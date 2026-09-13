Толковая Библия священнослужителя - Деяния Апостолов – Том 7

Седьмой том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён книге Деяний Апостолов — новозаветному повествованию о становлении и распространении ранней Церкви от Иерусалима до Рима. В центре комментария находятся вознесение Христа, Пятидесятница и действие Святого Духа, проповедь Петра и Павла, жизнь первой христианской общины, гонения и мученичество, обращение Савла, включение язычников в Церковь, Иерусалимский собор и три великих миссионерских путешествия Павла. Сквозной темой становится исполнение программы Деян. 1:8: свидетельство о Христе движется из Иерусалима через Иудею и Самарию «до края земли».

Издание предназначено прежде всего для пасторов, проповедников, преподавателей Библии и руководителей церковных групп. Каждый значимый отрывок сопровождается тематическим планом, последовательным комментарием, параллельными местами Писания и практическими выводами для церковного служения. Особое место занимают темы Святого Духа, благовестия, миссии, церковного руководства, молитвы, единства, преодоления этнических и религиозных предрассудков и спасения по благодати. В начале тома помещены карты трёх миссионерских путешествий Павла и его последнего пути в Рим.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Деяния Апостолов – Том 7

Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – ISCI, 2021. – 504 с. – (Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет; т. 7).

ISBN: 978-1-957360-07-2

Толковая Библия священнослужителя – Деяния Апостолов – Содержание