Писаревский - Культура Древнего Востока

Художественная культура Древнего Востока рассматривается в книге как особая форма отражения исторической действительности. Памятники архитектуры, изобразительного искусства, мифологии и литературы позволяют увидеть не только художественные формы древних цивилизаций, но и заключенные в них представления человека о природе, обществе, власти, богах, труде, смерти и собственном месте в мире. Автор стремится объяснять произведения культуры через породившие их исторические, социально-экономические и природно-географические условия.

Книга охватывает культуру Древнего Египта, Месопотамии, Малой Азии, Восточного Средиземноморья, Палестины, Израиля и Иудеи, Финикии, Сирии, Минойского Крита и Микенской Греции. Особое внимание уделяется архитектуре, скульптуре, живописи, литературе, религиозно-мифологическим представлениям и формированию различных типов мировосприятия. Памятник культуры понимается автором как исторический «текст», в котором зафиксировано отношение человека к природе, обществу и самому себе.

Писаревский Николай – Культура Древнего Востока – Древний Египет, Передняя Азия, Восточное Средиземноморье, Минойский Крит и Микенская Греция

Писаревский Н. П. Культура Древнего Востока. Древний Египет, Передняя Азия, Восточное Средиземноморье, Минойский Крит и Микенская Греция. – СПб.: Алетейя, 2024. – 404 с.: ил.

ISBN 978-5-00165-790-3

Писаревский Николай – Культура Древнего Востока – Содержание