Толковая Библия священнослужителя - Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам – Том 11

Одиннадцатый том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён четырём Павловым посланиям — Галатам, Ефесянам, Филиппийцам и Колоссянам. Центральными темами тома становятся оправдание верой и свобода от законничества, Божий замысел примирения и природа Церкви, христианское единство и смирение, радость и стойкость в испытаниях, превосходство Христа над всякими религиозными и философскими альтернативами, а также практическая жизнь верующего в Духе.

Издание построено прежде всего как рабочий инструмент проповедника и руководителя библейской группы. Каждый значимый отрывок сопровождается подробным тематическим планом, последовательным комментарием, многочисленными параллельными местами Писания и практическими «мыслями» для применения текста. Вводные разделы дают сведения об историческом фоне, адресатах, обстоятельствах написания и главных богословских темах каждого послания, а предметные указатели позволяют использовать том как справочник при подготовке проповедей и занятий.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам – Том 11

Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – ISCI, 2021. – 454 с. – (Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет; т. 11).

ISBN: 978-1-957360-03-4

Толковая Библия священнослужителя – Содержание