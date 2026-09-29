Мэдден - От Иисуса к христианству

Христианская религия определила ход развития западной цивилизации, пожалуй, в большей степени, чем любая другая сила. Зародившись среди последователей странствующего проповедника из римской провинции Иудея, весть христианства распространилась по всему имперскому миру, стала официальной религией Рима, пережила падение этого могущественного государства и продолжает процветать по сей день, являясь ныне самой многочисленной религией в мире. Мэдден — От Иисуса к христианст…

В этом курсе мы исследуем, как движение, начавшееся столь скромно, сумело обратить в свою веру огромное число людей, одновременно стремясь определить и кодифицировать, во что именно надлежит верить его последователям. На раннем этапе истории догматы Церкви вовсе не были высечены в камне. В то самое время, когда христианство начинало распространяться по римскому миру, оно переживало напряженный период самоосмысления: раскольники, еретики и самозваные пророки пытались направить новую религию в угодное им русло. Под этим давлением ранняя Церковь сумела сформулировать свои основополагающие доктрины и тексты, которые и сегодня определяют ее центральные верования. Мэдден — От Иисуса к христианст…

Мэдден Томас Ф. – От Иисуса к христианству – История ранней Церкви

Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 205 с. : ил. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению). Курс Университета Сент-Луиса. Перевод выполнен по изданию: Thomas F. Madden, From Jesus to Christianity: A History of the Early Church, The Modern Scholar, Recorded Books, 2005. Мэдден — От Иисуса к христианст… Мэдден — От Иисуса к христианст…

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