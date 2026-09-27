Тысячелетняя византийская культура представляет одну из ключевых связующих стадий между античной и средневековой цивилизациями. Возникнув на греческой основе, она одновременно сохраняла и перерабатывала античное наследие, развивалась в христианской культурной среде и взаимодействовала со славянским, армянским, грузинским, арабским и персидским мирами. Второй том «Памятников византийской литературы» охватывает период с IX по XV век — от послеиконоборческой эпохи и Македонского возрождения до последних десятилетий Византийской империи и падения Константинополя.

Начиная с IX века византийская литература заметно меняется: наряду с традиционной историографией, агиографией, богословием, риторикой и эпистолографией развиваются народный героический эпос, любовный роман, драматизированная и повествовательная сатира, усиливается проникновение разговорного языка в письменность. В книгу включены произведения Фотия, Симеона Метафраста, Симеона Нового Богослова, Михаила Пселла, Анны Комнины, Феодора Продрома, Никифора Влеммида, Феодора Метохита, Никифора Григоры, Григория Паламы и других авторов, а также «Армурис», «Дигенис Акрит», византийские романы, эпиграммы, басни, народная сатира и плачи о падении Константинополя.

Памятники византийской литературы – Том II – IX–XV века

Отв. ред. Л. А. Фрейберг. – М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2025. – 576 с.: ил.

ISBN 978-5-906543-29-5

Памятники византийской литературы – Том II – Содержание