Барт - Церковная догматика – Том IV
Четвертый том русского избранного издания «Церковной догматики» Карла Барта посвящен одной из центральных тем христианского богословия — откровению триединого Бога. Барт ставит учение о Троице не в конце догматической системы как трудное дополнение к общему учению о Боге, а в самое ее основание. Бог христианского откровения познается не как абстрактное высшее Существо, к которому затем добавляется учение об Отце, Сыне и Святом Духе, но изначально как единый Господь, открывающий Себя в трех различных образах бытия. Поэтому вопрос о Троице оказывается для Барта вопросом о том, кто именно есть Бог, засвидетельствованный Священным Писанием.
Последовательно рассматривая библейские основания тринитарного догмата, Барт анализирует единство и различие Отца, Сына и Святого Духа, критикует попытки обнаружить независимые «следы Троицы» в природе и человеческой душе, обсуждает понятия лица, ипостаси, образа бытия, перихоресиса и апроприации. Затем общая тринитарная конструкция раскрывается через учение о Боге Отце как Творце и предвечном Отце, Боге Сыне как Примирителе и предвечном Слове и Боге Святом Духе как Искупителе и предвечном Духе. Особое внимание уделено истории тринитарных споров, Никейской традиции и проблеме filioque.
Барт Карл – Церковная догматика – Том IV
Пер. с нем. О. Хмелевской; ред. К. Войцель. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2015. – xxvi + 344 с. – (Современное богословие).
ISBN 978-5-89647-310-7
Барт Карл – Церковная догматика – Содержание
Предисловие к четвертому тому русского издания
О триедином Боге
Бог в своем откровении
Место учения о Троице в рамках догматики
Источники учения о Троице
Vestigium trinitatis
Божественная Троица
Единство в троичности
Троичность в единстве
Триединство
Смысл тринитарного учения
Бог Отец
Бог как Творец
Предвечный Отец
Бог Сын
Бог как Примиритель
Предвечный Сын
Бог Святой Дух
Бог как Искупитель
Предвечный Дух
Указатель древних источников
Именной указатель
Предметный указатель
Содержание томов I–IV
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