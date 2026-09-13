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Толковая Библия священнослужителя - Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам – Том 11

Толковая Библия священнослужителя - Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам – Том 11
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Homiletics, Reference
Series Толковая Библия священнослужителя (6 books)

Одиннадцатый том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён четырём Павловым посланиям — Галатам, Ефесянам, Филиппийцам и Колоссянам. Центральными темами тома становятся оправдание верой и свобода от законничества, Божий замысел примирения и природа Церкви, христианское единство и смирение, радость и стойкость в испытаниях, превосходство Христа над всякими религиозными и философскими альтернативами, а также практическая жизнь верующего в Духе.

Издание построено прежде всего как рабочий инструмент проповедника и руководителя библейской группы. Каждый значимый отрывок сопровождается подробным тематическим планом, последовательным комментарием, многочисленными параллельными местами Писания и практическими «мыслями» для применения текста. Вводные разделы дают сведения об историческом фоне, адресатах, обстоятельствах написания и главных богословских темах каждого послания, а предметные указатели позволяют использовать том как справочник при подготовке проповедей и занятий.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам – Том 11

Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – ISCI, 2021. – 454 с. – (Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет; т. 11).
ISBN: 978-1-957360-03-4

Толковая Библия священнослужителя – Содержание

  • Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя

  • Послание святого апостола Павла к Галатам

    • Введение

    • План Послания к Галатам

    • I. Приветствие, 1:1–9

      • Божий посланник и Его полномочия — Павел, 1:1–5

      • Единственное послание Бога — Евангелие Христа, 1:6–9

    • II. Подтверждение посланника Божия и послания, 1:10–2:21

      • Жизнь служителя Божия полностью изменилась, 1:10–16

      • Служитель ставил следование за Богом на первое место, 1:17–24

      • Служитель защищал Евангелие, 2:1–10

      • Служитель провозгласил Евангелие тем, кто отпал, 2:11–21

    • III. Доказательство того, что человек может быть оправдан верою только, а не своими делами, 3:1–4:7

      • Доказательство опыта верующего, 3:1–5

      • Доказательство Писания, 3:6–14

      • Доказательство Завета Господа и обетования, 3:15–18

      • Доказательство бессилия Закона, 3:19–22

      • Доказательство того, что вера делает для нас, 3:23–29

      • Доказательство Христа и исполнения времени, 4:1–7

    • IV. Пятикратное обращение к оправданию одной только верой, 4:8–5:12

      • Обращение 1: нет пути назад, 4:8–11

      • Обращение 2: одобрение доброго обращения со служителем Божиим, 4:12–20

      • Обращение 3: слушайте, что действительно гласит Закон, 4:21–31

      • Обращение 4: твёрдо стойте в свободе Христовой, 5:1–6

      • Обращение 5: повинуйтесь истине, 5:7–12

    • V. Жизнь и хождение верующего в свободе и Духе, 5:13–6:18

      • Величайший закон в жизни верующего: любовь, 5:13–15

      • Хождение, побеждающее величайшего врага в жизни: вожделения плоти, 5:16–21

      • Хождение с характером Божиим: плод Духа, 5:22–26

      • Хождение, которое поддерживает оступившегося брата, 6:1–5

      • Хождение, делающее добро наставнику, посев и жатва, 6:6–10

      • Хождение, которое хвалится крестом Христовым, 6:11–18

    • Предметный указатель

  • Послание святого апостола Павла к Ефесянам

    • Введение

    • План Послания к Ефесянам

    • Приветствие: Божие призвание, 1:1–2

    • I. Извечное Божие предопределение верующего христианина, 1:3–23

      • Божии благословения, 1:3–14

      • Знание Бога, 1:15–18

      • Божие могущество, явленное в возвеличении Христа, 1:19–23

    • II. Жизнь верующего христианина, 2:1–22

      • Жизнь верующего до обращения: жизнь без Христа, 2:1–3

      • Обращение верующего. Действие милости Божией, 2:4–7

      • Обращение верующего. Действие благодати Божией — спасение, 2:8–10

      • Память о жизни с момента прихода Христа: примирение и мир, 2:11–18

      • Память о том, кто ты есть: шесть образов Церкви, 2:19–22

    • III. Извечное Божие предназначение верующего христианина, 3:1–21

      • Новое тело людей: великая тайна Христа, 3:1–13

      • Зрелый верующий во Христе: великая молитва, 3:14–21

    • IV. Жизнь верующего христианина, 4:1–6:9

      • Верующий должен быть достойным своего призвания, 4:1–6

      • Верующий должен использовать свои дары, 4:7–16

      • Верующий должен отличаться от язычников, 4:17–24

      • Верующий должен сбросить одежды ветхого человека, 4:25–32

      • Верующий должен подражать Богу, 5:1–7

      • Верующий должен быть чадом света, 5:8–14

      • Верующий должен быть внимательным и точным, 5:15–21

      • Верующие жена и муж должны жить в духе подчинения и любви, 5:22–33

      • Верующие дети и родители должны находиться под властью Бога, 6:1–4

      • Верующие раб и господин (работники и наниматели) должны находиться под властью Бога, 6:5–9

