Как научиться слышать Бога? Этот вопрос на определенном этапе духовного становления задают практически все христиане. Это очень правильный и невероятно важный вопрос! Я попробую ответить на него максимально просто и очень надеюсь, что эта небольшая книжка поможет вам научиться различать Божий голос, разобраться со своими сомнениями и овладеть искусством водительства Духом.

Как-то раз я услышал такую фразу: если ты говоришь с Богом — молитва, если Бог говорит с тобой - шизофрения. Я подумал: трудно еще сильнее исказить суть христианства. Ведь христианство — это не «еще одна религия», это живые отношения с Живым Богом. А разве могут быть отношения без двустороннего общения? Без того, чтобы каждый в этих отношениях мог говорить и каждый мог слышать?

Но это не только рассуждения с точки зрения здравого смысла — тому же учит и Писание. В Библии мы постоянно встречаем истории, когда Бог обращается к человеку, и человек слышит и понимает то, что Бог хочет сказать! Собственно, благодаря таким событиям у нас и появилась Библия: если бы Бог не говорил с людьми, у нас не было бы и Слова Божьего!

Но я уже слышу возражения: Бог действительно общается с людьми, но только с немногими избранными - пророками, апостолами, святыми. Есть ли у нас основания верить, что Бог говорит с каждым человеком? Что каждый может слышать и понимать Его голос?

Михаил Дубровский - Как научиться слышать Бога? - Водительство Духом как образ жизни

- М.: Ресурс. 2025. - 60 с.

ISBN 978-5-6052602-6-4

Михаил Дубровский - Как научиться слышать Бога? - Водительство Духом как образ жизни - Содержание

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