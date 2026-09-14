Барт - Церковная догматика – Том IV

Четвертый том русского избранного издания «Церковной догматики» Карла Барта посвящен одной из центральных тем христианского богословия — откровению триединого Бога. Барт ставит учение о Троице не в конце догматической системы как трудное дополнение к общему учению о Боге, а в самое ее основание. Бог христианского откровения познается не как абстрактное высшее Существо, к которому затем добавляется учение об Отце, Сыне и Святом Духе, но изначально как единый Господь, открывающий Себя в трех различных образах бытия. Поэтому вопрос о Троице оказывается для Барта вопросом о том, кто именно есть Бог, засвидетельствованный Священным Писанием.

Последовательно рассматривая библейские основания тринитарного догмата, Барт анализирует единство и различие Отца, Сына и Святого Духа, критикует попытки обнаружить независимые «следы Троицы» в природе и человеческой душе, обсуждает понятия лица, ипостаси, образа бытия, перихоресиса и апроприации. Затем общая тринитарная конструкция раскрывается через учение о Боге Отце как Творце и предвечном Отце, Боге Сыне как Примирителе и предвечном Слове и Боге Святом Духе как Искупителе и предвечном Духе. Особое внимание уделено истории тринитарных споров, Никейской традиции и проблеме filioque.

Барт Карл – Церковная догматика – Том IV

Пер. с нем. О. Хмелевской; ред. К. Войцель. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2015. – xxvi + 344 с. – (Современное богословие).

ISBN 978-5-89647-310-7

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