    • V. Борьба верующего христианина, 6:10–24

      • Вооружение воина-христианина, 6:10–20

      • Примеры преданных воинов-христиан, 6:21–24

    • Предметный указатель

  • Послание святого апостола Павла к Филиппийцам

    • Введение

    • План Послания к Филиппийцам

    • I. Отличительные черты народа Божия, 1:1–30

      • Некоторые отличительные черты христиан, 1:1–2

      • Черты духовно зрелых верующих, 1:3–11

      • Черты духовно зрелого свидетеля Христова, 1:12–19

      • Черты истинного верующего христианина, 1:20–26

      • Черты истинной христианской Церкви, 1:27–30

    • II. Шаги к единству, 2:1–18

      • Христос — черты Его жизни в нас, 2:1–4

      • Смирение, 2:5–11

      • Свершение своего спасения или избавления, 2:12–18

    • III. Примеры жизни некоторых верующих христиан, 2:19–30

      • Пример Тимофея — молодого человека, добровольно занимавшего второстепенное место в служении, 2:19–24

      • Пример Епафродита, ни лентяя и ни труса, 2:25–30

    • IV. «Давление» на верующего христианина, 3:1–21

      • Следите за собой, 3:1–3

      • Личное свидетельство Павла: отвергать самоправедность и искать совершенства, 3:4–16

      • Отметить тех, кто служит примером, 3:17–21

    • V. Секрет мира — мира Самого Бога, 4:1–9

      • Шаги к миру: стоять твёрдо, единство, радость и кротость, 4:1–5

      • Шаги к миру: молитва и положительное мышление, 4:6–9

    • VI. Уважение хороших христианских взаимоотношений, 4:10–23

      • Уважение к церкви, возобновившей своё жертвенное даяние, 4:10–19

      • Уважение к Богу и христианам, 4:20–23

    • Предметный указатель

  • Послание святого апостола Павла к Колоссянам

    • Введение

    • План Послания к Колоссянам

    • I. Основания жизни верующего, 1:1–11

      • Основания христианской веры, 1:1–2

      • Столпы христианской жизни, 1:3–8

      • Великие прошения и молитвы, 1:9–11

    • II. Христос — возлюбленный Сын Божий, 1:12–23

      • Бог и человек: что Он совершил для людей, 1:12–14

      • Бог и Христос. Личность Христа, 1:15

      • Христос — Творец, 1:16–17

      • Христос — Глава Церкви, 1:18–19

      • Христос — Примиритель всего сущего, 1:20–23

    • III. Нужды Церкви, 1:24–2:7

      • Служитель, неустанно трудящийся на благо Церкви, 1:24–29

      • Отличительные черты духовно зрелой церкви, 2:1–7

    • IV. Противоположность между Христом и ересями, 2:8–23

      • Противоположность Христа ложной философии и астрологии, 2:8–10

      • Противоположность Христа ложным религиям, 2:11–12

      • Противоположность Христа человеческому представлению о грехе и законе, о зле и духах, 2:13–15

      • Противоположность Христа различным правилам, ритуалам и спиритизму, 2:16–19

      • Критика мирской философии и изобретённых людьми путей к Богу, 2:20–23

    • V. Требования к христианской жизни. Истинный характер, 3:1–17

      • Основание новой жизни христианина, 3:1–4

      • Требования новой жизни верующего, 3:5–11

      • Одеяние верующего в его новой жизни, 3:12–14

      • Сердце верующего в его новой жизни, 3:15–17

    • VI. Ответственность верующего, 3:18–4:6

      • Верующий и его семья, 3:18–21

      • Верующий и его работа, 3:22–4:1

      • Верующий и его жизнь исповедания веры и молитвы, 4:2–6

    • VII. Заключение. Примеры некоторых замечательных христиан, 4:7–18

    • Предметный указатель

Views 43
Rating 5.0 / 5
Added 13.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 16 hours ago
Благодарю.

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