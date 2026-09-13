Толковая Библия священнослужителя - Деяния Апостолов – Том 7
Седьмой том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён книге Деяний Апостолов — новозаветному повествованию о становлении и распространении ранней Церкви от Иерусалима до Рима. В центре комментария находятся вознесение Христа, Пятидесятница и действие Святого Духа, проповедь Петра и Павла, жизнь первой христианской общины, гонения и мученичество, обращение Савла, включение язычников в Церковь, Иерусалимский собор и три великих миссионерских путешествия Павла. Сквозной темой становится исполнение программы Деян. 1:8: свидетельство о Христе движется из Иерусалима через Иудею и Самарию «до края земли».
Издание предназначено прежде всего для пасторов, проповедников, преподавателей Библии и руководителей церковных групп. Каждый значимый отрывок сопровождается тематическим планом, последовательным комментарием, параллельными местами Писания и практическими выводами для церковного служения. Особое место занимают темы Святого Духа, благовестия, миссии, церковного руководства, молитвы, единства, преодоления этнических и религиозных предрассудков и спасения по благодати. В начале тома помещены карты трёх миссионерских путешествий Павла и его последнего пути в Рим.
Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Деяния Апостолов – Том 7
Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – ISCI, 2021. – 504 с. – (Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет; т. 7).
ISBN: 978-1-957360-07-2
Толковая Библия священнослужителя – Деяния Апостолов – Содержание
Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя
Карты миссионерских путешествий Павла
Первое большое миссионерское путешествие Павла: Кипр и Галатия
Второе большое миссионерское путешествие Павла: Европа
Третье большое миссионерское путешествие Павла: Малая Азия и Европа
Последнее путешествие Павла в Рим
Деяния Апостолов
Вступление
План Деяний Апостолов
I. Великие дни ожидания, 1:1–26
Земное служение Иисуса, 1:1–5
Последний день пребывания Иисуса на земле, 1:6–11
Судьба Иуды и избрание замены ему — избрание церковных руководителей, 1:12–26
II. Рождение Церкви и её рост, 2:1–7:60
День Пятидесятницы и излитие Святого Духа — рождение Церкви, 2:1–13
Первая проповедь. Благовестие, 2:14–24
Первая проповедь. Доказательства воскресения Иисуса, 2:25–36
Первая проповедь. Условия спасения, 2:37–40
Первая Церковь: её отличительные черты, 2:41–47
Первое получившее известность чудо: уроки для свидетельства, 3:1–11
Вторая проповедь: уроки для проповедования, 3:12–26
Первое гонение на Церковь, 4:1–22
Церковь, победоносная в гонениях, 4:23–31
Верующие первой Церкви: условия совместной жизни, 4:32–37
Первый грех и смятение в Церкви: грех неискренности, 5:1–11
Второе гонение на Церковь, 5:12–42
Первые административные вопросы: избрание первых диаконов, 6:1–7
Стефан, первый мученик. Примерный человек, 6:8–15
Стефан, первый мученик. Трагическая история Израиля, 7:1–53
Стефан, первый мученик. Исследование темы мученичества, 7:54–60
III. Рассеяние Церкви: миссионерские начинания в Иудее и Самарии, 8:1–9:31
Рассеяние верующих: как Бог использует гонения, 8:1–4
Великое возрождение Самарии, 8:5–25
Великая миссия для отдельного человека: свидетельство эфиопскому евнуху, 8:26–40
Борьба Савла с Господом: как обращение изменяет жизнь человека, 9:1–9
Приготовление Савла: нужды новообращённого, 9:10–18
Начало свидетельства Павла, 9:19–22
Предзнаменование великих страданий Павла, 9:23–30
Состояние Церкви: какой должна быть Церковь, 9:31
IV. Рассеяние Церкви: Пётр совершает первое великое миссионерское служение для язычников, 9:32–11:18
Служение в Лидде: исцеление Энея, 9:32–35
Служение в Иоппии: воскрешение Тавифы, 9:36–43
Кесария. Как преодолевать предрассудки, 10:1–33
Кесария. Проповедь мира, 10:34–43
Кесария. Принятие Святого Духа, 10:44–48
Обретение глобального видения, 11:1–18
V. Рассеяние Церкви: Бог руководит Церковью, 11:19–12:25
Первая великая церковь христиан из язычников: Антиохия, 11:19–30
Иерусалимская Церковь и гонения Ирода, 12:1–25
VI. Первая великая миссия Павла для язычников: путешествие на Кипр и в Галатию, 13:1–14:28
Варнава и Павел, первые миссионеры, 13:1–3
Остров Кипр: начало миссионерского благовествования, 13:4–13
Антиохия Писидийская: проповедь Павла, 13:14–41
Антиохия Писидийская: реакция на Благую весть, 13:42–52
Икония: образец благовествования и свидетельства, 14:1–7
Листра: благовествование язычникам, 14:8–20
Дервия и обратное путешествие: укрепление церквей, 14:21–28
VII. Великий Иерусалимский собор: миссия Павла подвергнута сомнению, 15:1–35
Возникают разногласия: вопросы о спасении, 15:1–5
Начало Иерусалимского собора: великое возвещение о спасении, 15:6–22
Официальное решение собора, 15:23–35
VIII. Вторая великая миссия Павла для язычников: путешествие в Европу, 15:36–18:22
Спор Павла и Варнавы, 15:36–41
Возвращение в Галатию, 16:1–5
Асия и Македония: призыв к всемирному благовествованию, 16:6–11
Филиппы: Лидия, первая обращённая в Европе, 16:12–15
Филиппы: служанка-прорицательница и заключение Павла и Силы, 16:16–24
Филиппы: тюремный страж и спасение, 16:25–40
Фессалоника: весть, изменяющая представления о мире, 17:1–9
Верия: благородные слушатели, 17:10–15
Афины: Павел среди философов, 17:16–21
Афины: благовествование языческому миру, 17:22–34
Коринф: стойкость христианского служителя, 18:1–17
Обратное путешествие в Иерусалим и Антиохию, 18:18–22
IX. Третья великая миссия Павла для язычников: Малая Азия и Европа, 18:23–21:16
Ефес: Аполлос и подготовка пути, 18:23–28
Ефес: Павел, ученики и действие Святого Духа, 19:1–20
Ефес: противостояние Евангелию и мятеж, 19:21–41
Европа и Малая Азия: повторное посещение церквей, 20:1–12
Милит: свидетельство верного служителя, 20:13–27
Милит: последние слова церковным руководителям, 20:28–38
Последняя часть пути в Иерусалим, 21:1–16
X. Горькие испытания в Иерусалиме, 21:17–23:11
Вынужденное решение Павла: картина компромисса, 21:17–40
Павел свидетельствует перед разъярённой толпой, 22:1–21
Павел перед синедрионом, 22:22–23:11
XI. Последнее путешествие и свидетельство Павла: узником в Рим, 23:12–28:31
Начало предопределённого путешествия Павла, 23:12–35
Павел перед Феликсом, 24:1–27
Павел перед Фестом и обращение к кесарю, 25:1–12
Павел перед Фестом и Агриппой, 25:13–26:32
Павел отплывает в Рим: доверие и забота Божия, 27:1–44
Кораблекрушение и пребывание на Мелите, 28:1–15
Павел в Риме: стратегия благовествования в великом городе, 28:16–31
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