являясь ныне самой многочисленной религией в мире. Мэдден — От Иисуса к христианст…
В этом курсе мы исследуем, как движение, начавшееся столь скромно, сумело обратить в свою веру огромное число людей, одновременно стремясь определить и кодифицировать, во что именно надлежит верить его последователям. На раннем этапе истории догматы Церкви вовсе не были высечены в камне. В то самое время, когда христианство начинало распространяться по римскому миру, оно переживало напряженный период самоосмысления: раскольники, еретики и самозваные пророки пытались направить новую религию в угодное им русло. Под этим давлением ранняя Церковь сумела сформулировать свои основополагающие доктрины и тексты, которые и сегодня определяют ее центральные верования. Мэдден — От Иисуса к христианст…
Мэдден Томас Ф. – От Иисуса к христианству – История ранней Церкви
Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 205 с. : ил. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению). Курс Университета Сент-Луиса. Перевод выполнен по изданию: Thomas F. Madden, From Jesus to Christianity: A History of the Early Church, The Modern Scholar, Recorded Books, 2005. Мэдден — От Иисуса к христианст… Мэдден — От Иисуса к христианст…
Мэдден Томас Ф. – От Иисуса к христианству – Содержание
О преподавателе
О курсе
Введение
Лекция 1. Римский мир
Возвышение Рима и римская экспансия
Рим на Востоке: Помпей, Ирод и Иудея
Кризис Римской республики и возвышение военных вождей
От Республики к принципату Августа: установление Pax Romana
Религиозная картина Римской империи: политеизм, синкретизм и культ императора
Восточные мистерии и культ древности
Римский синкретизм перед загадкой иудейского монотеизма
Лекция 2. Иудея во времена Христа
Иудеи в римском мире и феномен монотеизма
«Боящиеся Бога» и притягательность иудаизма
Фарисеи, саддукеи, ессеи и зилоты
Синедрион, Ирод Великий и Иерусалимский храм
Римское налогообложение и вопрос о подати кесарю
Иудейская война и разрушение Иерусалима
Лекция 3. Эпоха апостолов
Исторические источники по эпохе ранней Церкви
Воскресение Христа, апостолы и Иерусалимская община
Антиохия, имя «христиане» и обращение Савла
Проповедь среди язычников
Апостол Павел, Закон Моисеев и Новый Завет
Иерусалимский собор и единство Церкви
Апостольские миссии
Лекция 4. Распространение христианства
Городские общины, таинства и жизнь первых христиан
Обособление от синагоги и разрыв с иудаизмом
Запись Евангелий, апостольское предание и формирование канона
Христианство во II веке и свидетельство Плиния Младшего
Социальный состав общин и положение женщин
География распространения христианства
Лекция 5. Организация ранней Церкви
Церковь, таинства и спасение
От апостолов и пророков к епископам, пресвитерам и диаконам
Служение диаконов и диаконис
Апостольское преемство
Рим, Антиохия и Александрия
Римская кафедра и основания ее первенства
Климент Римский и Ириней Лионский
Епископ Рима как «первый среди равных»
Лекция 6. Христианские ереси
Понятие ереси в ранней Церкви
Гностицизм, дуализм и докетизм
Маркион и проблема канона
Валентин и гностические евангелия
Монтанизм
Поместные соборы и реакция епископата
Апостольское предание и «правило веры»
Лекция 7. Ранние отцы Церкви
Христианство и греческая философия
Иустин Мученик и «семена Логоса»
Ириней Лионский
Тертуллиан Карфагенский
Климент Александрийский
Ориген: школа, экзегеза и «Против Цельса»
Лекция 8. Римские гонения
Причины римской нетерпимости к христианам
Нерон и первые гонения
Плиний Младший и Траян
Христианская апологетика
Гонение Деция
Диоклетиан и Великое гонение
Отступники, traditores и последствия гонений
Память о мучениках
Лекция 9. Обращение Константина
Константин и культ Непобедимого Солнца
Битва у Мульвиева моста
Миланский эдикт
Императорское покровительство Церкви
Вопрос об искренности обращения Константина
Донатистский раскол и Арльский собор
Арианский кризис
Первый Вселенский собор в Никее
Святая Елена и Иерусалим
Лекция 10. Христианство как государственная религия Рима
Основание Константинополя
Рост влияния христианства
Возобновление арианского спора и Афанасий Великий
Юлиан Отступник и попытка языческой реставрации
Феодосий I и Второй Вселенский собор
Третий канон Константинопольского собора
Искоренение арианства и ограничения язычества
Возникновение христианской империи
Лекция 11. Возникновение христианского монашества
Аскетизм и «бескровное мученичество»
Египетское отшельничество
Антоний Великий и анахоретская традиция
Пахомий и общежительное монашество
Аскетические крайности
Василий Великий и церковное устроение монашества
Симеон Столпник и сирийский аскетизм
Иоанн Кассиан, Мартин Турский и западное монашество
Бенедикт Нурсийский и его Устав
Лекция 12. Латинские отцы Церкви
Греческий Восток и латинский Запад
Амвросий Медиоланский
Церковь и императорская власть
Иероним Стридонский и Вульгата
Аврелий Августин: обращение и епископское служение
Полемика с манихейством, донатизмом и пелагианством
«О граде Божием» и христианская философия истории
Справедливая война
Августин об иудеях
Лекция 13. Христианство и падение Рима на Западе
Великое переселение народов
Экономический коллапс и депопуляция городов
Епископы и вакуум гражданской власти
Лев Великий и варварские нашествия
Германское арианство
Падение Западной империи
Хлодвиг и союз франков с римским христианством
Причины падения Рима и полемика с Эдуардом Гиббоном
Юстиниан и Равеннский экзархат
Григорий Великий
Христианизация Британских островов
Лекция 14. Вызовы с Востока
Политизация христологических споров
Антиохия, Александрия и Константинополь
Несторий и вопрос о двух природах Христа
Эфесский и Халкидонский соборы
Несторианство и монофизитство
Юстиниан и Святая София
Персидское нашествие и император Ираклий
Арабские завоевания и возникновение ислама
Падение Сирии, Египта, Северной Африки и Испании
Рим и Константинополь как два полюса средневекового христианства
Библиография
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