Толковая Библия священнослужителя - Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам – Том 11
Одиннадцатый том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён четырём Павловым посланиям — Галатам, Ефесянам, Филиппийцам и Колоссянам. Центральными темами тома становятся оправдание верой и свобода от законничества, Божий замысел примирения и природа Церкви, христианское единство и смирение, радость и стойкость в испытаниях, превосходство Христа над всякими религиозными и философскими альтернативами, а также практическая жизнь верующего в Духе.
Издание построено прежде всего как рабочий инструмент проповедника и руководителя библейской группы. Каждый значимый отрывок сопровождается подробным тематическим планом, последовательным комментарием, многочисленными параллельными местами Писания и практическими «мыслями» для применения текста. Вводные разделы дают сведения об историческом фоне, адресатах, обстоятельствах написания и главных богословских темах каждого послания, а предметные указатели позволяют использовать том как справочник при подготовке проповедей и занятий.
Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам – Том 11
Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – ISCI, 2021. – 454 с. – (Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет; т. 11).
ISBN: 978-1-957360-03-4
Толковая Библия священнослужителя – Содержание
Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя
Послание святого апостола Павла к Галатам
Введение
План Послания к Галатам
I. Приветствие, 1:1–9
Божий посланник и Его полномочия — Павел, 1:1–5
Единственное послание Бога — Евангелие Христа, 1:6–9
II. Подтверждение посланника Божия и послания, 1:10–2:21
Жизнь служителя Божия полностью изменилась, 1:10–16
Служитель ставил следование за Богом на первое место, 1:17–24
Служитель защищал Евангелие, 2:1–10
Служитель провозгласил Евангелие тем, кто отпал, 2:11–21
III. Доказательство того, что человек может быть оправдан верою только, а не своими делами, 3:1–4:7
Доказательство опыта верующего, 3:1–5
Доказательство Писания, 3:6–14
Доказательство Завета Господа и обетования, 3:15–18
Доказательство бессилия Закона, 3:19–22
Доказательство того, что вера делает для нас, 3:23–29
Доказательство Христа и исполнения времени, 4:1–7
IV. Пятикратное обращение к оправданию одной только верой, 4:8–5:12
Обращение 1: нет пути назад, 4:8–11
Обращение 2: одобрение доброго обращения со служителем Божиим, 4:12–20
Обращение 3: слушайте, что действительно гласит Закон, 4:21–31
Обращение 4: твёрдо стойте в свободе Христовой, 5:1–6
Обращение 5: повинуйтесь истине, 5:7–12
V. Жизнь и хождение верующего в свободе и Духе, 5:13–6:18
Величайший закон в жизни верующего: любовь, 5:13–15
Хождение, побеждающее величайшего врага в жизни: вожделения плоти, 5:16–21
Хождение с характером Божиим: плод Духа, 5:22–26
Хождение, которое поддерживает оступившегося брата, 6:1–5
Хождение, делающее добро наставнику, посев и жатва, 6:6–10
Хождение, которое хвалится крестом Христовым, 6:11–18
Предметный указатель
Послание святого апостола Павла к Ефесянам
Введение
План Послания к Ефесянам
Приветствие: Божие призвание, 1:1–2
I. Извечное Божие предопределение верующего христианина, 1:3–23
Божии благословения, 1:3–14
Знание Бога, 1:15–18
Божие могущество, явленное в возвеличении Христа, 1:19–23
II. Жизнь верующего христианина, 2:1–22
Жизнь верующего до обращения: жизнь без Христа, 2:1–3
Обращение верующего. Действие милости Божией, 2:4–7
Обращение верующего. Действие благодати Божией — спасение, 2:8–10
Память о жизни с момента прихода Христа: примирение и мир, 2:11–18
Память о том, кто ты есть: шесть образов Церкви, 2:19–22
