Памятники византийской литературы – Том II
Тысячелетняя византийская культура представляет одну из ключевых связующих стадий между античной и средневековой цивилизациями. Возникнув на греческой основе, она одновременно сохраняла и перерабатывала античное наследие, развивалась в христианской культурной среде и взаимодействовала со славянским, армянским, грузинским, арабским и персидским мирами. Второй том «Памятников византийской литературы» охватывает период с IX по XV век — от послеиконоборческой эпохи и Македонского возрождения до последних десятилетий Византийской империи и падения Константинополя.
Начиная с IX века византийская литература заметно меняется: наряду с традиционной историографией, агиографией, богословием, риторикой и эпистолографией развиваются народный героический эпос, любовный роман, драматизированная и повествовательная сатира, усиливается проникновение разговорного языка в письменность. В книгу включены произведения Фотия, Симеона Метафраста, Симеона Нового Богослова, Михаила Пселла, Анны Комнины, Феодора Продрома, Никифора Влеммида, Феодора Метохита, Никифора Григоры, Григория Паламы и других авторов, а также «Армурис», «Дигенис Акрит», византийские романы, эпиграммы, басни, народная сатира и плачи о падении Константинополя.
Памятники византийской литературы – Том II – IX–XV века
Отв. ред. Л. А. Фрейберг. – М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2025. – 576 с.: ил.
ISBN 978-5-906543-29-5
Памятники византийской литературы – Том II – Содержание
От редакции
Византийская литература второй половины IX–XII вв.
Византийская литература второй половины IX–XII вв. — Л. А. Фрейберг
Литература эпохи Македонской династии
Литература эпохи Комнинов
Фотий
Похвальное слово христолюбивому владыке Василию
Множество книг, или Библиотека (Мириобиблион)
Арефа Кесарийский
Хиросфакт, или Ненавистник чародейства
Никифор, патриарх Константинопольский
Краткая история после царствования Маврикия (Бревиарий)
Симеон Магистр (Логофет)
Хронография
Константин Порфирогенет
О церемониях при византийском дворе
Симеон Метафраст
Житие, обращение в христианство Галактиона и Эпистимии, и мученичество их
Житие и мученичество святых Киприана и Юстины
Житие Евгения и дочери его Марии
Византийская эпическая поэма
Армурис
Дигенис Акрит
Симеон Новый Богослов
Из «Гимнов Божественной любви»
Поучение I
Главы практические и теологические
Михаил Пселл
Хронография
Похвала Италу
О стиле некоторых сочинений
О всяческой науке
Письма
Кекавмен
Стратегикон
Слово увещательное к царю
Псевдо-Исихий (Гесихий)
О мудрецах, прославившихся своей ученостью
Никифор Вриенний
Исторические записки
Анна Комнина
Алексиада
Иоанн Киннам
Обзор дел императора Иоанна Комнина и деяний императора Мануила Комнина
Феодор Продром
Речь «О языке орфанотрофа и номофилака, господина Алексея Аристина»
Письма
Война кошек и мышей
Схеды о мыши
Птохо-Продром
О дурной жене
О монастырской жизни
«Христос-Страстотерпец»
Михаил Аплухир
Драматий
Евстафий Солунский
Из комментариев к «Одиссее»
О пленении латинянами города Фессалоники
Михаил Глика
Стихи грамматика Михаила Глики, написанные в тюрьме
Иоанн Цец
События догомеровского времени
События гомеровского времени
События послегомеровского времени
«Книга Синтипы»
Книга философа Синтипы
Никита Евгениан
Повесть о Дросилле и Харикле
Византийская эпиграмма IX–XII вв.
Лев Философ
Комита Схоластик
Арефа Кесарийский
Иоанн Кириот (Геометр)
Христофор Митиленский
Иоанн Мавропод
Монах Иаков
Николай Калликл
Феодор Продром
Византийская литература XIII–XV вв.
Византийская литература XIII–XV вв. — Т. В. Попова
Литература Никейской империи
Литература Эпирского деспотата
Литература Трапезундской империи
Литература эпохи Палеологов
Иоанн Апокавк
Судебные постановления
Никифор Влеммид
Стихи на рождение Иоанна, сына Феодора Ласкариса
Избранные места из автобиографии
Отказ Влеммида от патриаршества
Георгий Акрополит
На смерть Ирины, супруги Иоанна III
Мануил Фил
Из поэмы «О свойствах животных»
Николай Ириник
Тетрастихи по случаю бракосочетания Иоанна Дуки и Анны
Феодор Метохит
О Плутархе
Иосиф Ракендит
Краткое слово о себе самом
Риторика
Никифор Григора
Ромейская история
Письма
Григорий Палама
Гомилия 1
Гомилия 35
Главы физические, теологические, этические и практические
Из анонимной церковной лирики неизвестного времени
Стихира на Иоанна Златоуста
Тропарь отпустительный Григорию Богослову
Стихира на архангела Михаила
Кондак отпустительный Григорию Паламе
«Повесть о подвигах Александра»
Иоанн Педиасим
Желание
Роман о Каллимахе и Хрисоррое
Любовная повесть о Каллимахе и Хрисоррое
«Ахиллеида»
Письмо Ахилла Поликсене
«Родосские песни любви»
Вступление к «Родосским песням любви»
Сгослов
«Звериные» и «растительные» мотивы в низовой литературе
Превосходное повествование про осла, волка и лиса
Плодослов
Басни
Стихотворные басни из Парижской рукописи
Басни-новеллы из Флорентинской и Афинской рукописей
Поэма «Плач о падении Константинополя»
Плач о падении Константинополя
Дука
Плач о падении Константинополя
Список сокращений
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