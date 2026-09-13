Недавно я складывал пазлы из более чем тысячи мелких частей. Я занимался этим долгое время, пытаясь сложить их вместе разными способами, сортируя их по цветам, форме или рисунку и следя за тем, как потихоньку появлялись очертания картины. Чувство спешки и нетерпения подталкивало меня по мере того, как я видел, что отдельные элементы начинали складываться в одно целое, и у меня было такое чувство, что я вот вот закончу, но вдруг я понял, что не хватает одной части. Когда, наконец, я сложил всю картину, то скорее почувствовал себя разочарованным, чем довольным. Картина закончена, только когда все её части сложены вместе.

Интересно, но это же чувство наилучшим образом описываетто, какя себя чувствовалв своемхристианском хождении. Чего-то недоставало. Я старался сделать все, что мог, но никогда не мог достигнуть этого «чего-то». Я пытался любить людей, но делал это лишь для того, чтобы превзойти их. Сжимая зубы и проходя через критические ситуации, я пытался достигнуть того уровня, где я знал, что должен находиться, но все заканчивалось поражением и фрустрацией. Я изучал Писание, но все же чего-то не доставало в моем духовном хождении.

Вэйн А. Барбер - Покой благодати - Как радоваться красоте жизни со Христом

Переводна русский язык: Александр и Светлана Сандуляк

Copyright ©2006 Бэйн А. Барбери

-204 с.

ISBN 973-7747-07-0

Вэйн А. Барбер - Покой благодати - Как радоваться красоте жизни со Христом - Содержание

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