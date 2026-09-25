Ноуен - На радість оберни мій плач
«На радість оберни мій плач» Генрі Ноуена — пастырская книга о христианском прохождении через утрату, страдание, одиночество и страх смерти. Ноуен не предлагает техники, которая должна быстро устранить боль, и не пытается дать рациональное объяснение каждому несчастью. Вместо этого он описывает пять внутренних переходов: от замкнутости в собственном страдании к сопричастности большему миру, от стремления всё контролировать к доверию, от фатализма к надежде, от манипулирования людьми к сострадательной любви и от страха смерти к радости жизни. Центральной становится пасхальная логика христианства: плач не отрицается ради радости, но может быть преобразован присутствием Бога, крестом и надеждой воскресения.
Книга была подготовлена посмертно редактором Тімоті Джонсом на основании лекций, проповедей, неопубликованных текстов и архивных заметок Ноуена. Особое место в ней занимает опыт автора в общине «Дейбрейк» движения «Л’Арш», где жизнь рядом с людьми с тяжёлыми физическими и интеллектуальными ограничениями существенно изменила его понимание слабости, зависимости, общения и человеческого достоинства. Библейские размышления соединяются с личными историями, духовным наставничеством и практикой молитвы, благодарности, молчания, памяти и сострадания. В результате книга становится не теоретической теодицеей, а руководством по духовной жизни в обстоятельствах, которые невозможно просто исправить или отменить.
Ноуен Генрі – На радість оберни мій плач – Крізь важкі часи — з надією
Упоряд. і ред. Тімоті Джонс. Пер. з англ. – К.: Єфетов О.В., 2025. – 128 с.
ISBN 978-966-8795-82-4
Ноуен Генрі – На радість оберни мій плач – Содержание
Передмова
Вступ: Надія в нашому стражденному світі
П’ять кроків крізь важкі часи
Від маленьких себе до великого світу
Від мертвої хватки до розтиснутих пальців
Від фаталізму до надії
Від маніпуляції до любові
Від страху смерті до радості життя
З удячністю
Примітки
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