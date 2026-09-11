Эрман - После Нового Завета
Курс Барта Д. Эрмана посвящен тому периоду истории христианства, который начинается там, где обычно заканчивается знакомство большинства читателей с ранней Церковью: после создания новозаветных книг и до эпохи великих соборов. В центре внимания находятся древнейшие внебиблейские христианские памятники — Первое и Второе послания Климента, письма Игнатия Антиохийского, Послание и Мученичество Поликарпа, «Дидахе», Послание Варнавы, фрагменты Папия, «Пастырь» Гермы и «Послание к Диогнету». Через них прослеживается становление церковного устройства, христианского канона, богословского языка, литургической практики и самосознания общин конца I–II века.
Особая ценность курса заключается в стремлении читать эти произведения прежде всего как исторические источники своей эпохи. Они позволяют увидеть раннее христианство не как уже завершенную систему догматов и институтов, а как живое движение, внутри которого обсуждались границы церковного авторитета, природа Христа, отношение к иудаизму, смысл мученичества, крещения и Евхаристии, критерии авторитетного Писания и надежда на близкое пришествие Царства Божьего. Русское издание рассчитано прежде всего на служителей, преподавателей и студентов богословия, которым важно понять переход от апостольского поколения к Церкви II века.
Эрман Барт Д. – После Нового Завета – Писания мужей апостольских
Курс Университета Северной Каролины ; пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 236 с. — (Открытая кафедра : серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Эрман Барт Д. – После Нового Завета – Содержание
О преподавателе
О курсе
Лекции
Лекция 1. Введение в корпус Апостольских мужей
Лекция 2. Первое послание Климента
Лекция 3. Церковное устройство в раннем христианстве
Лекция 4. Послания Игнатия Антиохийского
Лекция 5. Доктринальные проблемы в ранней Церкви
Лекция 6. Иные доктринальные споры в ранней Церкви
Лекция 7. Послание Поликарпа к Филиппийцам
Лекция 8. Авторитетные тексты в ранней Церкви
Лекция 9. Мученичество Поликарпа
Лекция 10. Гонения на христиан
Лекция 11. Церковный устав: Дидахе, или Учение двенадцати апостолов
Лекция 12. Священнодействия в ранней Церкви: Крещение и Евхаристия
Лекция 13. Послание Варнавы и полемика против иудеев
Лекция 14. Зарождение христианского антииудаизма
Лекция 15. Второе послание Климента: древнейшая христианская проповедь
Лекция 16. Использование Писания в ранней Церкви
Лекция 17. Папий: раннехристианский толкователь
Лекция 18. Устное предание в раннем христианстве
Лекция 19. «Пастырь» Гермы: апокалипсис
Лекция 20. Апокалипсисы в раннем христианстве
Лекция 21. «Послание к Диогнету»: апологетика
Лекция 22. Апологетика в раннем христианстве
Лекция 23. Корпус Апостольских мужей как собрание
Лекция 24. Апостольские мужи и протоортодоксия
Приложение
Хронология
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