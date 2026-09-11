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Эрман - После Нового Завета

Эрман - После Нового Завета
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, Biblical Studies, Theology, History, Religious Studies Atheism
Series Открытая кафедра (17 books)

Курс Барта Д. Эрмана посвящен тому периоду истории христианства, который начинается там, где обычно заканчивается знакомство большинства читателей с ранней Церковью: после создания новозаветных книг и до эпохи великих соборов. В центре внимания находятся древнейшие внебиблейские христианские памятники — Первое и Второе послания Климента, письма Игнатия Антиохийского, Послание и Мученичество Поликарпа, «Дидахе», Послание Варнавы, фрагменты Папия, «Пастырь» Гермы и «Послание к Диогнету». Через них прослеживается становление церковного устройства, христианского канона, богословского языка, литургической практики и самосознания общин конца I–II века.

Особая ценность курса заключается в стремлении читать эти произведения прежде всего как исторические источники своей эпохи. Они позволяют увидеть раннее христианство не как уже завершенную систему догматов и институтов, а как живое движение, внутри которого обсуждались границы церковного авторитета, природа Христа, отношение к иудаизму, смысл мученичества, крещения и Евхаристии, критерии авторитетного Писания и надежда на близкое пришествие Царства Божьего. Русское издание рассчитано прежде всего на служителей, преподавателей и студентов богословия, которым важно понять переход от апостольского поколения к Церкви II века.

Эрман Барт Д. – После Нового Завета – Писания мужей апостольских

Курс Университета Северной Каролины ; пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 236 с. — (Открытая кафедра : серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Эрман Барт Д. – После Нового Завета – Содержание

  1. О преподавателе

  2. О курсе

  3. Лекции

    • Лекция 1. Введение в корпус Апостольских мужей

    • Лекция 2. Первое послание Климента

    • Лекция 3. Церковное устройство в раннем христианстве

    • Лекция 4. Послания Игнатия Антиохийского

    • Лекция 5. Доктринальные проблемы в ранней Церкви

    • Лекция 6. Иные доктринальные споры в ранней Церкви

    • Лекция 7. Послание Поликарпа к Филиппийцам

    • Лекция 8. Авторитетные тексты в ранней Церкви

    • Лекция 9. Мученичество Поликарпа

    • Лекция 10. Гонения на христиан

    • Лекция 11. Церковный устав: Дидахе, или Учение двенадцати апостолов

    • Лекция 12. Священнодействия в ранней Церкви: Крещение и Евхаристия

    • Лекция 13. Послание Варнавы и полемика против иудеев

    • Лекция 14. Зарождение христианского антииудаизма

    • Лекция 15. Второе послание Климента: древнейшая христианская проповедь

    • Лекция 16. Использование Писания в ранней Церкви

    • Лекция 17. Папий: раннехристианский толкователь

    • Лекция 18. Устное предание в раннем христианстве

    • Лекция 19. «Пастырь» Гермы: апокалипсис

    • Лекция 20. Апокалипсисы в раннем христианстве

    • Лекция 21. «Послание к Диогнету»: апологетика

    • Лекция 22. Апологетика в раннем христианстве

    • Лекция 23. Корпус Апостольских мужей как собрание

    • Лекция 24. Апостольские мужи и протоортодоксия

  4. Приложение

    • Хронология

Views 88
Rating 5.0 / 5
Added 11.09.2026
Author zealot
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 16 hours ago
Благодарю.

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