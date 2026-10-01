Рор - Приховані речі

Ричард Рор в книге «Приховані речі. Святе Письмо як шлях духовности» предлагает читать Библию не как собрание готовых догматических формул и не как справочник правильных ответов, а как историю духовного взросления человека перед Богом. Центральная идея книги состоит в том, что Писание само сохраняет следы этого пути: в нем соседствуют вера и неверие, милосердие и месть, доверие и страх, зрелые прозрения и более ранние формы религиозного сознания. Поэтому отдельный библейский стих, вырванный из общей динамики Писания, еще не дает мудрости. Рор ищет сквозные линии, которые, по его убеждению, ведут от страха к доверию, от насилия к ненасилию, от исключения к включению, от закона как внешнего контроля к благодати и, в конечном счете, к единению человека с Богом.

Это не традиционный комментарий к отдельным книгам Библии, а синтетическое размышление на границе библейской герменевтики, духовного богословия, психологии, мистической традиции и пастырского опыта. Рор последовательно рассматривает темы образа Божия, человеческой идентичности, закона и благодати, власти, религиозного знания, зла, механизма «козла отпущения», креста и взаимного пребывания Бога и человека. Особое значение для него имеют францисканская духовность, апофатическая традиция, учение о Троице, идеи Рене Жирара, Томаса Мертона и современных исследователей сознания. Итогом становится призыв не просто понимать Писание, а позволить ему изменить способ восприятия Бога, себя и другого человека.

Рор Річард – Приховані речі – Святе Письмо як шлях духовности

Рор Річард. Приховані речі : Святе Письмо як шлях духовности / Річард Рор ; пер. з англ. О. Гладкого. — Львів : Свічадо, 2026. — 280 с. ror-prihovani-rechi-2026

ISBN 978-617-8600-89-1 (електронна версія)

ISBN 978-617-8643-31-7 (паперова версія)

Рор Річард – Приховані речі – Содержание