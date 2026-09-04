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Писаревский - Культура Древнего Востока

Писаревский - Культура Древнего Востока
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, UNIVERSITY TEXTBOOK, **Archaeology, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

Художественная культура Древнего Востока рассматривается в книге как особая форма отражения исторической действительности. Памятники архитектуры, изобразительного искусства, мифологии и литературы позволяют увидеть не только художественные формы древних цивилизаций, но и заключенные в них представления человека о природе, обществе, власти, богах, труде, смерти и собственном месте в мире. Автор стремится объяснять произведения культуры через породившие их исторические, социально-экономические и природно-географические условия.

Книга охватывает культуру Древнего Египта, Месопотамии, Малой Азии, Восточного Средиземноморья, Палестины, Израиля и Иудеи, Финикии, Сирии, Минойского Крита и Микенской Греции. Особое внимание уделяется архитектуре, скульптуре, живописи, литературе, религиозно-мифологическим представлениям и формированию различных типов мировосприятия. Памятник культуры понимается автором как исторический «текст», в котором зафиксировано отношение человека к природе, обществу и самому себе.

Писаревский Николай – Культура Древнего Востока – Древний Египет, Передняя Азия, Восточное Средиземноморье, Минойский Крит и Микенская Греция

Писаревский Н. П. Культура Древнего Востока. Древний Египет, Передняя Азия, Восточное Средиземноморье, Минойский Крит и Микенская Греция. – СПб.: Алетейя, 2024. – 404 с.: ил.
ISBN 978-5-00165-790-3

Писаревский Николай – Культура Древнего Востока – Содержание

  • Предисловие

  • Введение. Что такое культура?

  • Глава 1. Миропонимание на рубеже первобытности и ранних форм цивилизации

  • Глава 2. Культура Древнего Египта

    • Древний Египет как историко-географическое и культурное понятие

    • Культура додинастического периода. Мир представлений и их отображенность в памятниках художественной культуры и изобразительного искусства

    • Художественная культура раннединастического периода (3100–2900 гг. до н. э.)

    • Архитектура. Город и храм Древнего Египта

    • Что такое египетская пирамида?

    • Скульптура и живопись Древнего Египта

    • Литература Древнего Египта

  • Глава 3. Культура Древней Месопотамии

    • Древняя Месопотамия как историко-географическое и культурное понятие

    • Архитектура. Дворец и храм Месопотамии

    • Изобразительное искусство Древней Месопотамии

    • Литература Месопотамии

    • Месопотамская поэзия

  • Глава 4. Древняя Малая Азия. Культура древних хеттов

    • Древняя Малая Азия (Анатолия) как историко-географическое и культурное понятие

    • Архитектура. Хеттские дворцы и храмы

    • Изобразительное искусство и скульптура хеттов

    • Литература древних хеттов

  • Глава 5. Восточное Средиземноморье как историко-географическое и историко-культурное понятие

  • Глава 6. Древняя Палестина, Израиль и Иудея

    • Древняя Палестина как историко-географическое и историко-культурное понятие

    • Древние города Палестины

    • Израильско-иудейский город

    • Изобразительное искусство

    • Литература

    • Ветхий Завет как памятник древней литературы

  • Глава 7. Древняя Финикия

    • Древняя Финикия как историко-географическое и историко-культурное понятие

    • Финикийский город

    • Морская культура Финикии

  • Глава 8. Древняя Сирия

    • Древняя Сирия (Ханаан) как историко-географическое и историко-культурное понятие

    • Культура Эблы

    • Царство Ямхад

    • Город-государство Угарит

    • Изобразительное искусство и литература Восточного Средиземноморья

  • Глава 9. Художественная культура Минойского Крита

    • Древний Крит как историко-географическое и историко-культурное понятие

    • Базовые показатели культуры Минойского Крита

    • Сескло и Димини

    • Киклады

    • Города и архитектура дворцов Минойского Крита

    • Художественная керамика и ее росписи

    • Скульптура

    • Морская культура Минойского Крита

  • Глава 10. Микенская (Ахейская) Греция

    • Микенская (Ахейская) Греция как историко-культурное и историко-географическое понятие

    • Город и его архитектура

    • Микенский храм

    • Изобразительное искусство

    • Скульптура

    • Керамические росписи

    • Живопись

    • Ювелирное искусство

    • Морская культура

Views 52
Rating 5.0 / 5
Added 04.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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