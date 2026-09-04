Писаревский - Культура Древнего Востока
Художественная культура Древнего Востока рассматривается в книге как особая форма отражения исторической действительности. Памятники архитектуры, изобразительного искусства, мифологии и литературы позволяют увидеть не только художественные формы древних цивилизаций, но и заключенные в них представления человека о природе, обществе, власти, богах, труде, смерти и собственном месте в мире. Автор стремится объяснять произведения культуры через породившие их исторические, социально-экономические и природно-географические условия.
Книга охватывает культуру Древнего Египта, Месопотамии, Малой Азии, Восточного Средиземноморья, Палестины, Израиля и Иудеи, Финикии, Сирии, Минойского Крита и Микенской Греции. Особое внимание уделяется архитектуре, скульптуре, живописи, литературе, религиозно-мифологическим представлениям и формированию различных типов мировосприятия. Памятник культуры понимается автором как исторический «текст», в котором зафиксировано отношение человека к природе, обществу и самому себе.
Писаревский Николай – Культура Древнего Востока – Древний Египет, Передняя Азия, Восточное Средиземноморье, Минойский Крит и Микенская Греция
Писаревский Н. П. Культура Древнего Востока. Древний Египет, Передняя Азия, Восточное Средиземноморье, Минойский Крит и Микенская Греция. – СПб.: Алетейя, 2024. – 404 с.: ил.
ISBN 978-5-00165-790-3
Писаревский Николай – Культура Древнего Востока – Содержание
Предисловие
Введение. Что такое культура?
Глава 1. Миропонимание на рубеже первобытности и ранних форм цивилизации
Глава 2. Культура Древнего Египта
Древний Египет как историко-географическое и культурное понятие
Культура додинастического периода. Мир представлений и их отображенность в памятниках художественной культуры и изобразительного искусства
Художественная культура раннединастического периода (3100–2900 гг. до н. э.)
Архитектура. Город и храм Древнего Египта
Что такое египетская пирамида?
Скульптура и живопись Древнего Египта
Литература Древнего Египта
Глава 3. Культура Древней Месопотамии
Древняя Месопотамия как историко-географическое и культурное понятие
Архитектура. Дворец и храм Месопотамии
Изобразительное искусство Древней Месопотамии
Литература Месопотамии
Месопотамская поэзия
Глава 4. Древняя Малая Азия. Культура древних хеттов
Древняя Малая Азия (Анатолия) как историко-географическое и культурное понятие
Архитектура. Хеттские дворцы и храмы
Изобразительное искусство и скульптура хеттов
Литература древних хеттов
Глава 5. Восточное Средиземноморье как историко-географическое и историко-культурное понятие
Глава 6. Древняя Палестина, Израиль и Иудея
Древняя Палестина как историко-географическое и историко-культурное понятие
Древние города Палестины
Израильско-иудейский город
Изобразительное искусство
Литература
Ветхий Завет как памятник древней литературы
Глава 7. Древняя Финикия
Древняя Финикия как историко-географическое и историко-культурное понятие
Финикийский город
Морская культура Финикии
Глава 8. Древняя Сирия
Древняя Сирия (Ханаан) как историко-географическое и историко-культурное понятие
Культура Эблы
Царство Ямхад
Город-государство Угарит
Изобразительное искусство и литература Восточного Средиземноморья
Глава 9. Художественная культура Минойского Крита
Древний Крит как историко-географическое и историко-культурное понятие
Базовые показатели культуры Минойского Крита
Сескло и Димини
Киклады
Города и архитектура дворцов Минойского Крита
Художественная керамика и ее росписи
Скульптура
Морская культура Минойского Крита
Глава 10. Микенская (Ахейская) Греция
Микенская (Ахейская) Греция как историко-культурное и историко-географическое понятие
Город и его архитектура
Микенский храм
Изобразительное искусство
Скульптура
Керамические росписи
Живопись
Ювелирное искусство
Морская культура
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