III. Извечное Божие предназначение верующего христианина, 3:1–21
Новое тело людей: великая тайна Христа, 3:1–13
Зрелый верующий во Христе: великая молитва, 3:14–21
IV. Жизнь верующего христианина, 4:1–6:9
Верующий должен быть достойным своего призвания, 4:1–6
Верующий должен использовать свои дары, 4:7–16
Верующий должен отличаться от язычников, 4:17–24
Верующий должен сбросить одежды ветхого человека, 4:25–32
Верующий должен подражать Богу, 5:1–7
Верующий должен быть чадом света, 5:8–14
Верующий должен быть внимательным и точным, 5:15–21
Верующие жена и муж должны жить в духе подчинения и любви, 5:22–33
Верующие дети и родители должны находиться под властью Бога, 6:1–4
Верующие раб и господин (работники и наниматели) должны находиться под властью Бога, 6:5–9
V. Борьба верующего христианина, 6:10–24
Вооружение воина-христианина, 6:10–20
Примеры преданных воинов-христиан, 6:21–24
Предметный указатель
Послание святого апостола Павла к Филиппийцам
Введение
План Послания к Филиппийцам
I. Отличительные черты народа Божия, 1:1–30
Некоторые отличительные черты христиан, 1:1–2
Черты духовно зрелых верующих, 1:3–11
Черты духовно зрелого свидетеля Христова, 1:12–19
Черты истинного верующего христианина, 1:20–26
Черты истинной христианской Церкви, 1:27–30
II. Шаги к единству, 2:1–18
Христос — черты Его жизни в нас, 2:1–4
Смирение, 2:5–11
Свершение своего спасения или избавления, 2:12–18
III. Примеры жизни некоторых верующих христиан, 2:19–30
Пример Тимофея — молодого человека, добровольно занимавшего второстепенное место в служении, 2:19–24
Пример Епафродита, ни лентяя и ни труса, 2:25–30
IV. «Давление» на верующего христианина, 3:1–21
Следите за собой, 3:1–3
Личное свидетельство Павла: отвергать самоправедность и искать совершенства, 3:4–16
Отметить тех, кто служит примером, 3:17–21
V. Секрет мира — мира Самого Бога, 4:1–9
Шаги к миру: стоять твёрдо, единство, радость и кротость, 4:1–5
Шаги к миру: молитва и положительное мышление, 4:6–9
VI. Уважение хороших христианских взаимоотношений, 4:10–23
Уважение к церкви, возобновившей своё жертвенное даяние, 4:10–19
Уважение к Богу и христианам, 4:20–23
Предметный указатель
Послание святого апостола Павла к Колоссянам
Введение
План Послания к Колоссянам
I. Основания жизни верующего, 1:1–11
Основания христианской веры, 1:1–2
Столпы христианской жизни, 1:3–8
Великие прошения и молитвы, 1:9–11
II. Христос — возлюбленный Сын Божий, 1:12–23
Бог и человек: что Он совершил для людей, 1:12–14
Бог и Христос. Личность Христа, 1:15
Христос — Творец, 1:16–17
Христос — Глава Церкви, 1:18–19
Христос — Примиритель всего сущего, 1:20–23
III. Нужды Церкви, 1:24–2:7
Служитель, неустанно трудящийся на благо Церкви, 1:24–29
Отличительные черты духовно зрелой церкви, 2:1–7
IV. Противоположность между Христом и ересями, 2:8–23
Противоположность Христа ложной философии и астрологии, 2:8–10
Противоположность Христа ложным религиям, 2:11–12
Противоположность Христа человеческому представлению о грехе и законе, о зле и духах, 2:13–15
Противоположность Христа различным правилам, ритуалам и спиритизму, 2:16–19
Критика мирской философии и изобретённых людьми путей к Богу, 2:20–23
V. Требования к христианской жизни. Истинный характер, 3:1–17
Основание новой жизни христианина, 3:1–4
Требования новой жизни верующего, 3:5–11
Одеяние верующего в его новой жизни, 3:12–14
Сердце верующего в его новой жизни, 3:15–17
VI. Ответственность верующего, 3:18–4:6
Верующий и его семья, 3:18–21
Верующий и его работа, 3:22–4:1
Верующий и его жизнь исповедания веры и молитвы, 4:2–6
VII. Заключение. Примеры некоторых замечательных христиан, 4:7–18
Предметный указатель
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