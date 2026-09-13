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Толковая Библия священнослужителя - Деяния Апостолов – Том 7

Толковая Библия священнослужителя - Деяния Апостолов – Том 7
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Homiletics, Educational
Series Толковая Библия священнослужителя (6 books)

Седьмой том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён книге Деяний Апостолов — новозаветному повествованию о становлении и распространении ранней Церкви от Иерусалима до Рима. В центре комментария находятся вознесение Христа, Пятидесятница и действие Святого Духа, проповедь Петра и Павла, жизнь первой христианской общины, гонения и мученичество, обращение Савла, включение язычников в Церковь, Иерусалимский собор и три великих миссионерских путешествия Павла. Сквозной темой становится исполнение программы Деян. 1:8: свидетельство о Христе движется из Иерусалима через Иудею и Самарию «до края земли».

Издание предназначено прежде всего для пасторов, проповедников, преподавателей Библии и руководителей церковных групп. Каждый значимый отрывок сопровождается тематическим планом, последовательным комментарием, параллельными местами Писания и практическими выводами для церковного служения. Особое место занимают темы Святого Духа, благовестия, миссии, церковного руководства, молитвы, единства, преодоления этнических и религиозных предрассудков и спасения по благодати. В начале тома помещены карты трёх миссионерских путешествий Павла и его последнего пути в Рим.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Деяния Апостолов – Том 7

Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – ISCI, 2021. – 504 с. – (Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет; т. 7).
ISBN: 978-1-957360-07-2

Толковая Библия священнослужителя – Деяния Апостолов – Содержание

  • Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя

  • Карты миссионерских путешествий Павла

    • Первое большое миссионерское путешествие Павла: Кипр и Галатия

    • Второе большое миссионерское путешествие Павла: Европа

    • Третье большое миссионерское путешествие Павла: Малая Азия и Европа

    • Последнее путешествие Павла в Рим

  • Деяния Апостолов

    • Вступление

    • План Деяний Апостолов

  • I. Великие дни ожидания, 1:1–26

    • Земное служение Иисуса, 1:1–5

    • Последний день пребывания Иисуса на земле, 1:6–11

    • Судьба Иуды и избрание замены ему — избрание церковных руководителей, 1:12–26

  • II. Рождение Церкви и её рост, 2:1–7:60

    • День Пятидесятницы и излитие Святого Духа — рождение Церкви, 2:1–13

    • Первая проповедь. Благовестие, 2:14–24

    • Первая проповедь. Доказательства воскресения Иисуса, 2:25–36

    • Первая проповедь. Условия спасения, 2:37–40

    • Первая Церковь: её отличительные черты, 2:41–47

    • Первое получившее известность чудо: уроки для свидетельства, 3:1–11

    • Вторая проповедь: уроки для проповедования, 3:12–26

    • Первое гонение на Церковь, 4:1–22

    • Церковь, победоносная в гонениях, 4:23–31

    • Верующие первой Церкви: условия совместной жизни, 4:32–37

    • Первый грех и смятение в Церкви: грех неискренности, 5:1–11

    • Второе гонение на Церковь, 5:12–42

    • Первые административные вопросы: избрание первых диаконов, 6:1–7

    • Стефан, первый мученик. Примерный человек, 6:8–15

    • Стефан, первый мученик. Трагическая история Израиля, 7:1–53

    • Стефан, первый мученик. Исследование темы мученичества, 7:54–60

  • III. Рассеяние Церкви: миссионерские начинания в Иудее и Самарии, 8:1–9:31

    • Рассеяние верующих: как Бог использует гонения, 8:1–4

    • Великое возрождение Самарии, 8:5–25

    • Великая миссия для отдельного человека: свидетельство эфиопскому евнуху, 8:26–40

    • Борьба Савла с Господом: как обращение изменяет жизнь человека, 9:1–9

    • Приготовление Савла: нужды новообращённого, 9:10–18

    • Начало свидетельства Павла, 9:19–22

    • Предзнаменование великих страданий Павла, 9:23–30

    • Состояние Церкви: какой должна быть Церковь, 9:31

  • IV. Рассеяние Церкви: Пётр совершает первое великое миссионерское служение для язычников, 9:32–11:18

