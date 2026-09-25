Ноуен - На радість оберни мій плач

«На радість оберни мій плач» Генрі Ноуена — пастырская книга о христианском прохождении через утрату, страдание, одиночество и страх смерти. Ноуен не предлагает техники, которая должна быстро устранить боль, и не пытается дать рациональное объяснение каждому несчастью. Вместо этого он описывает пять внутренних переходов: от замкнутости в собственном страдании к сопричастности большему миру, от стремления всё контролировать к доверию, от фатализма к надежде, от манипулирования людьми к сострадательной любви и от страха смерти к радости жизни. Центральной становится пасхальная логика христианства: плач не отрицается ради радости, но может быть преобразован присутствием Бога, крестом и надеждой воскресения.

Книга была подготовлена посмертно редактором Тімоті Джонсом на основании лекций, проповедей, неопубликованных текстов и архивных заметок Ноуена. Особое место в ней занимает опыт автора в общине «Дейбрейк» движения «Л’Арш», где жизнь рядом с людьми с тяжёлыми физическими и интеллектуальными ограничениями существенно изменила его понимание слабости, зависимости, общения и человеческого достоинства. Библейские размышления соединяются с личными историями, духовным наставничеством и практикой молитвы, благодарности, молчания, памяти и сострадания. В результате книга становится не теоретической теодицеей, а руководством по духовной жизни в обстоятельствах, которые невозможно просто исправить или отменить.

Ноуен Генрі – На радість оберни мій плач – Крізь важкі часи — з надією

Упоряд. і ред. Тімоті Джонс. Пер. з англ. – К.: Єфетов О.В., 2025. – 128 с.

ISBN 978-966-8795-82-4

Ноуен Генрі – На радість оберни мій плач – Содержание