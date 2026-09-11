Эрман - После Нового Завета

Курс Барта Д. Эрмана посвящен тому периоду истории христианства, который начинается там, где обычно заканчивается знакомство большинства читателей с ранней Церковью: после создания новозаветных книг и до эпохи великих соборов. В центре внимания находятся древнейшие внебиблейские христианские памятники — Первое и Второе послания Климента, письма Игнатия Антиохийского, Послание и Мученичество Поликарпа, «Дидахе», Послание Варнавы, фрагменты Папия, «Пастырь» Гермы и «Послание к Диогнету». Через них прослеживается становление церковного устройства, христианского канона, богословского языка, литургической практики и самосознания общин конца I–II века.

Особая ценность курса заключается в стремлении читать эти произведения прежде всего как исторические источники своей эпохи. Они позволяют увидеть раннее христианство не как уже завершенную систему догматов и институтов, а как живое движение, внутри которого обсуждались границы церковного авторитета, природа Христа, отношение к иудаизму, смысл мученичества, крещения и Евхаристии, критерии авторитетного Писания и надежда на близкое пришествие Царства Божьего. Русское издание рассчитано прежде всего на служителей, преподавателей и студентов богословия, которым важно понять переход от апостольского поколения к Церкви II века.

Эрман Барт Д. – После Нового Завета – Писания мужей апостольских

Курс Университета Северной Каролины ; пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 236 с. — (Открытая кафедра : серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Эрман Барт Д. – После Нового Завета – Содержание