    • Служение в Лидде: исцеление Энея, 9:32–35

    • Служение в Иоппии: воскрешение Тавифы, 9:36–43

    • Кесария. Как преодолевать предрассудки, 10:1–33

    • Кесария. Проповедь мира, 10:34–43

    • Кесария. Принятие Святого Духа, 10:44–48

    • Обретение глобального видения, 11:1–18

  • V. Рассеяние Церкви: Бог руководит Церковью, 11:19–12:25

    • Первая великая церковь христиан из язычников: Антиохия, 11:19–30

    • Иерусалимская Церковь и гонения Ирода, 12:1–25

  • VI. Первая великая миссия Павла для язычников: путешествие на Кипр и в Галатию, 13:1–14:28

    • Варнава и Павел, первые миссионеры, 13:1–3

    • Остров Кипр: начало миссионерского благовествования, 13:4–13

    • Антиохия Писидийская: проповедь Павла, 13:14–41

    • Антиохия Писидийская: реакция на Благую весть, 13:42–52

    • Икония: образец благовествования и свидетельства, 14:1–7

    • Листра: благовествование язычникам, 14:8–20

    • Дервия и обратное путешествие: укрепление церквей, 14:21–28

  • VII. Великий Иерусалимский собор: миссия Павла подвергнута сомнению, 15:1–35

    • Возникают разногласия: вопросы о спасении, 15:1–5

    • Начало Иерусалимского собора: великое возвещение о спасении, 15:6–22

    • Официальное решение собора, 15:23–35

  • VIII. Вторая великая миссия Павла для язычников: путешествие в Европу, 15:36–18:22

    • Спор Павла и Варнавы, 15:36–41

    • Возвращение в Галатию, 16:1–5

    • Асия и Македония: призыв к всемирному благовествованию, 16:6–11

    • Филиппы: Лидия, первая обращённая в Европе, 16:12–15

    • Филиппы: служанка-прорицательница и заключение Павла и Силы, 16:16–24

    • Филиппы: тюремный страж и спасение, 16:25–40

    • Фессалоника: весть, изменяющая представления о мире, 17:1–9

    • Верия: благородные слушатели, 17:10–15

    • Афины: Павел среди философов, 17:16–21

    • Афины: благовествование языческому миру, 17:22–34

    • Коринф: стойкость христианского служителя, 18:1–17

    • Обратное путешествие в Иерусалим и Антиохию, 18:18–22

  • IX. Третья великая миссия Павла для язычников: Малая Азия и Европа, 18:23–21:16

    • Ефес: Аполлос и подготовка пути, 18:23–28

    • Ефес: Павел, ученики и действие Святого Духа, 19:1–20

    • Ефес: противостояние Евангелию и мятеж, 19:21–41

    • Европа и Малая Азия: повторное посещение церквей, 20:1–12

    • Милит: свидетельство верного служителя, 20:13–27

    • Милит: последние слова церковным руководителям, 20:28–38

    • Последняя часть пути в Иерусалим, 21:1–16

  • X. Горькие испытания в Иерусалиме, 21:17–23:11

    • Вынужденное решение Павла: картина компромисса, 21:17–40

    • Павел свидетельствует перед разъярённой толпой, 22:1–21

    • Павел перед синедрионом, 22:22–23:11

  • XI. Последнее путешествие и свидетельство Павла: узником в Рим, 23:12–28:31

    • Начало предопределённого путешествия Павла, 23:12–35

    • Павел перед Феликсом, 24:1–27

    • Павел перед Фестом и обращение к кесарю, 25:1–12

    • Павел перед Фестом и Агриппой, 25:13–26:32

    • Павел отплывает в Рим: доверие и забота Божия, 27:1–44

    • Кораблекрушение и пребывание на Мелите, 28:1–15

    • Павел в Риме: стратегия благовествования в великом городе, 28:16–31

  • Предметный указатель

Views 43
Rating 5.0 / 5
Added 13.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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